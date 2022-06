Coloseum chce využít situaci na trhu a do pěti let 25 restaurací a 50 kaváren Pascucci. Upisuje akcie na trhu START. Jak je získat?

Skupina Coloseum spustila dnes ve středu 22. června v 10:00 veřejnou nabídku svých akcií prostřednictvím trhu START pražské burzy. Získat chce v rozmezí 100 až 150 milionů korun na využití situace na gastronomickém trhu po covidu, otevírání nových restaurací a kaváren i restrukturalizaci dluhu firmy. Do veřejné nabídky jde nejvýše 425 tisíc kusů akcií, které mohou představovat až 38% podíl společnosti. V případě maximálního úpisu zůstane Jan Mužátko těsně nadpolovičním majitelem a akcionářem firmy. Upisovací období trvá do 12. července do 12:00. Nabídky je možné podávat v cenovém rozpětí 246–304 Kč/akcie při minimální velikosti objednávky (lotu) 100 ks. U Patria Finance je možné akcie upisovat snadno plně online v obchodní platformě Webtrader.



„Na burzu jsme se chystali vstoupit už dříve, ale pod vlivem pandemie jsme náš záměr odložili. Jsem proto rád, že se nám konečně podařilo završit dlouhý proces čekání. Věřím, že první gastro akcie dokážou oslovit jak zkušené hráče na burze, tak drobné retailové investory, naše klienty, kteří značce Coloseum věří, chtějí přispět k jejímu dalšímu rozvoji a stát se spolumajiteli své oblíbené restaurace či kavárny,“ uvedl Jan Mužátko, majitel skupiny Coloseum. „Na uvedení první restaurační společnosti na pražskou burzu se těšíme. Lidem jsou gastro provozovny blízké, mají je spojeny s příjemnými zážitky a mají chuť do svých oblíbených podniků investovat. Věříme, že tomu bude podobně i v případě akcií Colosea,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papíru Praha.

„Jsme rádi, že se Coloseum rozhodlo získat nové finanční zdroje na domácím kapitálovém trhu. Ve vyspělých ekonomikách je běžné, že restaurační řetězce nebo jejich provozovatelé jsou tradičním sektorem, obchodovaným na burze. Coloseum vybudovalo silnou marketingovou značku a v našem regionu je prvním pozitivním příkladem vstupu na veřejný trh v daném segmentu. Věříme, že povzbudí své následovatele,“ uvádí Tomáš Jaroš, generální ředitel obchodníka s cenný papíry Patria Finance.

Podle Jiřího Staníka, poradce při transakci, ze společnosti Helgi Library nabízí oslabený gastronomický trh unikátní příležitost pro někoho, kdo má zkušenosti a kapitál. Lidé se do restauračních provozoven vrátili, což potvrzují i čísla skupiny Coloseum. Prodej až 425 tisíc kusů nových akcií nabídne až 38% podíl ve společnosti a nový kapitál by měl pomoci skupině Coloseum realizovat ambiciózní plány, například etablovat v Česku italskou kavárenskou síť Caffé Pascucci, na kterou skupina získala desetiletou masterfranšízu.

Skupina Coloseum: 27 let na trhu, 1,5 milionu zákazníků, nejen pizzerie

Skupina Coloseum letos oslavila 27 let na trhu a během téměř tří dekád se postupně vypracovala do pozice jedné z největších restauratérských sítí v Česku. Před pandemií její provozy navštívilo ročně v průměru 1,5 milionu zákazníků a může se pochlubit 45 tisíci členy věrnostního Bakarta klubu. Skupina provozuje italský koncept vlastních a franšízových restaurací Pizza Coloseum, Pivovar Národní v Praze, spravuje také například Občanskou Plovárnu s kapacitou 2 500 osob či hokejové arény v Liberci, Pardubicích a v Kladně. Od roku 2020 je součástí Skupiny také velkoobchod Pragogastro.

S pádem železné opony se milionům Čechů a Slováků doslova otevřel svět. Jinak tomu nebylo ani v případě Jana Mužátka, čerstvého absolventa hotelové školy, kterého uchvátila italská vášeň pro pizzu. V Praze ale nebyla kvalitní italská kuchyně dostupná, a tak se Mužátko rozhodl stát se tím, kdo Čechům připraví pizzu stejně kvalitně jako v Itálii. Na takový koncept potřeboval finance, a tak začal prodávat na Karlově mostě turistům piva a limonády. V polovině devadesátých let otevřel v pražské Vodičkově ulici vůbec první pizzerii Coloseum. „Bylo mi 22let a zpětně vidím, že ta restaurace moc nefungovala. Ale v tak mladém věku to to vnímáte jinak,“ směje se dnes Jan Mužátko. Ostatně neúspěch není slovo, kterému by se majitel Coloseum Holding vyhýbal. „Na tom, co se mi nepovedlo, dodnes stavím,“ říká a připomíná řetězec samoobslužných restaurací Jarmark, který založil na konci 90. let. Hosté si mohli u jednotlivých stánků vybrat z kvalitních surovin, které jim následně kuchař připravil. „Šlo o podobný princip, který dnes má například Vapiano. Předběhli jsme dobu. Hosté nás viděli jako relativně drahý koncept a nedokázali ocenit, že dostali skutečně čerstvé jídlo,“ vzpomíná Mužátko s tím, že díky Jarmarku získal „zkušenosti za sto milionů“, které se promítly do ostatních úspěšných konceptů.



