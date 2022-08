Tomáš Vlk: K Powellovi se přidala ECB. Trhy se znovu mohou chystat na recesi

Událostí posledních dní na světových finančních trzích bylo vystoupení předsedy Fedu Jeroma Powella na výročním setkání centrálních bankéřů v americkém horském středisku Jackson Hole. Trhy do té doby hojně doufaly v otočku Fedu, která by ospravedlnila prázdninový růst akcií. Jak již víme, Powell velkou vzpruhu nedodal. Co bylo nejzásadnější v prohlášeních předsedy americké centrální banky? Našly si trhy jinou naději? A k jakému riziku se mohou vztahovat nyní? Otázky pro hlavního analytika Patria Finance Tomáše Vlka.

