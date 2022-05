Pavol Mokoš: Překoupený ČEZ? Co ukazuje technika a historie a jak si počínat jako investor

Akcie společnosti ČEZ vypadají překoupeně. Dvouciferný nárůst jinak konzervativního dividendového titulu za poslední dva týdny je úctyhodný a na stole jsou otázky, zda je takováto rally po dosavadních zprávách udržitelná, říká v nejnovějším makléřském videu hlavní makléř Patria Finance Pavol Mokoš. Hlavním spouštěčem poměrně "bláznivého" nakupování byly podle něj informace o potenciální restrukturalizaci energetické skupiny. Podrobností je ale stále poskrovnu a záležet bude na nových příchozích zprávách. Co by akciím ČEZu mohlo hrozit při pohledu do historie a optikou technické analýzy? A co by Mokoš nyní doporučil investorům?

