Komentář Jana Bureše: Aleš Michl novým guvernérem ČNB - začíná “holubičí rotace”?

Do čela ČNB míří současný člen bankovní rady Aleš Michl. Co čekat od nového vedení a jak se změní měnová politika?



Jmenování Aleše Michla signalizuje, že současný guvernér Rusnok u prezidenta neuspěl s návrhy kandidátů, kteří by představovali kontinuitu v současné politice ČNB - tj. v souladu s prognózou reagovat na akcelerující inflaci zvyšováním úrokových sazeb. Je proto pravděpodobné, že prezident může dodat novému guvernérovi do bankovní rady i další holubičí hlasy (do začátku příštího roku má bez Aleše Michla rozhodnout o dalších čtyřech jménech). Pokud tomu tak bude, může se že se bankovní rada posunout výrazně holubičím směrem.



Jaké pak budou implikace pro měnovou politiku, však není úplně jasné. Aleš Michl byl vždy v opozici proti zvyšování sazeb, nikdy ovšem nenavrhoval jejich snižování. A je těžko představitelné, že by to za současné situace začal vážně v “obměněném” týmu prosazovat. To ostatně naznačil ve svém prohlášení po jmenování, kdy hovořil o tom, že od července počítá se stabilitou sazeb a vyhodnocováním jejich dopadů do ekonomiky.



I proto je pravděpodobné, že úrokové sazby bankovní rada ve “starém” složení ještě jednou v červnu zvýší tak, aby startovní laťku posunula výše. Po vyšší dubnové inflaci a při pohledu na slabší korunu je přitom pravděpodobnější, že udělá spíše více než méně. Oproti našemu základnímu scénáři (+25 bps) se rýsuje jako pravděpodobnější posun sazeb v červnu o dalších 50-75 bps na konečných 6,25-6,50 %.



Jak bude fungovat rada v novém složení, bude hodně záležet dalších “nových ” jménech. Prezident hovořil při jmenování Aleše Michla o Vladimíru Dlouhém a Petru Bartoňovi, ale není jasné, zda už se konkrétně rozhodl. Nejistota ohledně podoby nového týmu a nového “konsensu” na měnové politice tak přetrvává. Pokud by bankovní rada skutečně explicitně vylučovala další růst úrokových sazeb, může to být cítit při současných vysokých inflačních očekáváních na české koruně. ČNB se může (podobně jako v minulosti NBP nebo NBH) pro trhy stávat méně kredibilním partnerem a může být do “nové akce” tlačena skrze slabší kurz.



Stále ovšem předpokládáme, že v případě výraznějších výprodejů na koruně ČNB zasáhne a bude na trhu intervenovat rozprodejem devizových rezerv. Pohyb kurzu nad 26,00 EUR/CZK tak považujeme za málo pravděpodobný.