Na rozdíl od Jarmarku se značka Pizza Coloseum udržela a od poloviny devadesátých let se její pobočková síť rozšířila od Teplic až po Ostravu. Dnes jí ročně projde 1,5 milionu zákazníků. A další značky spojené pod Mužátkovým vedením se postupně přidávaly. Dnes stojí na čtyřech pilířích, které tvoří Pivovar Národní s vlastní pivní značkou Český lev, cateringová odnož se zázemím v pražské Občanské Plovárně a nově také kavárenský řetězec Caffé Pascucci.



Klíčovou součástí úspěchu Coloseum Holding je čtvrtý poslední pilíř a současně značka, kterou strávníci u vstupu do restaurací nevidí – Pragogastro. Velkoobchodní firma dodává do všech Mužátkových podniků z devadesáti procent nejen nápoje, potraviny a drogistické zboží, ale také technologie nebo interiéry. Zásobuje také eventy nebo libereckou a pardubickou hokejovou halu, kde má Coloseum Holding na starosti stánky s občerstvením. S Pragogastrem, jehož kamion se na trase Česko – Itálie téměř nezastaví, se tak Janu Mužátkovi podařilo vybudovat samostatně stojící ekosystém, díky kterému má nejen plnou kontrolu nad všemi surovinami, ale také maržemi.



Čtyři pilíře Coloseum Holding také zajišťují, že se skupina dokáže rychle přizpůsobit při výpadku některé ze značek. Příkladem jsou hokejové arény. „S naší cateringovou odnoží se nezastavíme v listopadu a prosinci, kdy jsou vánoční večírky. I když je pak leden a únor eventově mrtvý, hokej jede. Vždy jsem se snažil, aby byla diverzifikace na různých místech,“ říká Mužážko.

Do budoucna plánuje většinový vlastník a šéf firmy Jan Mužátko ještě více zefektivnit nákup surovin a výrobu polotovarů a současně přebudoval pražskou Občanskou plovárnu, která slouží jako eventové zázemí celého holdingu. Zařadil se tak po bok českých cateringových lídrů s vlastním místem pro pořádání akcí. Jako zásadní posun vidí zejména nový koncept kavárenského řetězce Cafe Pascucci, kde Coloseum Holding zde působí jako master franšízant. „Budeme to hodně kombinovat s Pizza Coloseum. Je to o tom osvěžit koncept našich restaurací. Například na pražských Arkádách máme v plánu mít z třetiny kavárnu, která bude otevřená nonstop a ze svou třetin restauraci. To nám také může pomoci při možném dalším lockdownu,“ přibližuje Jan Mužátko a otevírá tím téma problémů, které pro gastro obor znamenala koronavirová pandemie. „Gastro doslova padlo na zadek, ale teď už je cesta jedině nahoru. To je výzva,“ říká. „Náš koncept není časově náročný a ani profesionálně nejsme fine dining. Klíčový pojem je pro mě franšízing. Jdu cestou McDonald: tady máš pravidla, suroviny, dodavatele a ceník,“ uvádí Jan Mužátko.

Coloseum chce mít do pěti let v Česku 25 restaurací Pizza Coloseum a až 50 kaváren Cafe Pascucci. Taková expanze je důvodem, proč vstupuje na trh START pražské burzy. „Pro investory je to unikátní příležitost. Jsme jediní v Česku s tolika restauracemi, kde je jediný majitel. Naše zkušenosti jsou nepřenositelné a ojedinělé,“ dodává a znovu připomíná, že i neúspěchy celou skupinu posunuly. Podle Jana Mužátka je Coloseum Holding unikátní i v tom, že fungují naopak než jejich konkurenti. „Například chceme, aby naši klienti platili kartami. Zrychlí se tím prodej, protože nevracíte drobné mince a zmizí celkově práce s hotovostí. Oproti konkurentům se skupina Jana Mužátka vyznačuje také dobrou organizovaností a „korporátní centrálou“, díky které jsou na expanzi dobře připraveni. „Když máte dobrý centrální management, tak je jedno, jestli máte 10 nebo 20 restaurací. Máte výkonného ředitele, který má pod sebou provozního ředitele, hlavní účetní a finančního ředitele. Naše konkurence v drtivé většině případů končí na čísle pět,“ uzavírá Jan Mužátko.

