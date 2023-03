Pravidelné investice: Jak chytře využít ETF a investovat s nízkými náklady už od pětistovky?

Letos uplynulo již 30 let od chvíle, kdy bylo ve Spojených státech vydáno první ETF (burzovně obchodovaný fond), které mělo jako své podkladové aktivum index S&P 500, tedy index 500 největších firem podle tržní kapitalizace obchodovaných v USA. Toto ETF se stále obchoduje a za dobu své existence se z něj stalo největší ETF na světě s aktivy pod správou ve výši bezmála 380 miliard USD. Nyní existuje celosvětově již přibližně 10 tisíc různých ETF s celkovými aktivy ve výši téměř 10 bilionů USD. Mezi klienty Patria Finance se burzovně obchodované fondy těší rostoucímu zájmu a trvale se rozšiřuje počet pravidelných investorů do ETF. U příležitosti tohoto výročí jsme natočili edukativní video, ve kterém se můžete dozvědět mimo jiné: Co jsou ETF? Proč tolik roste jejich popularita? Jaké jsou jednotlivé typy ETF? Do jakých ETF nejčastěji investují klienti Patria Finance? Jakými cestami lze s Patrií do ETF investovat, třeba od stokorun a s atraktivními poplatky?



„ETF jsou mezi našimi klienty čím dál populárnější. V minulém roce 2022 to byl investiční nástroj, u kterého došlo k největšími nárůstu obchodní aktivity našich klientů,“ uvádí Libor Svoboda, který v Patria Finance pečuje o VIP klienty.







Co jsou ETF, kdo je vydává a proč roste jejich popularita



Exchange Traded Funds (ETF), v překladu „burzovně obchodované fondy“, jsou fondy, které na rozdíl od klasických otevřených podílových fondů vydaly své akcie, se kterými se obchoduje na burzách jako s běžnými akciemi. Vydávají je největší investiční společnosti na světě jako například , Invesco, Vanguard či Charles Schwab. A oproti klasickým podílovým fondům je jejich cena je tvořena volně na trhu, mají zpravidla pasivní správu, a tak jsou zpravidla i méně nákladné.



ETF mohou investovat do celých akciových indexů, anebo si mohou vybírat akcie ze specifických sektorů či regionů (polovodiče, Jihovýchodní Asie atd.). Kromě toho mohou investovat také do dluhopisů, komodit, nemovitostí, měn či kryptoměn. Zároveň mohou ETF sledovat podkladová aktiva jedna k jedné či s pákou a mohou být jak klasická (long), tak i reverzní (short). Nabídka ETF je tedy velmi široká.



Díky své nízké nákladovosti, vysoké likviditě, transparentnosti a možnosti rozložit riziko mezi mnoho cenných papírů, sektorů či regionů se ETF těší mezi investory velké oblibě. Jako investiční nástroj jsou vhodné zejména k dlouhodobému investování, kdy lze využít dlouhodobých trendů.



Druhy ETF a daně



Z pohledu distribuce výnosu do dvou skupin dělíme ETF na akumulační/reinvestiční a distribuční. Akumulační ETF nevyplácejí dividendy, ale naopak výnosy reinvestují zpět do podkladových aktiv daného ETF, čímž z dlouhodobého hlediska dosahují zpravidla vyššího výnosu. Naproti tomu distribuční ETF vyplácejí dividendy v předem stanovené frekvenci (typicky čtvrtletní, pololetní nebo roční výplata).



Pokud příjem z prodeje ETF v celkovém úhrnu s ostatními příjmy z prodeje cenných papírů za zdaňovací období daného daňového poplatníka přesáhl 100 tisíc korun a mezi nabytím cenného papíru a jeho prodejem neuplynul časový test 3 roky, je český daňový rezident povinen tento příjem zdanit v kategorii ostatní příjmy podle §10 zákona o dani z příjmu.



Pokud dané ETF navíc vyplácí dividendy, přistupuje se k nim stejně jako k dividendám z akcií, tedy příjem z dividend vyplácených ze zahraničí by měl český daňový rezident zdanit podle §8 zákona o dani z příjmu jako příjem z kapitálového majetku.



Nejčastěji obchodovaná ETF v Patria Finance



Loni byla nejobchodovanějšími ETF v Patria Finance dle počtu klientů, kteří dané ETF zobchodovali, ETF investující do amerických akcií iShares Core S&P500 USD (CSPX) a iShares NASDAQ 100 (CNDX). Následovalo ETF na celosvětový index iShares Core MSCI World (IWDA)a index rozvíjejících se trhů iShares MSCI Core Emerging Markets (EMIM). Pátým nejobchodovanějších ETF bylo iShares DAX Index (EXS1) investující do německého akciového indexu DAX .



Jak lze snadno do ETF investovat s Patria Finance?



Do ETF lze v Patrii investovat jak jednorázově, tak i pravidelně. Výhodou jednorázové investice do ETF je možnost nechat vloženou částku pracovat hned od začátku, na druhé straně s sebou přináší riziko, že můžeme trefit vrchol trhu, a také přináší investorům více stresu. Naproti tomu pravidelné investice do ETF jsou možné již od malých částek díky možnosti nakupovat i pouhé frakce, a ne celé kusy. Díky pravidelnému investování dochází k průměrování nákupní ceny, což může být výhodou, pokud se aktuální situace nevyvíjí ve prospěch investora. Na druhou stranu v případě růstu trhů zůstává větší část prostředků investora „mimo trh“ a nemůže tak vydělávat.



Patria Finance nabízí exkluzívní službu Pravidelné investice. Více o ní se dozvíte na https://finance.patria.cz/etf. Patria do Pravidelných investic zařadila celkem 14 klienty a i začínajícími investory vyhledávaných ETF, do kterých lze investovat už od pouhých 500 korun měsíčně či 20 EUR a pro všechna tato ETF se vstupním poplatkem pouze 0,8 procenta. Stejně jako služba automatického investování indigo umožňují Pravidelné investice nákup jen „kousku“ ETF díky frakčnímu obchodování. Investice do ETF, které si klient zvolí, probíhá měsíčně a automaticky. V nabídce naleznete ETF, investující do hlavních světových akciových indexů, společností vyplácejících dividendy, do automatizace a robotiky, realit nebo do oblasti čisté energie. Ze 14 ETF se obchoduje 12 v eurech a 2 v dolarech. Z hlediska typu ETF nabízí Patrie 11 akciových a 3 dluhopisová ETF, z nichž je 7 distribučních a 7 akumulačních (výnos z dividendy vyplácejících nebo naopak zadržujících a zvyšujících o něj investici).

Praktickou ukázku, jak jednoduše vyhledat a zadat nákup ETF v aplikaci WebTrader, můžete zhlédnout ve videu na stopáži 40:46.

Upozornění pro investory:

Výše uvedené sdělení není investičním poradenstvím ani investičním doporučením, nezohledňuje znalosti, zkušenosti v oblasti investování do investičních nástrojů ani finanční situaci investora, jeho cíle či postoj k riziku.



Toto sdělení není nabídkou podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ani veřejnou nabídkou podle § 1780 občanského zákoníku.



Hodnota, cena či příjem z investičních nástrojů se může měnit anebo být ovlivněna pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do investičních nástrojů znehodnocena. Návratnost investice není vždy jistá, každá investice obnáší riziko. Vysoký výnos představuje vyšší riziko, nízký výnos není vždy zárukou nižšího rizika. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna.