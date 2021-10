Proč by S&P 500 mohl do konce roku dál růst

Široký americký index S&P 500 zavřel v pondělí na novém historickém rekordu (což se od začátku roku stalo už šestapadesátkrát). Letos si připsal přes 21 procent a od nejhorších okamžiků loňského tržního sesunu, vyvolaného pandemií, nabral od března 2020 přes 104 procent nahoru. Podle Ryana Detricka, hlavního tržního stratéga v LPL Financial, je ale S&P 500 pořád při síle a rekordy by do konce roku mohl ještě nabírat. Důvody?



Jsou to především sezónní a ekonomické faktory.



V létě sice došlo k svým způsobem kradmé korekci, během které utrpěla jednotlivá akcie v tomto indexu v průměru více než 10% pokles. Ke konci roku ale prý akcie obvykle zpevňují , ikdyž říjen ještě dokáže přinést historická minima:





„Čtvrtý kvartál jako celek je historicky v průměru zdaleka nejsilnějším čtvrtletí, S&P 500 v něm roste o 4 % a ve skoro 80 procentech případů končí výše,“ napsal analytik podle webu MarketWatch. „Listopad je nejsilnějším měsícem roku – jak od roku 1950, tak během poslední dekády.“

Kromě sezónních poukázal Detrick také na „ekonomicky citlivé skupiny akcií, komodit a dokonce dluhopisových výnosů“, jako jsou finance a měď. Ty od začátku května většinou stagnovaly, nedávno se ale začaly tlačit nahoru.

Na rekordu končil v pondělí také index DJIA. Technologický Nasdaq Composite skončil méně než 1 procenta pod rekordem z konce obchodování ze 7. září.



USA: výsledkový supertýden - https://t.co/sC9F0mu90s pic.twitter.com/iP9uJ20MkM

Býčím faktorem pro akcie je také prudký pokles amerických případů Covid-19 od počátku září. Svou roli prý hraje i rekordní počet Američanů, kteří dobrovolně odcházejí z práce.„Tyto odchody lze typicky možné chápat jako znak silné ekonomiky a zdravého trhu práce, protože nejzřejmějším důvodem, proč lidé opouštějí svou práci je, že vstoupí do nové – v obdobích ekonomické nejistoty se udělat něco takového zdráhají víc.“I tak by se ale letošní podzim mohl odehrávat jinak. Fed se potýká s vyšší inflací a plánuje, že začne omezovat svoje nouzové nákupy státních dluhopisů a hypotečních cenných papírů. Měsíčně jde o nákupy za 120 miliard dolarů. Pro trhy do je od března 2020 hlavní zdroj likvidity.

Zdroj: MarketWatch, Bloomberg