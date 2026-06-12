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Perly týdne: Erin Brockovich jde proti datovým centrům a Britové přehodnocují brexit

Perly týdne: Erin Brockovich jde proti datovým centrům a Britové přehodnocují brexit

12.06.2026 12:19
Autor: Redakce, Patria.cz

Baylor Lancaster-Samuel z Amerant Investments si myslí, že na trhu už nemusí vládnout tzv. FOMO psychologie, ale že spíš mají investoři obavy z toho, že prodají a uniknou jim proto další zisky. Bloomberg poukazuje na to, že Britové přehodnocují svůj postoj k brexitu a zvažují přínosy a náklady opětovného příklonu k EU. A BofA hovoří o medvědích signálech.

Erin Brockovich proti datovým centrům

MSNOW poukazuje na rostoucí odpor americké veřejnosti k budování datových center. Erin Brockovich, známá díky stejnojmennému filmu, k tomu řekla, že řada těchto center je budována tak, že místní lidé se o jejich stavbě dopředu vůbec nedozvědí a nemohou rozhodnutí o stavbě nijak ovlivnit. Centra mají přitom výrazný dopad na kvalitu života, včetně vysoké míry hluku, spotřeby vody a cen energií. Brockovich se domnívá, že je nutné úplně změnit celý způsob expanze datových center, včetně nutnosti provádět studie týkající se dopadu těchto „monstrózních staveb“ na životní prostředí, na ceny energií a další oblasti.

Brockovich hovořila o tom, že v USA prudce roste počet měst a municipalit, které zavádí zákazy a moratoria na stavbu datových center. Mapa ukazuje počet aktivních center v zemi:
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Míra spekulací na trhu

Goldman Sachs ukazuje vývoj indexu reflektujícího míru spekulací na americkém akciovém trhu. Nejvyšší byla na počátku roku 2000 a 2021, nejnižších hodnot naopak dosahovala v letech 2013 až 2014. Poslední roky se držela na relativně vysokých hodnotách, i když Goldman Sachs vyzdvihuje, že se „stále drží výrazně pod předchozími vrcholy“.

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Zdroj: X


Britové přehodnocují brexit

Na Bloombergu připomněli, že je to deset let, co Velká Británie odešla z EU. Nyní Britové zvažují, že by „upevnili své vazby s Unií, ale to by vyžadovalo některé znatelné ústupky.“ A podle některých průzkumů by nyní většina Britů hlasovala pro opětovný vstup do Unie. Dan Hanson z Bloomberg Economics k brexitu řekl, že jeho náklad odpovídá asi 2 až 4 % HDP. Tyto odhady jsou odvozeny i od porovnání vývoje britské ekonomické aktivity s vývojem produktu v zemích, jejichž ekonomika se do brexitu chovala velmi podobně.

Hanson si myslí, že hranicí, za kterou současná vláda při případných jednáních o užších vazbách s EU nepůjde, je volný pohyb pracovní síly. Celkově jde o téma, „kde se ekonomie střetává s politikou.“ Pro zachování současného stavu, kdy země není členem EU, by podle průzkumů hlasovala asi třetina voličů. Celkově se tedy zdá, že by nové hlasování vedlo ke zvrácení předchozího výsledku. Hanson k tomu dodal, že zmíněné náklady by mohly být poloviční, „pokud bychom se dostali blíže k EU, bylo by to podobné jako vztah, který má s Unií Švýcarsko.“ I to ale muselo souhlasit s volným pohybem pracovních sil a trvalo dlouho, než byla jeho dohoda dojednána.


Neochota prodávat

Baylor Lancaster-Samuel z Amerant Investments na Bloombergu poukázala na to, že dříve mohli mít akcioví investoři obavy z toho, že jim uniknou zisky na akciovém trhu. Tento jev nazývaný FOMO (fear of missing out) je podle ní nyní nahrazen jiným, kdy mají investoři obavy z prodejů akcií. Nemusí se totiž sice domnívat, že zisky budou takové jako v předchozích letech, ale stále nechtějí prodávat, protože čekají další růst trhu. Ona sama ale vidí „relativní hodnotu v desetiletých vládních dluhopisech“. Jejich výnosy jsou totiž ve srovnání s tím, co nabízí akcie, zajímavé.

Deutsche Bank v následujícím grafu ukazuje pásmo, v němž se obchodovaly technologické akcie od roku 2015. Trendově posilovaly o 14,2 % a nedávno opět dosáhly na horní hranici tohoto pásmo. Následně přišla korekce, která je posunula o něco málo blíže ke středu vyznačeného pásma:

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Zdroj: X


Medvědí signály

Třeba Tom Lee z investiční společnosti Fundstrat si myslí, že úvahy o konci býčího trhu nemají pevný základ. Ale Yahoo Finance poukazuje na novou analýzu Bank of America, která hovoří o rostoucím počtu medvědích signálů. Banka sleduje širokou škálu ukazatelů včetně valuací. U nich poukazuje na to, že akcie s vysokým poměrem cen k ziskům svým výkonem výrazně předháněly akcie s nízkým PE, což je známkou „nadměrných spekulací“. BofA má cílovou hodnotu pro index S&P 500 na konci letošního roku na 7 100 bodech.

 

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