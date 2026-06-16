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CSG a Ukrainian Armor se dohodly na výrobě pohonných jednotek pro střely a drony

CSG a Ukrainian Armor se dohodly na výrobě pohonných jednotek pro střely a drony

16.06.2026 13:59
Autor: ČTK

CSG dál posiluje svou pozici v obranném průmyslu – její společnost AviaNera Technologies uzavřela strategické partnerství s ukrajinskou firmou Ukrainian Armor, které má urychlit vývoj i výrobu pohonných jednotek pro drony a řízené střely. Spolupráce zahrnuje lokalizaci produkce i možné založení společného podniku, zatímco skupina zároveň těží ze silného růstu zisků a nových zakázek, i přes přetrvávající skepsi části investorů.

Společnost AviaNera Technologies z holdingu Czechoslovak Group (CSG) podepsala na pařížském veletrhu Eurosatory 2026 dohodu o strategickém partnerství s firmou Ukrainian Armor. Dohoda se zaměřuje na posílení spolupráce v oblasti vývoje a dodávek pokročilých pohonných jednotek pro ukrajinské řízené střely a bezpilotní systémy, uvedla dnes CSG na svém webu. Strategické partnerství má zahrnovat i budoucí založení společného podniku či rozšíření výroby.

"AviaNera rychle expanduje ve výrobě pohonných jednotek pro bezpilotní vzdušné systémy a řízené střely. Právě pohonné jednotky jsou často úzkým hrdlem jejich výroby. Proto je naší strategií rozšířit produkci a lokalizovat ji na důležitých trzích, mezi které bezesporu patří i Ukrajina," uvedl generální ředitel firmy AviaNera Technologies Pavel Čechal.

Podle generálního ředitele společnosti Ukrainian Armor Vladyslava Belbase představuje partnerství mezi firmami důležitý krok k posílení schopností Ukrajiny v této oblasti. "Naším cílem je vytvořit nové příležitosti pro výrobu pokročilých motorů pro tyto platformy," řekl po podpisu smlouvy.

"Společný rozvoj výrobních kapacit a budoucí vznik společného podniku nám umožní nejen integrovat moderní evropské technologie do ukrajinských platforem, ale také společně vyvíjet nové generace přesně naváděných zbraňových systémů. Budujeme dlouhodobou alianci, díky níž bude ukrajinský obranný průmysl ještě soběstačnější a hlouběji integrovaný do evropské bezpečnostní architektury," doplnil Belbas.

Majitelem CSG je podnikatel Michal Strnad. Firma na začátku června uvedla, že získala dva dlouhodobé kontrakty na dodávky mechanických a elektronických zapalovačů pro velkorážovou munici v hodnotě desítek milionů eur. Komponenty si objednali dva evropští zákazníci ze zemí Severoatlantické aliance. Dodávky začnou v letošním roce.

CSG v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 94,6 procenta na 299 milionů eur (asi 7,3 miliardy Kč). Její akcie na to zareagovaly silným růstem. Podle analytiků ale přetrvává nedůvěra investorů, že firma při lednovém vstupu na amsterodamskou a pražskou burzu uvedla neúplné informace. Akcie jsou tak výrazně níže než krátce po vstupu na burzu.


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