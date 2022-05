Jan Bureš: Aleš Michl v čele ČNB. Obrat pro sazby i korunu?

Jmenování současného člena bankovní rady Aleše Michla do čela České národní banky může představovat diskontinuitu v rozhodování měnového výboru. Nově jmenovaný šéf ČNB už de fakto vyloučil možnost dalšího nárůstu úrokových sazeb za dobu jeho vedení bankovní rady. Byla by to velká změna v politice centrální banky, což na trzích vytváří nejistotu, upozorňuje hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

ČNB by se podle něj za určitých podmínek mohla dostat do pozice polské či maďarské centrální banky, což je scénář, kterému nahrává i oslabování české koruny bezprostředně v reakci na Michlovo jmenování guvernérem. Diskontinuita v krocích ČNB ovšem nakonec nemusí být tak výrazná, jak se trhy nyní obávají, tvrdí Bureš. Na čem tedy záleží? Co je podle Bureše důležitý faktor pro korunu a kde vidí v příštích týdnech kurz české měny?

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Zhlédněte záznam květnové investiční konference Patrie „Hrozba jménem stagflace: Investování v extrémní době“ za účasti Jana Bureše, Zdeňka Tůmy či Jaroslava Šury zde: