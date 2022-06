Jan Mužátko k úpisu akcií Coloseum: Prorážíme gastronomii cestu na burzu. Choďte do vlastních restaurací

Skupina Coloseum zahájila ve středu 22. června veřejnou nabídku svých akcií prostřednictvím trhu START pražské burzy. Získat chce až 129 milionů korun na využití situace na gastronomickém trhu po covidu, otevírání nových restaurací a kaváren i restrukturalizaci dluhu firmy. „Coloseum má přes 40 tisíc svých aktivních klientů. Pevně věřím, že se rozšíří o další tisíce nových akcionářů,“ říká Jan Mužátko, zakladatel a majitel skupiny Coloseum.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Jan Mužátko je ostříleným matadorem gastronomického byznysu s více než 30letou zkušeností. „Na hotelovou školu jsem šel jako Husákovo dítě, když mi bylo 14 let a od té doby jsem v oboru,“ říká o svých začátcích Mužátko. „Protože jsem neměl peníze, musel člověk začínat pomalu, takže jsem začal prodávat nealkoholické nápoje na Karlově mostě… Od té doby podnikám, letos je to už 31 let.“ Z Karlova mostu se postupně posunul ke skupině Coloseum Holding.

Gastronomický sektor po covidu ukazuje postupný růst. "Návštěvnost restaurací je nyní ve finančním vyjádření přibližně o 3 až 5 procent vyšší než v roce 2019, ale roste i počet klientů, a to okolo 5 až 7 procent," uvádí Jan Mužátko. Teď chce skrze vstup na burzu většinový majitel a CEO skupiny využít unikátní situaci na postcovidovém oslabeném trhu a z Colosea učinit první tuzemskou gastronomickou akcii. „Ta myšlenka vznikla po vzoru řady anglických, amerických firem… My vám nabídneme akcie našich restaurací. Kupte si je a choďte do vlastních restaurací,“ uvádí Jan Mužátko. „Vždycky ti, co jsou první a proráží tu cestu, to mají nejtěžší. Ale věřím, že budeme úspěšní a že budeme moct říct, že jsme byli první,“ dodává. Po úpisu si Jan Mužátko ponechá těsnou většinu akcií, ale dojde k rozšíření správní rady. „Na ty zásadní rozhodnutí nebudu sám. A po 30 letech se na to i těším,“ přiznává Mužátko. „Těším se, že se budeme moci více věnovat samotné práci a rozvoji… než hledání finančních zdrojů.“









Skupina Coloseum není jen sítí pizzerií. Její součástí je také Pivovar Národní, kde vyrábí své vlastní pivo pod značkou CZECH LION. Dalším pilířem je projekt Občanská plovárna opřený o vlastní catering. Třetím je PRAGOGASTRO, velkoobchod se zbožím a gastro vybavením, který pomáhá výrazně snížit investice do zařizování nových poboček. „Tím, že jsem byl sám a veškerý zdroj financování byly buď úvěry nebo náš zisk, tak jsme hledali cesty, jak co nejúsporněji a hezky nakoupit,“ podotýká Mužátko. Vlastní zásobování Food & Beverage vedle toho umožňuje ušetřit 20 až 40 procent na marži na vertikále dodavatelského řetězce v závislosti na konkrétní komoditě. V neposlední řadě také provozuje tři hokejové arény. A nováčkem mezi projekty je síť kaváren Pascucci, kde skupina plánuje významný rozvoj až na 50 poboček. „V současnosti už je v rekonstrukci nebo v rozvoji… pět nových projektů,“ doplňuje Mužátko.



Kromě rozšíření konceptu Pascucci se skupina zabývá i expanzí mimo území České republiky vzhledem k tomu, že jde o plně italský koncept pouze s českými operátory. „Na projektu Pizza Coloseum není nic českého… My dneska používáme italské technologie, to znamená italskou pizza pec, italskou mouku, italské sýry, italská rajčata, čas od času jsou tam i italské ruce, které to dělají,“ vysvětluje Mužátko. Díky licencím, jako je licence na dovoz masa či mraženého zboží, skupina splňuje požadavky pro fungování v rámci celé Evropské unie. „Pokud bychom se rozhodli zítra, že otevřeme restauraci v Drážďanech, tak do 3 měsíců otevíráme restauraci v Drážďanech, protože všechna povolení mají evropský formát.“





TIP: Webinář k úpisu akcií Coloseum Holding v úterý 28. června 2022 od 15:00

Přemýšlíte o investici do akcií Coloseum Holding? Pak se zaregistrujte na webinář Patria Finance zdarma a neváhejte se ptát! Hostem bude a na vaše dotazy odpoví v úterý 28. června 2022 od 15:00 majoritní vlastník a CEO společnosti, pan Jan Mužátko, společně s makléřem Patria Finance Martinem Kyceltem a poradcem při transakci Jiřím Staníkem. Naším cílem je poskytnout vám co nejpřesnější a nejúplnější informace pro Vaše případné rozhodování o investici, a to z úst nejpovolanějších. Nenechte si webinář zdarma uniknout - přihlaste se zdarma online zde!





Jaká rizika jsou spojená s podnikáním Coloseum? „Covid nám ukázal, že jsou rizika, která si nikdo neumíme představit,“ přiznává Mužátko, ale dodává, že se jim během pandemie podařilo zbavit se i některých závazků. „Přežili jsme covid, a dokonce během něj snížili zadlužení. Myslím, že když jsme to přežili, že už přežijeme ledacos.“

„Věřím, že naši klienti a lidé, kteří mají rádi gastronomii, nám pomůžou v rámci rozvoje,“ uvádí Mužátko a poukazuje na vysokou vstupní investiční náročnost v gastronomii. „To je ten důvod, proč Amrest a podobně jsou veřejně obchodovatelné. Když potřebují peníze na expanzi, tak si pro ně dojdou na burzu.“

Je přesvědčen o úspěchu IPO pro firmu i budoucí akcionáře? „Kdybych nevěřil, že ten úpis bude úspěšný a ta následná práce bude úspěšná, tak bychom to samozřejmě řešili jinak než veřejně obchodovatelnou akcií,“ dodává Mužátko k plánům vstupu na trh START. „Budu 51% vlastník a i já mám zájem na tom, aby ty akcie byly co nejvýš. Jsou to i moje peníze, moje odměna,“ uvádí Mužátko. „Jsme na trhu 27 let, řada lidí nás zná a už nám může důvěřovat.“



Do veřejné nabídky jde nejvýše 425 tisíc kusů akcií, které mohou představovat až 38% podíl společnosti. Upisovací období trvá do 12. července do 12:00. Nabídky je možné podávat v cenovém rozpětí 246 – 304 Kč/akcie při minimální velikosti objednávky (lotu) 100 ks. U Patria Finance je možné akcie upisovat snadno plně online v obchodní platformě Webtrader.





Klíčové dokumenty a základní parametry úpisu



PROSPEKT



INVESTORSKÁ PREZENTACE



ANALYTICKÁ ZPRÁVA



DUE DILLIGENCE REPORT



Coloseum Holding: Recept na úspěch s vůní pizzy (profil emitenta)



Základní parametry úpisu akcií Coloseum:





Jak upisovat akcie Coloseum Holding u Patria Finance - snadno a plně online



U Patrie lze zadávat nákupní pokyny snadno online přímo v obchodní platformě Webtrader. V menu lze zvolit záložku Primární úpisy (IPO), ve které je pro zadávání pokynů zpřístupněna emise Coloseum Holding:





Skrze "N" lze podat nákupní pokyn:







Potřebujete pomoci? Makléři Patria Finance jsou Vám pro úpis akcií Coloseum Holding k dispozici na telefonním čísle +420221424109.

Nabídka Colosea pro nové akcionáře

Jan Mužátko a skupina Coloseum připravili exkluzívní odměnu pro nové akcionáře. Investor, který nakoupí během IPO akcie Coloseum Holding, získá speciální investorskou Bakartu s celoživotní slevou ve výši 10 % na útratu v restauracích Pizza Coloseum. K tomu navíc Coloseum přidá voucher v hodnotě 500 Kč. Jak tuto odměnu získat?

1/ Zainvestujete do akcií Coloseum Holding během úpisu (do 12. 7. 2022 do 12:00)

2/ Po ukončení IPO zašlete na email burza@coloseum.cz své základní identifikační údaje (jméno, dodací adresa)

3/ Coloseum ověří, zda jste skutečně investorem firmy a obratem zašle Investorskou Bakartu a voucher. Vy začínáte čerpat exkluzívní výhody a slevy.

Webinář k úpisu akcií Coloseum Holding: úterý 28. června 2022 od 15:00

Přemýšlíte o investici do akcií Coloseum Holding? Pak se zaregistrujte na webinář Patria Finance zdarma a neváhejte se ptát! Hostem bude a na vaše dotazy odpoví v úterý 28. června 2022 od 15:00 majoritní vlastník a CEO společnosti, pan Jan Mužátko, společně s makléřem Patria Finance Martinem Kyceltem a poradcem při transakci Jiřím Staníkem. Naším cílem je poskytnout vám co nejpřesnější a nejúplnější informace pro Vaše případné rozhodování o investici, a to z úst nejpovolanějších. Nenechte si webinář zdarma uniknout - přihlaste se zdarma online zde!







Informace, které je Patria Finance povinna uveřejňovat v souladu s opatřeními proti omezení střetu zájmů se nacházejí na https://www.patria.cz/disclaimer.html. Z prodaného objemu emise Coloseum Holding získává obchodník až 2,75% sales fee, které je využito ke vzdělávání klientů například formou webinářů.