Politický otřes v Británii: Starmer odstupuje z čela, o vedení se hlásí Burnham

Británie směřuje k další politické změně. Současný premiér Keir Starmer oznámil odchod z čela vlády i ze strany labouristů a otevřel tak cestu svému pravděpodobnému nástupci Andymu Burnhamovi. Rozhodnutí přichází po sérii neúspěchů a vnitrostranických tlaků, které vyvrcholily špatným výsledkem v místních volbách a zpochybněním Starmerova vedení.
Keir Starmer prohlásil, že odstoupí z funkce britského premiéra, čímž umetl cestu Andymu Burnhamovi, aby se stal jeho nástupcem. Burnham, bývalý starosta Manchesteru, dnes potvrdil, že bude usilovat o vedoucí post. Burnham je Starmerovým nejpravděpodobnějším nástupce i proto, že své straně ukázal, že dokáže porazit populisty z Reform UK, když minulý týden vyhrál volby v Makerfieldu, píše Bloomberg.
Starmer v pondělí ráno oznámil, že odstoupí z funkce předsedy labouristů. Nominace na jeho nástupce odstartují 9. července, přičemž nový šéf strany by měl být známý do září, kdy se znovu sejde britský parlament. Británii se tak otevírá cesta ke jmenování sedmého předsedy vlády za posledních deset let - necelé dva roky poté, co Starmer v parlamentních volbách dosáhl drtivého vítězství a slíbil, že ukončí chaos v britské politice. Ve funkci ale Starmer zatím zůstane a „zajistí řádné předání moci“.
Pokud by byl jen jediný kandidát, který by splnil kritéria pro nominaci na nového premiéra, mohl by do úřadu usednout již 17. nebo 18. července, uvádí zdroj obeznámený s touto záležitostí. Pokud by ale došlo k soupeření o vedoucí křeslo, bylo by jasno až koncem léta.
Hovořilo se o tom, že by s Burnhamem mohl soupeřit bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting, ten ale téměř okamžitě zveřejnil prohlášení podporující Burnhama, pod jehož vedením by byl podle svých slov „přesvědčen“, že existuje místo i pro jeho vlastní myšlenky. Tím Burnhamovy šance dále narostly.
Burnhamova politická vize, přezdívaná „manchesterismus“, prosazuje přenesení větší decentralizace moci i financování regionálním lídrům, spolu se znárodněním klíčových veřejných služeb, jako je doprava, energetika a vodohospodářství, shrnuje The Independent. V oblasti hospodářské politiky podporuje fiskální politiku ministryně financí Rachel Reevesové i závazek labouristů proti zvyšování daně z příjmu, DPH nebo sociálního pojištění, a zároveň zvažuje zavést daň z nečekaných příjmů pro energetické firmy či daň z bonusů v soukromém kapitálu.
Zatímco v labouristické straně se po řadě chybných kroků, nepopulárních politických rozhodnutí a nákladných změn názorů již dlouho šířily zvěsti o nespokojenosti kolem Starmerova vedení, místní volby začátkem května vykrystalizovaly ve vzpouru. V návaznosti na jejich katastrofální výsledek pro labouristickou stranu vyzvala zhruba čtvrtina ze 403 poslanců strany premiéra k odchodu. Labouristé ztratili téměř 60 % křesel, která obhajovala, zatímco Farageova Reform UK i strana zelených zaznamenaly velké zisky. Starmerovu pozici také výrazně oslabilo jeho rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech navzdory jeho známým vazbám na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.