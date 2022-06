První domácí akcie, která chutná? Coloseum ve středu spustí IPO na trhu START

Skupina Coloseum odstartuje ve středu 22. června v 10:00 veřejnou nabídku svých akcií prostřednictvím PX Start Burzy cenných papírů Praha. Půjde o 425 tisíc kusů akcií, které mohou představovat až 38% podíl společnosti. Od investorů chce získat minimálně 100 milionů korun. Upisovací období potrvá do 12. července do 12:00. Nabídky bude možné podávat v cenovém rozpětí 246–304 Kč za akcii a minimální velikost objednávky bude 100 ks akcií. U Patria Finance bude možné akcie upisovat snadno plně online v obchodní platformě Webtrader.



„Na burzu jsme se chystali vstoupit už dříve, ale pod vlivem pandemie jsme náš záměr odložili. Jsem proto rád, že se nám konečně podařilo završit dlouhý proces čekání. Věřím, že první gastro akcie dokážou oslovit jak zkušené hráče na burze, tak drobné retailové investory, naše klienty, kteří značce Coloseum věří, chtějí přispět k jejímu dalšímu rozvoji a stát se spolumajiteli své oblíbené restaurace či kavárny,“ říká Jan Mužátko, majitel skupiny Coloseum.



„Na uvedení první restaurační společnosti na pražskou burzu se těšíme. Lidem jsou gastro provozovny blízké, mají je spojeny s příjemnými zážitky a mají chuť do svých oblíbených podniků investovat. Věříme, že tomu bude podobně i v případě akcií Colosea,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papíru Praha.



„Jsme rádi, že se Coloseum rozhodlo získat nové finanční zdroje na domácím kapitálovém trhu. Ve vyspělých ekonomikách je standardem, že restaurační řetězce nebo jejich provozovatelé figurují na burzovním trhu. Jsme proto rádi, že takového zástupce můžeme nově mít na domácím trhu v podobě silné české značky Coloseum. Přejeme Coloseu úspěch a naplnění jejich očekávání,“ uvádí Tomáš Jaroš, generální ředitel obchodníka s cennými papíry Patria Finance. U Patrie budou moci zájemci akcie Colosea získat velmi snadno a plně online cestou ihned po spuštění úpisu.

Klíčové dokumenty k IPO:

COLOSEUM HOLDING a.s. Unijní prospekt pro růst pro akcie

COLOSEUM HOLDING a.s. Prezentace pro investory

COLOSEUM HOLDING a.s. Analytická zpráva

Podle Jiřího Staníka, poradce při transakci, ze společnosti Helgi Library nabízí oslabený gastronomický trh unikátní příležitost pro někoho, kdo má zkušenosti a kapitál. Lidé se do restauračních provozoven vrátili, což potvrzují i čísla skupiny Coloseum. Prodej až 425 tisíc kusů nových akcií nabídne až 38% podíl ve společnosti a nový kapitál by měl pomoci skupině Coloseum realizovat ambiciózní plány, například etablovat v Česku italskou kavárenskou síť Caffé Pascucci, na kterou skupina získala desetiletou masterfranšízu.



Zájemci o akcie Coloseum budou moct podávat nabídky v minimální hodnotě jednoho lotu 24 600 – 30 400 Kč za sto kusů akcií a to od uvedené středy 22. června od 10:00 do 12. července do 12:00.

Ze základních parametrů úpisu dále vyplývá, že upisovacím pásmem je 246 až 304 korun za akcii, lotem 100 kusů a krokem kotace 2 Kč. Datum vypořádání je dle pražské burzy stanoveno na 15. července 2022.

Základní parametry úpisu akcií Coloseum:





Skupina Coloseum letos oslavila 27 let na trhu a během téměř tří dekád se postupně vypracovala do pozice jedné z největších restauratérských sítí v Česku. Před pandemií její provozy navštívilo ročně v průměru 1,5 milionu zákazníků a může se pochlubit 45 tisíci členy věrnostního Bakarta klubu. Skupina provozuje italský koncept vlastních a franšízových restaurací Pizza Coloseum, Pivovar Národní v Praze, spravuje také například Občanskou Plovárnu s kapacitou 2 500 osob či hokejové arény v Liberci, Pardubicích a v Kladně. Od roku 2020 je součástí Skupiny také velkoobchod Pragogastro.