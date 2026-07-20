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    Nový britský premiér Andy Burnham slíbil nový začátek. Chce vrátit stabilitu i důvěru voličů

    Nový britský premiér Andy Burnham slíbil nový začátek. Chce vrátit stabilitu i důvěru voličů

    20.07.2026 16:04
    Autor: ČTK

    Andy Burnham se po převzetí funkce britského premiéra pokusil vyslat investorům i veřejnosti jasný signál kontinuity a stability v době, kdy země za posledních 10 let zažila již sedmého předsedu vlády. Ve svém prvním projevu slíbil nový politický a ekonomický směr, který má během příštích deseti let posílit konkurenceschopnost Británie a současně ulevit domácnostem od vysokých životních nákladů.

    Británie musí ukázat světu, že dokáže získat zpět stabilitu. Dnes odpoledne krátce po jmenování novým britským premiérem králem Karlem III. to prohlásil Andy Burnham. Dodal, že si dobře uvědomuje, že je sedmým šéfem vlády za posledních deset let. Burnham v prvním premiérském projevu slíbil nový politický a ekonomický model.

    "Nebyli jsme dost dobří a musíme být lepší," řekl Burnham, který je nyní považován za nejpopulárnějšího labouristického politika. V premiérském křesle vystřídal Keira Starmera, od něhož již minulý týden v pátek převzal vedení labouristické strany.

    "Během letoška předložím nový plán pro Británii, desetiletý plán, který vytyčí cestu z místa, kde jsme dnes, tam, kde, jak věřím, chceme všichni nehledě na původ a stranickou podporu Británii mít," řekl Burnham. Zároveň slíbil, že již nyní pomůže obyvatelům Británie ulevit od vysokých nákladů na život. První opatření včetně toho, kde na ně vláda vezme peníze, chce představit již v úterý.

    Labouristé v průzkumech zaostávají za protiimigrační stranou Reform UK. Vládnoucí strana dosáhla v květnu katastrofálních výsledků v místních volbách, což vytvořilo na Starmera zesílený tlak. Tomu nakonec podlehl a rezignoval, k moci se tak dostal někdejší starosta Manchesteru Burnham.


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