Výplatní poměr ČEZ bude u 80 procent, Beyond Meat se propadl pod upisovací cenu a futures jsou temně rudé

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -2,0 %, FTSE 100 -1,5 % a DAX -1,8 %.

Akcie Beyond Meat se po včerejších výsledcích propadly až pod svou upisovací cenu a futures jsou dnes temně rudé.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -2,0 %, FTSE 100 -1,5 % a DAX -1,8 %.

očekává v letošním roce výplatní poměr u 80 %. Prodejní cenu elektřiny za tento rok očekává mezi 95 - 98 EUR/MWh, říká finanční ředitel Martin Novák. je také údajně jedním ze 2 uchazečů o 6 zásobníků plynu Czech. Více ZDE.



Italský premiér Mario Draghi uvedl, že evropské společnosti budou moci platit za plyn v rublech, aniž by porušily sankce EU. Evropské firmy se už týdny snaží přijít na to, jak splnit ruský požadavek platby v rublech a udržet tok plynu, aniž by porušily sankce uvalené za válku proti Ukrajině. Představitelé EU uvedli, že by firmy měly nadále platit v eurech a že otevření bankovního účtu v rublech by bylo v rozporu s pravidly.



Poté, prezident Miloš Zeman včera jmenoval Aleše Michla do čela České národní banky (více ZDE), potvrdil americký Senát dalšího kandidáta na guvernéra Fedu - ekonoma Philipa Jeffersona. Ten je nyní třetím uchazečem o tento post. Jefferson by se stal teprve čtvrtým černochem v představenstvu Fedu.



Služba Disney+ dosáhla ve 2Q 137,7 mil. předplatitelů a překonala tak odhad trhu 134,4 mil. Zisk na akcii společnosti Disney však očekávání naopak podstřelil, když firma reportovala 1,08 dolaru, trh byl nastaven na 1,17 dolarů.

Akcie Beyond Meat se včera propadly až pod svou upisovací cenu poté, co firma oznámila výsledky za první kvartál. Tržby ve výši 109,5 mil. USD nedosáhly na laťku 112,2 mil. USD nastavenou trhem.



Americká internetová společnost Google představila první chytré hodinky značky Pixel. Oznámila, že připravuje také počítačový tablet značky Pixel, který plánuje představit v příštím roce. Hodinky hodlá Google uvést na trh letos na podzim. Firma představila rovněž novou verzi chytrých telefonů Pixel s označením Pixel 6A. Nový přístroj bude dostupný od 21. července, ve Spojených státech bude jeho cena začínat od 449 dolarů.