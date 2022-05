Akcie ČEZ po spekulacích o rozdělení nejvýše od roku 2008. Padla hranice 1100 Kč

Akcie tuzemské energetické společnosti stouply po poledni na nejvyšší hodnoty od roku 2008. Cena titulu na pražské burze překonala v průběžném obchodování hranici 1100 Kč za akcii a nezastavila se ani na 1120 Kč, tedy o skoro 8 procent nad úterním závěrem poté, co web Seznam Zprávy přišel s informací, že stát oprášil plán na rozdělení firmy a zestátnění elektráren.

Podle webu Seznam Zprávy vláda zvažuje rozdělení největší české energetické skupiny a zestátnění jejích elektráren. Důvodem je podle něj snaha vlády získat kontrolu nad cenami energií. Stát prý uvažuje o rozdělení na výrobní a obchodní část. Výrobní divize s elektrárnami by měla skončit ve vlastnictví státu, který by vykoupil podíly minoritních akcionářů, případně by s nimi vyměnil podíly v obchodní části.

„Restrukturalizace je dnes jednou z variant, o které přemýšlíme,“ potvrdil podle webu bez dalších detailů ministr financí Zbyněk Stanjura, jehož úřad spravuje 70procentní státní akciový podíl ve skupině.

Návrat k debatě o změnách struktury potvrzuje podle webu i mluvčí skupiny Ladislav Kříž. „Současná energetická krize, válka na Ukrajině, Green Deal a především naše dlouhodobá snaha o bezpečné a spolehlivé dodávky elektřiny za přijatelné ceny, to vše nás vede opětně k zamyšlení, jaká je optimální vnitřní struktura do budoucna. Zatím jsme stále ve stadiu diskuse, takže nelze nic prezentovat,“ uvedl.

Obdobně podle dvou zdrojů agentury Bloomberg jedná největší listovaný výrobce elektrické energie ve východní Evropě s vládou v Praze o možném rozdělení svých aktiv. Podle jednoho z těchto zdrojů je ministerstvo financí případné restrukturalizaci nakloněno. Podrobnosti o tom, jak by se struktura ČEZu mohla změnit, ale odmítl poskytnout.

Ministerstvo financí podle Bloombergu uvedlo, že restrukturalizace ČEZu je jednou z možností, které stát v současnosti analyzuje. Další případné komentáře úřad neposkytne, protože ČEZ je veřejně obchodovanou firmou. Stát v ní prostřednictvím ministerstva financí vlastní skoro 70 %.







Ve hře je podle Seznam Zprávy zatím více variant provedení celé operace. Mezi vládními politiky prý padaly dokonce úvahy o vykoupení podílů minoritních akcionářů formou veřejného odkupu – stát by tak posílil svůj vliv v celé skupině, nemusela by se dělit. Bylo by to ale časově náročné, restrukturalizace a rozdělení může být rychlejší, uvedl zdroj Seznam Zprávy.

Takto se akcie na pražské burze vyvíjely za posledních pět dní:

Akcie stouply za poslední rok o zhruba 72 procent. Index PX vyrostl o 16 procent. Od začátku roku je akcie výše o 31,8 procenta.

Ve hře byla restrukturalizace polostátní skupiny už v roce 2017. Tehdy stát jako největší akcionář zvažoval rozdělení holdingu na „tradiční“ část s jadernými či fosilními elektrárnami a dále na „zelený“ , který si měl podržet obnovitelné zdroje, obchod a distribuci.

Akcie ČEZ,které překonávají co do výkonnosti evropskou konkurenci, dostaly novou podporu:

Zdroje: BCPP, Bloomberg, Seznam Zprávy, Patria.cz