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CSG získal kontrakty za desítky milionů eur na dodávky zapalovačů munice

CSG získal kontrakty za desítky milionů eur na dodávky zapalovačů munice

03.06.2026 12:07
Autor: ČTK

Zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získal dva dlouhodobé kontrakty na dodávky mechanických a elektronických zapalovačů pro velkorážovou munici v hodnotě vyšších desítek milionů eur. Komponenty si objednali dva evropští zákazníci ze zemí Severoatlantické aliance (NATO). Dodávky začnou v letošním roce. Holding o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Konkrétní částku ani zákazníky nesdělil.

Zapalovač je klíčovou součástí dělostřeleckého granátu. Určuje, kdy a jak se vyvolá detonace. Na výrobě elektronických zapalovačů se bude podílet nová společnost Fuchs Electronics Europe, kterou CSG založí na Slovensku společně s jihoafrickou skupinou Reunert.

"Fuchs Electronics Europe bude hrát důležitou roli při plnění těchto kontraktů díky spojení technologického know-how společnosti Fuchs s průmyslovou základnou CSG na Slovensku," uvedl ředitel divize CSG Defence Systems Jan Marinov. Vyrábět se bude v areálu ZVS holding v Dubnici nad Váhom na Slovensku.

CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14.000 lidí.

Společnost Reunert Limited, založená v roce 1888, je průmyslová skupina kotovaná na burze JSE s portfoliem aktiv v segmentech elektrotechniky, ICT a aplikované elektroniky. Firma Fuchs Electronics, která je součástí segmentu aplikované elektroniky skupiny Reunert, byla založena v roce 1963 s cílem rozvíjet jihoafrickou výrobu obranné elektroniky, zaměřenou především na export elektronických zapalovačů do Evropy, na Blízký východ, do Indie a jihovýchodní Asie, vyplývá z tiskové zprávy.

 

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