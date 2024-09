S&P Global očekává, že OPEC+ zvýší těžbu ropy v příštím roce

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci, skupina známá jako OPEC+, podle odhadu společnosti S&P v příštím roce poprvé od roku 2022 zvýší těžbu. Na dnešní konferenci nazvané Asia Pacific Petroleum Conference (APPEC) to řekl viceprezident výzkumu v S&P Global Commodity Insights Jim Burkhard.



Minulý týden se skupina OPEC+ dohodla na odkladu plánovaného zvýšení těžby ropy na říjen a listopad. Ceny ropy totiž v posledních týdnech výrazně klesly a dostaly se na nejnižší úroveň za posledních devět měsíců. Skupina dodala, že v případě potřeby může plány na zvyšování těžby ještě pozastavit nebo úplně zrušit. Burkhard řekl, že v některých zemích skupiny je velký tlak na zvýšení těžby a že některé země už produkují více.



Dnes ráno ceny ropy vykazovaly růst asi o jeden dolar na barel, zejména kvůli hrozbě hurikánu u Mexického zálivu. Trhy se tak vzpamatovaly z výprodeje po pátečních údajích o zaměstnanosti v USA, které byly slabší, než se čekalo. Celkově jsou ale ceny ropy pod tlakem kvůli obavám ze slábnoucí poptávky v důležitých ekonomikách, zejména v Číně a ve Spojených státech.



Ředitel oddělení pro otázky těžby ropy ve firmě Trafigura Ben Luckock uvedl, že mírná poptávka v Číně trhy znepokojuje. Někteří hráči na trhu se podle něj domnívají, že Peking může mít v záloze další ekonomické stimuly, které budou záviset na výsledku listopadových prezidentských voleb v USA. Čína je druhou největší ekonomikou světa.



Spoluzakladatel obchodní firmy Gunvor Torbjörn Törnqvist dodal, že v současné době se na světě těží více ropy, než se spotřebuje. Tato bilance se podle něj bude v nejbližších letech zhoršovat. Problém není v OPEC, který podle něj odvedl skvělou práci, aby to zvládl. Problém je v zemích mimo OPEC.



Mezinárodní agentura pro energii (IEA) očekává, že nabídka ropy se v letošním roce zvýší o 770.000 barelů denně na rekordních 103 milionů barelů denně. Růst nabídky by se měl v příštím roce více než zdvojnásobit a dosáhnout 1,8 milionu barelů denně. Za růstem těžby budou stát Spojené státy, Kanada, Guyana a Brazílie.



Luckock se domnívá, že ceny ropy mohou relativně brzy klesnout na 60 dolarů za barel. Törnqvist nicméně dodává, že reálná hodnota ropy je kolem 70 USD za barel. Cena severomořské ropy Brent se dnes dopoledne pohybovala pod 72 dolary za barel, zatímco v dubnu byla nad 90 dolary za barel.



Burkhard uvedl, že v současnosti je ve světě mnoho volných těžebních kapacit. Jenom na Blízkém východě jsou to kapacity pro těžbu více než pěti milionů barelů denně.