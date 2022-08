Fed nás připravuje na růst sazeb. Energie dál prudce zdražují, akciím však zůstává dobrá nálada

Dobrá nálada na akciích se drží i během odpoledne. Hlavní evropské indexy se vracejí k denním maximům a Amerika navyšuje zisky, v čele s Nasdaqem rostoucím o procento. Pozitivní impuls dodal nový čínský fiskální stimul, lépe než odhady dopadl německý průzkum Ifo a americký HDP za 2Q byl revidován nepatrně k lepšímu.



To je sice fajn, ale podle nás nejde o tak silné faktory, aby sentiment udržely. Vedle toho týdenní žádosti o dávky potvrdily stále velmi napjatý americký trh práce a komentáře zástupců Fedu nevyznívají tak, jak by si investoři asi přáli.

Třeba ke zmíněnému trhu práce můžeme připojit dnešní poznámku Raphaela Bostice, podle něhož by další silná data mohla Fed přimět ke zvýšení sazeb o 75 bodů. Více na jestřábí strunu ovšem zatlačila Esther Georgeová.

Podle této členky měnového výboru sazby nejsou v restriktivním pásmu, ale měly by tam zamířit a vyloučeno není jejich zvýšení až nad 4 procenta. Fed podle ní potřebuje zvedat sazby, aby zpomalil poptávku, a činit tak až do potvrzení, že inflace jde dolů.

Co je ovšem zajímavější, Georgeová nemluvila jen o sazbách, ale také o tom, že Fed potřebuje utáhnout finanční podmínky. V tom je důležitý rozdíl: Zatímco o dalším růstu sazeb málokdo pochybuje a debaty se vedou hlavně o velikosti nejbližšího kroku, finanční podmínky jsou určeny tržními sazbami, silou dolaru či cenami akcií, přičemž se v nich odrážejí očekávání o budoucích krocích Fedu. Představitelka centrální banky tedy nepřímo říká, že se současným tržním nastavením Fed není spokojen. Můžeme přitom jen dodat, že od poloviny června došlo k celkovému uvolnění tržních finančních podmínek a obrat vidíme až v posledním zhruba týdnu společně se silnějším dolarem a vyššími výnosy.

Patrick Harker je další, který se vyjádřil pro posunutí sazeb do restriktivního pásma. Je ovšem mírnější než jeho kolegyně, když hovoří o úrovni 3,4 procenta, kde by sazby podle něj asi měly následně nějaký čas zůstat. K tomu se Harker snažil přidat povzbudivé hodnocení ekonomiky, která není v recesi a ani zde není velké riziko dlouhé či hluboké recese.

Jestli se v září chystají hlasovat pro zvýšení o 50, nebo rovnou o 75 bazických bodů, nikdo ze zmíněných bankéřů neuvedl. Čeká se na další data a čerstvou prognózu, takže trhy zůstanou ještě v nejistotě.

Komentáře z Fedu nerozházely akciové, ale ani dluhopisové trhy, kde dnes sledujeme mírný pokles výnosů. Eurodolar se během dne sesunul pod 1,00 a zůstává mírně pod touto hranicí. Mezitím dál dvouciferně rostou ceny plynu a elektřiny v Evropě, které ovšem sentiment na hlavních trzích také viditelně nedusí.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:18 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6610 0.0201 24.6745 24.6346 CZK/USD 24.7315 0.0000 24.7530 24.5840 HUF/EUR 411.2247 0.2851 411.7369 406.8924 PLN/EUR 4.7480 -0.4254 4.7716 4.7466

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8299 -0.1289 6.8686 6.8232 JPY/EUR 136.2810 -0.3127 136.9855 136.0169 JPY/USD 136.6920 -0.3030 136.9340 136.3300

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8440 -0.1449 0.8463 0.8427 CHF/EUR 0.9611 -0.2180 0.9659 0.9609 NOK/EUR 9.6673 0.1127 9.6908 9.6090 SEK/EUR 10.5483 -0.2572 10.5813 10.5399 USD/EUR 0.9971 0.0166 1.0033 0.9956

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4366 -0.7470 1.4482 1.4304 CAD/USD 1.2940 -0.2255 1.2956 1.2896