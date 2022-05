Plynový kontrakt s Gazpromem letos skončí, říká ČEZ. Ruské dodávky do EU letos klesly, Čína dostala plynu víc

Přímé dodávky plynu od ruského Gazpromu zajišťují pro zákazníky Prodej jen velmi nízký podíl. Přímý kontrakt mezi ruským energetickým gigantem a největší českou energetickou firmou letos skončí, řekl mluvčí polostátní společnosti Ladislav Kříž. Situaci sledujeme a vyhodnocujeme, uvedl. Gazprom podle jiné dnešní zprávy od ledna do dubna meziročně snížil dodávky plynu do Evropské unie a Turecka o 26,9 procenta na 50,1 miliardy krychlových metrů. Ruský podnik zároveň uvedl, že dodávky do Číny prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře naopak o 60 procent vzrostly.



Podle Deníku N čeká další platba za plyn koncem května. Kříž pro Deník N uvedl, že rublový účet v Gazprombance si firma dosud neotevřela. Na dotaz ČTK to nekomentoval. Ostatní čeští dodavatelé energií plyn nekupují přímo od Gazpromu, ale vesměs na energetické burze v nizozemském Rotterdamu nebo na brokerských platformách.



Rusko se minulý týden rozhodlo přestat dodávat plyn do Polska a Bulharska, protože tamní energetické firmy odmítly přistoupit na požadavek prezidenta Vladimira Putina platit za klíčový zdroj energie v rublech. EU podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové s tímto scénářem počítala a obě země začaly dostávat plyn od svých sousedů. V neděli podle plánu zahájil provoz polsko-litevský plynovod GIPL, který propojuje sítě pro přepravu plynu v Polsku a Litvě. Dnes už přes něj proudí plyn do Polska.

Unijní země ruský požadavek rublových plateb označují za porušení smluv. Podle dnešního oznámení z Bruselu EU zatím neví o státech EU či firmách z těchto zemí, které by za ruský plyn v souladu s požadavkem Moskvy platily v rublech. Podle informací některých médií přitom několik firem ve snaze udržet si dodávky ruského plynu přislíbilo otevřít účty u ruské banky či zvážit možnost platby v rublech.



Gazprom v neděli uvedl, že pokračuje v dodávkách zemního plynu do Evropy přes Ukrajinu v souladu s požadavky zákazníků. Smluvní závazky Gazpromu na dodávky plynu do Evropy přes Ukrajinu pro letošní rok činí 40 miliard metrů krychlových, což je přibližně 110 milionů metrů krychlových denně, uvedla podle agentury RIA Novosti plynárenská společnost. Za dnešní den má v souladu s požadavky zákazníků dodat 97,2 milionů metrů krychlových plynu oproti 71,7 milionu v sobotu.

Dnes uvedl, že těžba suroviny v prvních čtyřech měsících roku klesla o 2,5 procenta na 175,4 miliardy krychlových metrů. Dodávky na domácí trh se ve sledovaném období snížily o 3,7 procenta, zejména kvůli teplému počasí v únoru.

také uvedl, že objem plynu v evropských podzemních zásobnících koncem dubna činil 6,9 miliardy krychlových metrů. Pokud chce EU dosáhnout svého cíle naplnit tyto zásobníky na 90 procent, potřebuje podle ruské firmy dalších 56 miliard krychlových metrů. Dodávky do EU se od ledna do dubna snížily o již zmíněných 26,9 procenta, uvedl také , který disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů.

Západ hodlá omezit nákup ruských energetických surovin, protože nechce takto pomáhat financovat válku na Ukrajině. V případě plynu ale Evropská unie není jednotná. Podle plánů Bruselu by se EU přesto již letos mohla obejít bez dvou třetin dodávek ruského plynu a ropy. Docílit toho chce posílením dovozu z dalších států jako jsou USA či Katar, rychlejším zapojením obnovitelných zdrojů či úsporami energie.

Podle institutu EWI by se Německo mělo připravit na možnost, že Rusko v odvetě za západní sankce dodávky zastaví. Německo by už teď mělo omezit spotřebu plynu.