Jakub Brukner: Výsledky firem jsou lepší, než trh očekával. Objevují se nové příležitosti

Akciové indexy se opět pohybují okolo svých maxim. Co je pohání? „Většina firem navyšuje odhady a počítá se s dalším oživením ekonomiky,“ uvádí makléř Patria Finance Jakub Brukner. „V systému je spousta volných peněz, která na burze stejně končí, a to žene indexy na maxima,“ dodává.



Jak hodnotí aktuální výsledkovou sezonu na velkých technologických jménech, jaké příležitosti přináší a na co by si makléř Patrie vsadil? Odpovědi na tyto otázky přináší nový rozhovor.

