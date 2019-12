Experti Patrie v E15: Obchodní válka zatíží Evropu

Blížící se odchod Británie z EU, ekonomické zpomalování Německa a především obchodní válka Spojených států s Čínou - největší hrozby, kterým světové finanční trhy v poslední době čelí. Ačkoliv stojí starý kontinent v pozadí boje o světovládu, dopady války gigantů může pocítit vůbec nejtvrději. A to i kvůli extrémní otevřenosti německé ekonomiky, která je náchylnější na výkyvy způsobené obchodní válkou. V pořadu Mikroskop, jenž uspořádal deník E15, se na tom shodli odborníci Patria Finance.

Otřesy v Německu mohou dolehnout i na ostatní evropské země, a to včetně Česka, a na zdejší subdodavatele z oblasti automobilového průmyslu, shodli se také hosté pořadu, hlavní ekonom Patrie Jan Bureš, obchodní ředitel Patrie Jan Kovalovský a seniorní makléř František Kronus.

Otázka obchodních válek je tím, co z mého pohledu trápí trhy nejvíce, uvedl Bureš. „Není to pouze o strachu jako v případě brexitu“, protože dopady války USA s Čínou – cla a odvetná protiopatření – reálně ovlivňují řadu firem. Obchodníci proto přehodnocují své investiční a obchodní plány, uvedl Bureš. Připomněl ale také, že maloobchodníci stále hýří optimismem a také kondice spotřebitelů je stále dobrá.

„Obchodní válka způsobuje turbulence na čínském i americkém trhu, za povšimnutí ale stojí německý trh, vykazující mnohem větší výkyvy,“ varoval Kronus. Amerika už zdaleka není exportní dominantou, její mezinárodní obchod není tak závislý na exportu. Německo je naopak exportní velmoc a obchodní války zatíží Evropu skrze Německo daleko více než hlavní původce sporu, dodal Kronus.

Vedle popsaného nepřímého důsledku obchodní války ale EU hrozí i přímý úder: prezident USA Donald Trump opakovaně pohrozil zavedením 20% cla na dovoz automobilů, pokud Evropa nezruší svá ochranná opatření proti americkým firmám. Z hlediska růstu je na tom Amerika lépe než Evropa, uvedl Bureš. Ta sice není namočená ve válkách přímo, týká se ji ale brexit. Německo je navíc z nejvýznamnějších světových hráčů nejotevřenější ekonomikou, je to extrém. Obchodní napětí proto Německo a potažmo Evropa schytá daleko více, vysvětlil také několik dní předtím, než USA uvedly, že pozastaví plánované uvalení cla na další čínské zboží a sníží existující cla na čínský dovoz.



Kromě pojmenovaných a dobře známých hrozeb může světové finanční trhy postihnout i nečekaný zásah, v ekonomické teorii zvaný černá labuť. „S nelibostí sleduji narůstající a čím dál více se prohlubující problémy čínského finančního sektoru,“ podotkl Bureš. Ten má i bez obchodních válek velké problémy jako ohromnou míru vnitřního zadlužení a přeinvestovanost některých sektorů. Nenápadné nebezpečí může podle ekonoma ohrozit světovou ekonomiku dokonce víc než obchodní války. Vyústění problému by se ale oproti finanční krizi v USA lišilo. Potíže by podle Bureše padly na hlavu státu.



Oproti velké recesi z končící dekády by se mohly lišit i budoucí dopady obchodní války. I díky přeregulovanosti v Evropě by totiž nemusely být tak drsné. „Všichni se z krize přinejmenším poučili a nastavili opatření, která riziko opakování výrazně snížila,“ uvedl Kovalovský. Zároveň podle něj platí, že i na negativním vývoji trhů lze vydělat a nacházet obchodní příležitosti. Investoři u Patrie v současnosti často sázejí na technologické sektory, které navzdory obchodním válkám slibují slušný finanční potenciál.