Šéf Nvidie označil Marvell Technology za další bilionovou společnost. Akcie poslal o 27 procent nahoru

02.06.2026 10:02, aktualizováno: 2.6. 12:40
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Slova generálního ředitele Nvidie, nejhodnotnější společnosti na světě, Jensena Huanga investoři rozhodně neberou na lehkou váhu. Naopak se začíná ukazovat, že jeho výroky mají schopnost vyvolat prudký růst akcií dané firmy, o které zrovna hovoří. Nejnovějším takovým případem je Marvell Technology, kterou Huang v úterý na konferenci Computex v Tchaj-peji označil za „další bilionovou společnost“.

CEO Nvidie pronesl tuto poznámku na pódiu s generálním ředitelem Marvellu Matthewem Murphym, a to krátce poté, co Murphy ukončil prezentaci, v níž publiku představoval nejnovější technologie své společnosti.

Na druhé straně je potřeba dodat, že Huang svůj komentář pronesl v poněkud odlehčeném tónu při reakci na Murphyho gratulace k pondělnímu oznámení Nvidie ohledně nového superčipu, který má konkurovat AMD a Intelu na poli osobních počítačů a notebooků.

Přesto je reakce investorů zjevná: prohlášení vnímají jako silný býčí signál, protože akcie Marvellu, který vyrábí síťové čipy, vlastní AI akcelerátory, optické a křemíkové fotonické komponenty či telekomunikační polovodiče, vystřelily v pondělním aftermarketu až o 17 procent. V úterním premarketu pak nabralo tempo růstu ještě vyšší obrátky (+27 %).

Samotná Nvidia do Marvellu letos v březnu investovala dvě miliardy dolarů v rámci širšího partnerství zaměřeného na integraci AI čipů, síťového vybavení a technologie křemíkové fotoniky od Marvellu do ekosystému NVLink Fusion od Nvidie. I díky tomu vzrostly akcie Marvellu od začátku Letošního roku o bezmála 160 procent.

Klub společností s tržní kapitalizací jednoho bilionu dolarů a více byl svého času velice exkluzivní, v poslední době se ale díky boomu AI znatelně rozrůstá. Aktuálně tuto metu přesahuje celkem 14 společností, z toho 11 je z USA.

Aktuální tržní hodnota Marvellu činí přibližně 192 miliard dolarů, což znamená, že akcie firmy by musely vzrůst o přibližně 420 procent, aby se mohly k tomuto klubu připojit, podotkl server StockTwits.

Ve svých hospodářských výsledcích za první čtvrtletí Marvell uvedl, že jeho byznys s datovými centry nyní tvoří přibližně 76 procent celkových tržeb. Tím se firma staví do centra vývoje zakázkových čipů (custom silicon) a vysokorychlostních propojovacích technologií. Kromě toho Marvell také zvýšil své výhledy pro fiskální roky 2027 a 2028.

