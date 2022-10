Inovátor v průmyslovém internetu věcí HARDWARIO vstupuje na burzu: Podrobnosti o IPO a jak akcie snadno získat u Patria Finance

Přemýšlíte o investici do akcií inovátora v oblasti průmyslového internetu věcí HARDWARIO? Přinášíme podrobnosti o emisi a jak akcie získat snadno online přes Patria Finance. Ve středu 12. října od 14:00 budou na Vaše dotazy odpovídat CEO Alan Fabik a finanční ředitel Tomáš Morava ve webináři Patria Finance. Přihlaste se zdarma zde. "V oblasti průmyslového internetu věcí, kde my se pohybujeme, se nachází řešení spousty problémů, které dnes jsou, ať jsou to vysoké ceny energií nebo hledání vyšší efektivity výroby. V současnosti jsme ti, kteří pomáhají firmám přežít," řekl krom jiného v nedávném rozhovoru pro Patria.cz Alan Fabik, CEO a zakladatel české společnosti HARDWARIO s několika pobočkami ve světě, včetně Spojených států a Velké Británie. "Jdeme tam s tím, že chceme odevzdat kus sama sebe, šestiletého působení naší firmy a věříme, že nový kapitál nám pomůže realizovat ty příležitosti, které už dnes vidíme, máme je založeny, pracujeme na nich a chceme být finančně schopni je naplnit," říká Alan Fabik pro Patria.cz k úpisu akcií na trh START pražské burzy, který byl zahájen v úterý 4. října a probíhá do 18. října do 12:00. "Jsme český inovátor a šíříme po světě české vynálezy a produkty, pražská burza je nám nejbližší.

Základní parametry emise a jak získat akcie u Patria Finance

V rámci IPO je v nabídce 2.870.000 kusů akcií. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno od 17 Kč až do 25 Kč za jednu akcii. Minimální velikost objednávky (LOT) činí 1.000 ks akcií, tedy 17 až 25 tisíc korun. Společnost HARDWARIO očekává, že prostřednictvím IPO získá nový kapitál v objemu 48,79 až 71,75 milionu korun. Akcie je možné upisovat snadno online také přes brokera Patria Finance, přímo v obchodní platformě Webtrader v sekci Obchodování – Primární úpisy (IPO).

Získané prostředky využije HARDWARIO k posílení provozního cash-flow a obchodu, ale rovněž skladových zásob a vývoje vlastních inovativních produktů. "V kombinaci s bankovními úvěry a optimalizací kapitálové struktury bude spolehlivě zabezpečeno plnění objednávek i v řádech vyšších tisíců kusů, což pomůže budování silné pozice HARDWARIO na globálním trhu průmyslového IoT," uvedla firma.

V menu obchodní platformy Webtrader lze zvolit záložku Primární úpisy (IPO):





kde je pro pokyny zpřístupněna emise HARDWARIO. Skrze "N" lze podat nákupní pokyn:





Potřebujete pomoci? Makléři Patria Finance jsou Vám pro úpis akcií HARDWARIO k dispozici na telefonním čísle +420221424424 nebo nás kontaktujte emailem na patria@patria.cz.

