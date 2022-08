Centrální banky znovu zdrojem obav, k Fedu se přidává i ECB

Začátek nového týdne stále ještě formují zprávy z pátku a víkendu. Trhy se musejí srovnat s novými informacemi, než svou pozornost stočí k dalším věcem, třeba evropské snaze řešit energetickou krizi nebo novým makrodatům v kalendáři.



Dopad zmiňovaných zpráv je negativní a zasloužily se o to jak Fed, tak ECB. Jerome Powell nakonec využil vystoupení v Jackson Hole k nasměrování tržních očekávání. Nemusel v rétorice ani podstatně přitvrdit, stačilo v podstatě ujistit, že stojí za názorem, který už před ním prezentovali jeho kolegové. Odhady pro vrchol sazeb se v důsledku posunuly výš a trh také čeká obrat směrem dolů později, zhruba ve čtvrtém kvartálu 2023.

Co se týče ECB, hned několik jejích zástupců se vyslovilo pro rychlé utažení sazeb. Zazněl názor, že 50 bodů by mělo být minimum, že možností je i 75. Bankéři také zmiňovali, že by sazby po zvýšení měly vydržet výš, a to i přes nebezpečí recese. A zajímavá poznámka je i to, že kurz eura už pro ECB představuje problém.

Zatímco dříve si investoři dělali velké naděje, že dosažení vrcholu inflace rychle zajistí obrat v měnové politice, centrální bankéři nyní naopak říkají, že to zřejmě nebude možné, že k návratu inflace k cíli bude třeba držet přísnou politiku déle a že samotný obrat v inflaci není jediný určující faktor. A když k tomu přidáme drahé energie, pozornost by se logicky měla stočit zpět recesi a odhadování její hloubky a trvání.

Evropské akcie začaly týden poklesem a na hlavních indexech většinou vidíme ztráty kolem 1,5 procenta. Americké futures pak naznačují start Wall Street asi o procento dolů. Dluhopisy jsou rovněž pod tlakem. Na amerických papírech ještě doznívá Jackson Hole růstem výnosů asi o 7 bazických bodů, víkendové komentáře z ECB pak tlačí německé výnosy asi o 12 bodů výš. Eurodolar postupně přerušil svůj krátkodobý pokles nastartovaný v pátek a lehce se zvedá na 0,9940. Pro korunu je začátek týdne pozitivní s poklesem kurzu vůči euru pod 24,60.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:13 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5888 -0.1736 24.6821 24.5810 CZK/USD 24.7335 0.0222 24.8305 24.7175 HUF/EUR 410.8325 -0.0846 413.0700 410.5000 PLN/EUR 4.7500 0.2090 4.7587 4.7403

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8801 0.5131 6.8864 6.8165 JPY/EUR 137.8905 0.2946 138.1390 137.1340 JPY/USD 138.7000 0.8144 138.8910 138.6510

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8528 0.4124 0.8529 0.8494 CHF/EUR 0.9634 0.1455 0.9646 0.9612 NOK/EUR 9.7609 0.3114 9.7723 9.7226 SEK/EUR 10.6356 -0.0363 10.6559 10.6206 USD/EUR 0.9942 -0.3923 0.9958 0.9922

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4588 0.4485 1.4620 1.4533 CAD/USD 1.3070 0.2674 1.3076 1.3059