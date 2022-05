Sílící spekulace: Guvernérem ČNB bude Aleš Michl?

Novým guvernérem České národní banky má být od 1. července nynější člen její bankovní rady Aleš Michl. Uvedl to dnes server Seznam Zpráv, kterému neoficiální informaci potvrdily zdroje obeznámené s jednáním prezidenta Miloše Zemana s jednotlivými kandidáty. Podle těchto zdrojů má Zeman oznámit jmenování Michla, který je považován za odpůrce zvyšování úrokových sazeb, v nejbližších dnech. Michl dnes informaci ČTK nepotvrdil. Současnému guvernérovi Jiřímu Rusnokovi v červnu končí druhý mandát a znovu kandidovat nemůže.



"Z jednání mezi čtyřma očima s panem prezidentem neposkytuji žádné informace," řekl dnes bez dalších podrobností ČTK Michl.



Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ČTK sdělil, že "ve věci guvernéra ČNB je nutno vyčkat oficiálních kroků, které jsou plně v gesci prezidenta republiky". "Do té doby nebudu reagovat na žádné mediální zprávy a ponechám je bez komentáře," dodal.



Zeman o víkendu řekl, že má čtyři kandidáty na guvernéra, ve svém výběru ale už má víceméně jasno. Média v této souvislosti uvedla, že v nejužším výběru jsou vedla Michla nynější viceguvernéři ČNB Tomáš Nidetzký a Marek Mora, které navrhl prezidentovi Rusnok kvůli zachování kontinuity současné bankovní rady. Počátkem roku uvedla Česká televize, že podle jejích informací je Zemanovým kandidátem šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.



S Nidetzkým a Morou jednal prezident na Hradě na konci dubna, podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka o schůzku se Zemanem sami požádali. S Michlem se Zeman setkal ve středu, bližší informace ke schůzce Ovčáček nezveřejnil.



Michl v minulosti mimo jiné působil v Raiffeisenbank a byl externím poradcem někdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO). Členem bankovní rady ČNB je od konce roku 2018. Server připomněl, že Michl a další člen bankovní rady Oldřich Dědek opakovaně jako jediní ze sedmičlenné bankovní rady hlasovali proti zvyšování úrokových sazeb.



ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu. Sedmičlenná bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově-politických opatřeních. Členové rady mají šestiletý mandát a nesmějí zastávat funkci více než dvakrát. Guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy bankovní rady jmenuje a odvolává prezident republiky.

Aleš Michl - vizitka:

Datum a místo narození: 18. října 1977 v Praze



Vzdělání: vystudoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE; 2002, Ing.), kde v roce 2020 získal i titul Ph.D. v oboru finance; v roce 2005 absolvoval vzdělávací program Teorie her a psychologie rozhodování na letní univerzitě London School of Economics and Political Science, v roce 2009 absolvoval kurs řízení investičního portfolia na Wharton ve Filadelfii.



Současná pozice: člen bankovní rady ČNB (od prosince 2018)



Praxe: kariéru začal již během studií jako ekonomický novinář, mj. psal pro Hospodářské noviny, pracoval i jako ekonomický poradce místopředsedy vlády pro ekonomiku Martina Jahna; v letech 2006 až 2015 byl ekonomem a investičním stratégem Raiffeisenbank; v letech 2014 až 2018 byl externím ekonomickým poradcem ministerstva financí a později i předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) se specializací na makroekonomickou analýzu a stabilizaci státního dluhu.



Ostatní:



- V roce 2016 založil Michl Fund Management s.r.o., která se následně stala spoluzakladatelem společnosti Robot Asset Management SICAV a.s. vykonávající činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů s podfondem Quant. Kvůli funkci v bankovní radě ČNB tyto své aktivity ukončil.



- Je autorem řady článků publikovaných v denících a časopisech, jak odborných, tak i populárních.



- Je autorem knih MICHLiq – průvodce ekonomií a investicemi a Jestřábi a holubice.



- V době, kdy pracoval jako analytik a investiční stratég v Raiffeisenbank, byl Hospodářskými novinami třikrát vyhlášen analytikem/ekonomem roku.



- Před nástupem do bankovní rady ČNB někteří analytici spekulovali, že by se mohl zařadit k tzv. jestřábům, tedy členům rady ČNB, kteří jsou zastánci zvyšování úrokových sazeb, pokud to ekonomický vývoj dovoluje. V minulosti se Michl často vyjadřoval ve prospěch silnější koruny a kritizoval devizové intervence ČNB.



- Jako člen bankovní rady je Michl považován za odpůrce zvyšování úrokových sazeb. Loni v srpnu, kdy bankovní rada opětovně zvýšila úrokové sazby, hlasoval pro jejich ponechání beze změny. Například v květnu 2020, kdy rada snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta, hlasoval pro snížení základní úrokové sazby o 0,5 procentního bodu. Podle médií stejně jako další člen rady Oldřich Dědek zastává názor, že růst sazeb současnou inflaci neovlivní a poškodí to export a ekonomiku.



- Michlovo jméno bylo v souvislosti s členstvím v bankovní radě zmiňováno již v roce 2016, kdy z rady přecházel na místo guvernéra ČNB Jiří Rusnok a zároveň končil mandát jinému členovi rady.



- Nebyl a není členem žádné politické strany.



Přehled dosavadních guvernérů ČNB:



Josef Tošovský, leden 1993 - listopad 2000



Zdeněk Tůma, prosinec 2000 - červen 2010



Miroslav Singer, červenec 2010 - červen 2016



Jiří Rusnok, od července 2016.