Příběh firmy HARDWARIO



Experti na oblast internetu věcí Alan Fabik a Pavel Hübner se potkali pod hlavičkou technologické firmy Jablotron Projects, kde měli za úkol získat do skupiny Jablotron zajímavé talenty, start-upy a týmy. „Po čase jsme si řekli, že zkusíme rozjet vlastní start-up, který jsme postavili na Pavlově technologické genialitě, která je v oblasti vývoje a postavení produktu nekonečná, a mých zkušenostech, jak produkty udat na trhu a najít zákazníka,“ vzpomíná Alan, CEO, předseda správní rady HARDWARIO. První idea byla unikátní IoT stavebnice, která byla výjimečná, co se týče bezpečnosti, jednoduchosti skládání a spotřeby. Pak ale přišlo vystřízlivění. „Zkratky, které jsme nabízeli, naše cílová skupina nechtěla. Naučili jsme se díky tomu ale velmi rychle reagovat na změnu,“ říká Alan Fabik s tím, že se investice do prvního produktu přesto vyplatila. Díky stavebnici získali první zakázku z průmyslu a změnili směr a začali dodávat produkty na míru. Ani zakázkový vývoj nakonec nebyl pro HARDWARIO správný fit. „Postupně se projevilo to, co umíme nejlépe. A to pracovat v B2B prostředí a brát ze světa kolem nás inovativní věci a okamžitě je nabízet firmám,“ popisuje Pavel Hübner, CTO a člen správní rady. Společně s Alanem věděli, že správné směřování je soustředit se na vlastní výrobky. Zásadní průlom nakonec přišel zvenku. „Díky IoT síti, kterou spustil před několika lety Vodafone, jsme mohli nadesignovat první generaci našeho vlajkového produktu CHESTER. Jedná se o vysoce konfigurovatelnou univerzální IoT gateway, která umožňuje propojovat věci do internetu. CHESTER je s trochou nadsázky takový „počítač“, do kterého si zákazníci a partneři mohou psát vlastní aplikace. Díky tomu mohou na základě této platformy stavět vlastní produkty a služby a tím akcelerují svůj vývojový cyklus,“ přibližuje Pavel.



Kde není zásuvka, tam je HARDWARIO



Poslední dva roky tak působí HARDWARIO v „nové“ oblasti, díky které jde zcela unikátní vlastní cestou. Svým partnerům liberecká firma dodává vše potřebné pro úspěšné IoT projekty – konfigurovatelná zařízení, konektivitu, cloudové služby a otevřené vývojové nástroje pro vývoj vlastních aplikací. „Našli jsme se v průmyslu. Čím dál tím víc společností ví, že musí mít své výrobky připojené k internetu, aby mohly nabízet služby jednadvacátého století. Vytvoření digitálního dvojčete jakéhokoliv produktu je alfou a omegou. Neméně důležité je mít také připojený proces výroby či skladování. To vše s cílem optimalizace. Internet věcí je pro to zcela klíčový,“ říká Alan Fabik s tím, že snaha mít připojený produkt nebo proces je jedna věc. Projít si ale celým procesem vstupu do IoT světa je velmi náročné. „Celý proces připojení zařízení do internetu je složitý. Tak, aby to bylo udržitelné, škálovatelné a bezpečné. Velké výrobní podniky naráží na to, že nemají na tuto oblast odborníky a hledají partnera, který jim pomůže s implementací. A to je naše parketa,“ dodává. S heslem „kde není zásuvka, tam uspějeme“ se podařilo HARDWARIO rychle dostat k unikátním projektům od Austrálie až po Kanadu. Ať už jde o hlídání lesů před požáry, neinvazivní monitoring spotřeby energie, sledování nákupního chování nebo vzdálené ovládání strojů a zařízení, HARDWARIO vždy najde progresivní a efektivní způsob, jak přenést data. „Nyní máme například novou spolupráci s virtuálním operátorem, jsme schopni nabízet globální konektivitu, aniž bychom museli vyjednávat s jednotlivými operátory,“ zmiňuje Alan Fabik. I díky tomu mají sítě, které HARDWARIO používají, tak dobrý signál, že je dokážou technici nainstalovat ve fabrice kdekoliv, aniž by vypadával signál. „Navíc jsme schopni je zprovoznit během přestávky na oběd,“ dodává Pavel Hübner.





