Rozbřesk: Komunikační revoluce Fedu začíná být nebezpečnou hrou s ohněm

Poslední zasedání Fedu – druhé pod novým šéfem Kevinem Warshem – ukázalo, že změna na čele nejdůležitější centrální banky světa opravdu nebude kosmetickou a že doba hájení, kterou mladý centrální bankéř dostal od trhů, je pryč. Snaha o úsporný styl komunikace, který vede k tomu, že se během tiskové konference nedozvíte, proč Fed rozhodl, jak rozhodl, nebyla oceněna, a tak nejen držitelé dlouhodobých vládních dluhopisů pocítili ztrátu kredibility v nižších cenách aktiv. Podle našich měření tržních šoků vyslal Kevin Warsh největší holubičí šok od svého jmenování (viz graf), který měl ovšem za následek výrazný nárůst rizikové prémie u dlouhých amerických vládních dluhopisů.
Mantra, kterou Kevin Warsh z hlediska komunikace razí, se zjevně odehrává v linii „méně znamená více“. První obětí této změny byl komentář k rozhodnutí Fedu, jenž nyní obsahuje jen několik holých vět. Zároveň se vyrojily spekulace, že další, co hodlá Warsh seškrtat, je počet zasedání Fedu. Příští rok by jich tak již nemuselo být 8 jako vždy, ale třeba jen 6, nebo 4. Stejně tak se může stát, že i publikace pravidelných kvartálních prognóz bude zredukována, resp. informace obsažené v nich (např. DOTS).
S tím vším by asi trh dluhopisů neměl problém – tím spíše, pokud se novému šéfovi Fedu podařilo komunikovat, že jde o doporučení vzešlá z nově ustanovených skupinek, které vedou opravdu špičkoví makroekonomové (za všechny jmenujme těžké váhy G. Mankiwa či T. Sargenta). Daleko problematičtější a potenciálně bolestivější může být spekulace trhu spojená s tím, jak vlastně dnes vypadá tzv. reakční funkce americké centrální banky. V praxi jde o to, že trh má důvěru v to, že centrální banka rozumí fungování ekonomiky a bude jednat systematicky, resp. konzistentně, tak aby s nástroji, které má, dosáhla sledovaných cílů. V tomto případě se od Fedu očekává, že skrze změny úrokových sazeb doručí cenovou stabilitu, přičemž míra nezaměstnanosti by měla sedět blízko své přirozené úrovni. Kevin Warsh na tomto poli nepůsobil minulou středu přesvědčivě, přičemž na rozdíl od svých předchůdců nedisponuje ani akademickou, ani praxí ostřílenou autoritou, která by mu zajistila alespoň částečnou toleranci k chybám.
Výprodej dluhopisů, který se odehrál po středečním zasedání Fedu, byl jistě nepříjemnou epizodou, ale zatím nenapáchal příliš škod. Nebezpečnější období však může být před námi, a to v situaci, kdy silná data (např. páteční payrolls) budou volat po utažení měnové politiky (čti zvýšení Fed sazby). Dlouhý konec dolarové výnosové křivky si přitom nemůže být jistý, že Fed v polovině září doručí „co se očekává“. Takováto ztráta kredibility Fedu pak může způsobit, že riziková prémie obsažená v „bezrizikových“ vládních dluhopisech může jejich výnosy vytlačit na daleko vyšší úrovně. A to se nebude líbit celé paletě globálních trhů.
TRHY
Koruna
Koruna se na začátku týdne nepouští do žádných větších akcí a přikotvena k 24,20 EUR/CZK vyčkává na nová data. Včerejší slabší výsledek podnikatelské nálady v průmyslu (index PMI) ani mírně lepší plnění státního rozpočtu za prvních sedm měsíců roku nebyly pro korunu kurzotvornou informací. Dnes je makro kalendář zcela prázdný – zajímavý obchodní den přijde ve středu, kdy bude zveřejněn předběžný odhad červencové inflace.
Eurodolar
Zlepšená podnikatelská nálada v americkém průmyslu (měřená indexem ISM) přispěla k tomu, že dolar začal mazat ztráty, jež utrpěl po intervenci ve prospěch japonského jenu. Z pohledu amerických dat byla povzbudivá zejména struktura ISM reportu, kde rostly zejména nové objednávky a sub-index zaměstnanosti.
V jaké kondici je americký trh práce přitom ukáže i další klíčový report dnes odpoledne – konkrétně pak počet nově otevřených pracovních pozic. Jde sice o měsíc opožděný report, ale pokud číslo vzroste, může to být další indikace toho, že se trh práce dále utahuje.