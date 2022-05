Rozbřesk: Hrátky s čertem. Koruna čeká na jméno nového guvernéra ČNB

Dnes bychom se měli dozvědět, kdo zaujme pozici guvernéra ČNB po Jiřím Rusnokovi. Jak jsme již psali, může jít z hlediska tržního o změnu rozhodně ne zanedbatelnou. To ostatně naznačilo i poměrně významné oslabení koruny, která okamžitě zareagovala na spekulace, že nová bankovní rada může být k přestřelování inflačního cíle poněkud tolerantnější. Připomeňme přitom, že včera zveřejněný růst cen v dubnu překonal čerstvou prognózu ČNB. A "bezdůvodně" slabší koruna - těžko ono skokové oslabení vysvětlit fundamentálně, například pomalejším hospodářským růstem - pod inflačním kotlem jen dál přitápí a běžně by to znamenalo tlak na vyšší sazby.



Dosavadní reakce ČNB na post-COVIDové oživení a válku na Ukrajině s sebou přinesly dlouho nevídanou inflaci, která byla v mezinárodním srovnání jedna z nejrychlejších a také nejrazantnějších. Razance má mimo jiné také signalizovat, že banka to se snahou o návrat inflace k cíli myslí vážně. Na prospěšnosti cenové stability totiž panuje všeobecná shoda.



Jedním z hlavních předpokladů dlouhodobého úspěchu v této oblasti je důvěryhodnost centrální banky a konzistence jejích politik v čase. Také za poznatky v této oblasti si Kydland a Prescott v roce 2004 odnesli Nobelovu cenu za ekonomii. Velmi zjednodušeně řečeno jde o to snažit se "vidět za roh" a nerozhodovat se jen podle toho, co se zdá být nejlepší nápad dnes. Krátkodobě lze sice nekonzistentními rozhodnutími sklízet body, ale dlouhodobé negativní následky mohou tato pozitiva nakonec snadno převážit. Třeba ve formě "inflační přirážky" k sazbám státních dluhopisů...





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se včera obchodovala kolem EUR/CZK 25,0. Krátce jí sice pomohla vyšší než očekávaná dubnová inflace, nicméně efekt nebyl ani příliš silný, ani trvanlivý. Zejména v kontextu očekávaného oznámení jména nového guvernéra ČNB, ke kterému by mělo dojít dnes. Pokud se potvrdí spekulace o holubičím kandidátovi A. Michlovi, tak se to koruně asi líbit nebude. Prostor pro ztráty koruny by však měl být omezený případnými intervencemi centrální banky.



Eurodolar

Eurodolar se vpředvečer důležitého inflačního reportu v USA vrátil k hranici 1,05 a to přesto, že zástupce Německa v bankovní radě ECB a šéf Bundesbanky J. Nagel se otevřeně přihlásil k tomu, že bude v červenci podporovat zvýšení sazeb.

Dnes však bude upřena veškerá pozornost ke zveřejnění americké spotřebitelské inflace. Ta by díky vysoké srovnávací základně a propadu cen ojetých automobilů mohla z březnových 8,5 % poklesnout na úroveň 8,1-8,2 %, přičemž jádrová meziroční inflace může spadnout i na méně než 6 %. Fakticky by tak mohlo dojít k tom, že březen může být označen za inflační vrchol v USA. To by mohlo poslat dolarové sazby níže a eurodolar naopak výše.



Akcie

Obchodování na Wall Street bylo včera plné zvratů a doslova jako na houpačce. Indexy zahájily vysoko nad pondělním závěrem, aby následně všechny zisky odevzdaly a podívaly se do červených čísel. Býci poté ale získali znovu převahu a vyhnali technologický Nasdaq opět vysoko do zelených hodnot. V závěru obchodování se ale pozitivní nálada opět vytrácela. Wall Street závěr: Dow Jones -0,26 %; S&P 500 +0,24 %; Nasdaq Composite +0,98 %. Nejvíce se dařilo technologickému sektoru, akcie Nvidia nebo AMD po pondělních výprodejích korigovaly propady a přidaly +3,8 %, resp. + 2,7 %. Posilovaly akcie „Big Techu“, Apple +1,6 %, Tesla +1,6 %., Alphabet +1,6 %. Po výsledcích naopak masivně propadly akcie Upstart Holdings (-56 %).