Unikátní vazba na partnery



Nejde jen o samotné IoT platformy, které dokážou přenášet data i z míst, kde není standardní připojení k elektrické síti a internetu. „Produktová část je jen jedna věc. Tou druhou je podpora. Překonáváme se zákazníky pomyslné údolí smrti implementace internetu věcí,“ říká Alan Fabik. HARDWARIO tak rozšířilo své portfolio o cloudové služby poskytující snadnou správu a integraci IoT zařízení a také o otevřené sady vývojových nástrojů umožňující vytváření vlastních aplikací. Nezbytnou součástí nabídky je rovněž vysoce odborná technická a obchodní podpora. Ani přes značný růst se z HARDWARIO nestal kolos. Namísto horizontálního rozšiřování týmu se Alan s Pavlem rozhodli pro satelit partnerů, kterým poskytují technickou a obchodní podporu, včetně otevřené sady vývojových nástrojů umožňující vytváření vlastních aplikací. „Partneři uchopí například CHESTER jako programovatelné zařízení a vyrostou na tom. Pomůžeme jim krabičky obrandovat a přizpůsobit. Jsme v roli jejich mentora a pomáháme i s obchodem. Zkrátka děláme vše pro to, aby naši partneři uspěli,“ popisuje model Alan a Pavel dodává: „Společně tak můžeme opravdu velmi rychle dodat řešení na aktuální problémy, které koncoví zákazníci mají.“ Takový model je podle obou ze začátku spolupráce sice o něco náročnější, ale o to stabilnější partnerství napříč zeměmi dnes HARDWARIO má. Mezi zákazníky liberecké firmy díky specifickému obchodnímu modelu patří společnosti Škoda Auto, Asahi, ArcelorMittal, Siemens nebo Coca-Cola. Mezi technologickými partnery pak jsou operátoři mobilních sítí a společnost Microsoft. „Jsme pro ně dnes již ověřený tým odborníků, kteří jsou schopni spolupracovat s kýmkoliv po světě,“ říká Alan.



Globální ambice s pražskou burzou



HARDWARIO se dnes vnímá jako český inovátor s globálními ambicemi a s trochou nadsázky jeho zakladatelé tvrdí, že pouze „sky is the limit“. „Jsem přesvědčený, že oblast, kde v současnosti působíme, tedy nejen internet věcí, ale obecně digitalizace, vlastně nemá hranice. Nedokážu si představit, že v blízké budoucnosti bude existovat firma, která by svůj produkt nebo proces neměla připojený k internetu. To vytváří neskutečné příležitosti pro firmy, jako jsme my,“ říká Alan. Svůj globální rozvoj společnost v minulosti podpořila založením poboček ve Velké Británii, Polsku a USA. „Například Severní Amerika byla v roce 2021 pro IoT nejrychleji rostoucím regionem. Obchodní zastoupení jsme tam založili právě proto, abychom byli na tamní výzvy připraveni,“ dodává Alan. Další výzvou jsou podle něj systémy Leo, tedy Low orbit satelity, které umožňují komunikaci odkudkoliv.



Podle Alana i Pavla má dnes HARDWARIO unikátní růstovou pozici, a to díky pevným vazbám s dodavateli a řadě nápadů, jak svou firmu posunout. „Dnes jsme v dobré situaci a máme představu, jak zrychlit svůj růst,“ popisuje Alan jeden z důvodů, proč se rozhodli vstoupit na trh Start. Nový kapitál pomůže s mezinárodní akcelerací pro rozvoj našeho prodejního systému. Dalším důvodem je dobrá zkušenost s komunitním financováním. „Chceme ukázat, že je to dobrý způsob financování růstových firem. Máme rádi, když známe naše investory a žijeme s nimi náš příběh. Těšíme se, jak s námi budou objevovat nové příležitosti v oboru internetu věcí,“ dodává Pavel.



V současnosti se podle Alana daří získávat nové partnery a růst obratem. Od založení v roce 2016 rostl obrat společnosti na 20 milionů korun, v loňském a předloňském roce dosáhl úrovně 21 milionů korun, což bylo způsobeno právě odkloněním se od zakázkového vývoje směrem k prodeji vlastních výrobků a služeb. Obrat uplynulých dvou let je pak podle Alana tvořen dodávkami desítek IoT pilotů v různých regionech a průmyslových odvětvích.



Investice do HARDWARIO je dobrá investice z dlouhodobého pohledu. Já osobně to vnímám skutečně jako srdeční záležitost. Věřím tomu, když vidím, jak pracuje náš tým. Snažíme se opravdu vyšlapat půdu tak, aby byla na několik let dopředu perspektivní technologicky a obchodně. A právě proto doufám, že jednou bude HARDWARIO nejen dobrá investice, ale dobrý odkaz i pro budoucí generace, i vlastně pro moje děti,“ uzavírá Pavel Hübner.

Foto: Tým společnosti HARDWARIO

