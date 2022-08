Plyn znovu zdražuje, výnosy rostou a euro se odpoledne snaží bojovat

Dluhopisům se odpoledne nedaří, akcie jsou na tom lépe. Americký dvouletý výnos se šplhá na 3,37 procenta, tedy do blízkosti červnových maxim, a celá výnosová křivka je asi o 7 bodů výš. V Evropě je posun výnosů ještě výraznější.

Do hry mohla vstoupit data, která byla o trochu lepší, než se čekalo: Americké očištěné objednávky kapitálového zboží mírně překonaly konsensus a naznačily stále solidní investiční aktivitu, třebaže růstu pomáhají i vyšší ceny. Útlum na realitním trhu se sice potvrzuje i novými daty o rozjednaných prodejích, ale ta nakonec nebyla tak špatná jako odhady. Dnešní čísla by každopádně měla mít na trhy jen velmi přechodný dopad.

Co se týče akcií, investoři dál zůstávají opatrní. Hlavní indexy sice většinou rostou, ale jde o skromný růst, a to jak v Evropě, tak v zámoří. Akcie mohou částečně vstřebávat peníze z dluhopisového trhu, ovšem nejde o žádný velký příliv, který by ukazoval na větší odvahu tržních hráčů. Po období bez významných impulsů se stále vyčkává, jaký další postup v pátek naznačí šéf Fedu.

Na trhu s energiemi vidíme opětovný nárůst cen plynu v Nizozemsku o 10 procent doprovázený obnoveným zdražováním elektřiny. Naproti tomu ropa lehce zlevňuje. Eurodolar byl po většinu dne pod mírným tlakem, načež se odráží vzhůru vstříc paritě, a to bez zásadních zpráv. Pro korunu se situace prakticky nemění. Nejprve se tlačila na mírně silnější hodnoty, ale následně je stahována zpět nad 24,65 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:08 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6684 0.0681 24.6854 24.5912 CZK/USD 24.7215 -0.0121 24.8720 24.6795 HUF/EUR 410.1463 -0.8461 414.8251 408.8313 PLN/EUR 4.7692 -0.1104 4.7892 4.7628

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8446 0.4346 6.8583 6.7883 JPY/EUR 136.5325 0.1372 136.7890 135.5200 JPY/USD 136.8685 0.0771 137.2090 136.1760

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8447 0.2391 0.8457 0.8408 CHF/EUR 0.9634 0.1976 0.9653 0.9558 NOK/EUR 9.6546 -0.4213 9.6951 9.6087 SEK/EUR 10.5775 -0.0524 10.6154 10.5585 USD/EUR 0.9976 0.0667 0.9999 0.9910

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4482 0.3765 1.4537 1.4426 CAD/USD 1.2979 0.1559 1.3017 1.2957