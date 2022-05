Rozbřesk: Koruna pod tlakem ”holubičí rotace” v ČNB a globálních výprodejů akcií

Česká koruna nemá v posledních dnech zrovna na “růžích ustláno”. Nejistota je spojená s holubičí rotací v bankovní radě na jedné straně a masivními výprodeji na globálních akciových trzích na straně druhé. To vše dostalo českou korunu v posledních dnech zpět nad 25,00 EURCZK. Co čekat dál?



Ohledně podoby “nové bankovní rady” může být jasněji v nejbližších dnech, kdy prezident Zeman pravděpodobně potvrdí Aleše Michla jako nového guvernéra a současně může ještě jmenovat tři nové členy. Nejistota ohledně nového nastavení měnové politiky a pravděpodobnost výrazné diskontinuity v rozhodování se může na koruně podepisovat dál negativně. Trhy se bojí, že se ČNB při současné vysoké inflaci bude dostávat “za křivku”, a proto koruna přirozeně slábne. Na druhou stranu i v případě současné bankovní rady jsme očekávali (v souladu jak s trhem, tak i novou prognózou ČNB) dosažení vrcholu sazeb v červnu. Na “novou bankovní radu” tak v zásadě zbude pouze rozhodování o tom, kdy a jak úrokové sazby snížit…, to by pro korunu mohla být dobrá zpráva (ani jedna z holubic v bankovní radě zatím snižování sazeb nikdy nenavrhla).



Současně s tím může ČNB i v novém složení používat na stabilizaci koruny masivní devizové rezervy. Ty jsou na současném relativně mělkém devizovém trhu více než dostatečné (přes 60 % HDP a více než dvojnásobek krátkodobého zahraničního dluhu). Problém by nastal ve chvíli, kdy by “nová bankovní rada” čelila dalšímu nárůstu inflačních tlaků, zůstávala systematicky “za křivkou” a Česko čelilo výraznějšímu odlivu zahraničního kapitálu. K tomuto bodu máme ovšem daleko, a proto je pravděpodobnější, že se koruna v nejbližších týdnech (ať už s pomocí ČNB nebo bez ní) stabilizuje a nedostane se na testování 26,00 EUR/CZK…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna je pod dvojím tlakem (viz úvodník) a obchoduje se nad 25,00 EUR/CZK. Dnešní dubnová inflace zaznamená další výrazný skok - očekáváme 13,6 % (jen lehce pod poslední prognózou ČNB). Z pohledu trhů nakonec ale asi bude klíčovější vyčkávání na nová jména v ČNB - podle spekulací tisku by měl prezident potvrdit nového guvernéra Aleše Michla v průběhu středy.



Eurodolar

Eurodolar se posunul výše, když volatilní trhy s pevně úročenými instrumenty vyslaly poněkud smíšené signály směrem k dolaru. Sazby totiž rostly na obou stranách Atlantiku, avšak v USA v noci korigovaly k nižším hodnotám. Přispěl k tomu i relativně umírněný výrok jednoho z členů vedení Fedu - R. Bostica, který na adresu možného navýšení sazeb o 75 bazických bodů uvedl, že posun o +50 bodů je celkem dost agresivní. Na druhou stranu je zajímavé, že eurodolar dokázal vstřebat posun kreditních rizikových marží u italského vládního dluhu.

Před zítřejší americkou inflací bude i dnes pokračovat bohatá komunikace ze strany amerických centrálních bankéřů, přičemž na adresu inflace by se měl vyjádřit i americký prezident Biden.



Akcie

Akcie ve Spojených státech včera zažily další den silných výprodejů. Index S&P 500 klesl k nejnižší úrovni od března 2021, a to v důsledku ztrát energetických a technologických společností. Nebyl ušetřen ani big tech jako je například Amazon, který klesl o více jak 5 %, výrobce elektrických aut Tesla o více jak osm procent. Vyhlídky amerických akcií nejsou nijak zvlášť růžové a to ani v případě, že se podaří zabránit recesi. Wall Street závěr: Dow Jones -2,0 %; S&P -3,2 %; Nasdaq Composite - 4,3 %.