Vstup Coloseum na burzu: Odpovídá CEO Jan Mužátko a Q&A. Zhlédněte záznam webináře!

Hosty webináře Patria Finance o vstupu společnosti Coloseum na trh START byli 28. června CEO skupiny Coloseum Jan Mužátko, společně s makléřem Patria Finance Martinem Kyceltem a poradcem při transakci Jiřím Staníkem. Přinášíme Vám záznam webináře s cílem poskytnout Vám co nejpřesnější a nejúplnější informace pro Vaše případné rozhodování o investici, a to z úst nejpovolanějších.

Skupina Coloseum spustila ve středu 22. června v 10:00 veřejnou nabídku svých akcií prostřednictvím trhu START pražské burzy. Do veřejné nabídky jde nejvýše 425 tisíc kusů akcií, které mohou představovat až 38% podíl společnosti. V případě maximálního úpisu zůstane Jan Mužátko těsně nadpolovičním majitelem a akcionářem firmy. Upisovací období trvá do 12. července do 12:00. Nabídky je možné podávat v cenovém rozpětí 246–304 Kč/akcie při minimální velikosti objednávky (lotu) 100 ks. U Patria Finance je možné akcie upisovat snadno plně online v obchodní platformě Webtrader.

Časová osa webináře

0:00 Úvod

1:30 Základní informace o emisi - intro makléře Patrie Martina Kycelta

3:30 Prezentace Coloseum - CEO Jan Mužátko a poradce při transakci Jiří Staník

28:40 Q&A - otázky a odpovědi na ně

Od prvopočátků po čtyři klíčové pilíře firmy

„Prvopočátky společnosti Coloseum jsou před 31 lety a hlavní značkou je Pizza Coloseum. Za tu dobu jsme obsloužily miliony klientů,“ uvádí představení své firmy CEO skupiny Coloseum Jan Mužátko. Coloseum se opírá o čtyři základní pilíře. Tím prvním jsou restaurace značky Coloseum a Pivovar Národní s vlastní značkou piva Český lev. Druhým je catering a eventové prostory, kde vyčnívá Občanská plovárna, kterou má společnost pronajatou od hlavního města Prahy až do roku 2055, a také sportovní catering a hokejové arény v Liberci, v Pardubicích a na Kladně. Třetím pilířem je PRAGOGASTRO, které zajišťuje kompletní logistický servis pro všechny pobočky skupiny Coloseum. „Vidíme tu potenciál v externích klientech a v řadě e-shopů, které připravujeme v rámci italských potravin,“ říká o sekci PRAGOGASTRO Jan Mužátko. „Tím, že máme více než 70 italských přímých výrobců a dodavatelů, tak máme možnost mít velmi kvalitní produkty, které bychom rádi našim klientům nejen v B2B, ale i v B2C přiblížili,“ doplňuje Mužátko. Poslední a nejnovější akvizicí je řetězec kaváren Caffé Pascucci. „V rámci produktu Caffé Pascucci bychom se rádi dostali i do menších okresních měst a rádi bychom byli na počtu 50 jednotek,“ doplňuje Mužátko.

Diverzifikovaný byznys model a příležitosti na oslabeném trhu



Na společnosti Coloseum je velmi zajímavý její diverzifikovaný byznys model, domnívá se Jiří Staník, poradce při transakci. „Je to jedna z mála skupin, která stojí na čtyřech nohách… Tento koncept se v minulosti ještě nepodařilo plně rozvinout, ale potenciál je tu ohromný,“ dodává.



Po dvou letech covidu, kdy je gastronomický trh velmi oslabený, tak kdo má zkušenosti, infrastrukturu, značku a kapitál, je schopen otevírat nové restaurace a kavárny mnohem rychleji a levněji než v minulosti. I potenciál růstu je u skupiny Coloseum velmi zajímavý. To nahrává jak kavárenskému konceptu Caffé Pascucci, tak i franšízingu. Navíc je v Evropě podle Jiřího Staníka gastronomický sektor na trhu relativně ojedinělý a obchoduje se s přibližně 50% prémií.



Po dvou letech pandemie byl rok 2021 pro celý sektor katastrofický, přiznává Staník s tím, že ve střední a východní Evropě zde došlo k propadu tržeb na úrovni 50, 60 procent, čemuž se nevyhnulo ani Coloseum. „Čekáme, že za pomocí nového kapitálu se nejenom sníží zadluženost firmy, ale že se využije i na otevírání nových restaurací,“ říká Staník. „Celkové tržby by se měly dostat na úroveň 280 milionů korun v roce v roce 2022 a až na 750 milionů korun v roce 2025. Polovina celkových tržeb by měla pocházet z nového byznysu a synergie by měly celkovou ziskovost společnosti ještě vylepšit.“



Analytická zpráva nacenila společnost Coloseum na 275 milionů korun po úpisu zhruba 100 milionů korun. Plná ziskovost by se měla rozvinout právě až kolem roku 2024, 2025. Na úrovni provozního zisk EBITDA by se podle plánu měla zvýšit na 83 milionů korun v roce 2025 s EBITDA marží okolo 11 %. Riziko společnosti je kvůli ztrátovosti relativně vyšší, a byl zde aplikován odpovídající diskont ve výši 50 % oproti americkým restauračním řetězcům a ve výši 25 – 33 % oproti společnostem obchodovaným na pražské burze. „Prostor pro zhodnocení akcie by měl být velmi výrazný, protože ta akcie by měla být atraktivně naceněna,“ uzavírá Staník.

Nabídka Colosea pro nové akcionáře



Jan Mužátko a skupina Coloseum připravili exkluzívní odměnu pro nové akcionáře. Investor, který nakoupí během IPO akcie Coloseum Holding, získá speciální investorskou Bakartu s celoživotní slevou ve výši 10 % na útratu v restauracích Pizza Coloseum. K tomu navíc Coloseum přidá voucher v hodnotě 500 Kč. Jak tuto odměnu získat?



1/ Zainvestujete do akcií Coloseum Holding během úpisu (do 12. 7. 2022 do 12:00)

2/ Po ukončení IPO zašlete na email burza@coloseum.cz své základní identifikační údaje (jméno, dodací adresa)

3/ Coloseum ověří, zda jste skutečně investorem firmy a obratem zašle Investorskou Bakartu a voucher. Vy začínáte čerpat exkluzívní výhody a slevy.

Disclaimer:

Informace, které je Patria Finance povinna uveřejňovat v souladu s opatřeními proti omezení střetu zájmů se nacházejí na https://www.patria.cz/disclaimer.html. Z prodaného objemu emise Coloseum Holding získává obchodník až 2,75% sales fee, které je využito ke vzdělávání klientů například formou webinářů.