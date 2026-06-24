Rozbřesk: Česká koruna hlásí slábnoucí vazbu na ropu a sílí vůči dolaru

Cena ropy na trzích dál padá v reakci na viditelné uvolnění napětí na Blízkém východě v posledních týdnech. Průplavnost Hormuzského průlivu však zůstává na relativně nízkých úrovních a návrat k předkrizovému provozu bude asi i v optimistických scénářích spíše vleklým procesem, trvajícím řadu měsíců. Fyzická a institucionální omezení plavby zůstávají zásadní - centrální hlubokovodní kanál je zaminovaný a pojistné pro plavbu kanálem se stále drží na zhruba osminásobku předkrizových úrovní.
Cena pojistného s vysokou pravděpodobností poklesne výrazněji až v případě, že bude vyjednána konečná podoba mírové dohody mezi USA a Íránem, zejména ve sporných bodech jaderného programu. I proto velcí přepravci jako Mitsui OSK Lines říkají, že tranzity průlivem zatím neplánují rychle obnovovat.
Zajímavé je, že v takovém prostředí začala na finančních trzích viditelně slábnout vazba řady měn na padající ceny ropy. Nejde jen o eurodolar, ale i o středoevropské měny včetně koruny. Koruna při startu konfliktu výrazně zvýšila svoji vazbu na ropu - vysoké ceny ji hnaly zejména v průběhu března do viditelné defenzivy. Nyní ale pokračující pokles cen ropy a ropných derivátů žádný opačný pozitivní impuls pro českou měnu nepřináší.
Může za to možná trochu start klidnějšího letního obchodování. Svoji roli však asi hraje i dynamika na eurodolaru. Skutečnost, že euro není schopné využít na frontě s dolarem nižších cen ropy a energií, které strukturálně hrají do karet více energeticky náročné eurozóně než energeticky soběstačným USA, o něčem svědčí. Ať už je to důsledek relativního „růstového úspěchu“ americké ekonomiky (taženého primárně AI), relativně konzervativní politiky Fedu nebo prohlubujících se strukturálních problémů Německa - investoři mají problém výrazněji vsadit na euro. A to má svůj odraz i na středoevropských měnách, které jsou často z pohledu globálních hráčů vnímány jako určitá „odnož eura“. Ostatně právě vazba koruny na eurodolar v posledních týdnech dál výrazně zesilovala.
TRHY
Koruna
Česká koruna se drží nad 24,20 EUR/CZK a není schopná nijak výrazněji ocenit pokračující pokles cen ropy (viz úvodník). Domácí kalendář událostí je prázdný a uvidíme, zda ji dnes nedokáže alespoň lehce pomoci výsledek německého indexu Ifo, a to v případě, že podobně jako PMI vykáže zlepšení.
Eurodolar
Ani viditelně lepší indexy podnikatelských nálad v Evropě nedokázaly zastavit eurodolar v postupném sestupu. Naopak se zdá, že měnový pár se vrací k tradičnímu vzorci chování, kdy nárůst averze k riziku vede k ziskům dolaru.
Z pohledu dat stojí dnes za zmínku německý index Ifo, který zřejmě po vzoru včerejších PMI vykáže viditelný nárůst podnikatelského optimismu. Otázkou je, zda se to na eurodolaru nějak projeví. Spíše nikoliv, přičemž zde stojí za zmínku chování japonského jenu, který stále oslabuje a hrozí další intervence proti dolaru.
Forint
Maďarská centrální banka v souladu s všeobecným očekáváním snížila depozitní sazbu o 25 bazických bodů na 6 %. MNB zároveň zveřejnila novou prognózu, z níž vyplývá, že inflace by měla letos i příští rok zůstat pod cílem, což pochopitelně vytváří prostor pro další snižování sazeb. Včerejší komunikace MNB naznačuje, že by k takovému kroku mělo dojít v září, kdy bude zveřejněna příští prognóza.