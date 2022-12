Globální výhled pro ETF na rok 2023: Franklin Templeton radí hrát obranu a taktické investování

Co čeká v roce 2023 globální fondy obchodované na burze (ETF)? Jason Xavier, ředitel Franklin Templeton pro ETF na kapitálových trzích pro region EMEA vysvětluje, kde vidí oblasti růstu a příležitostí – včetně smart-beta ETF, strategií zaměřených na příjem a vybrané rozvíjející se trhy.

Ti, kteří mě znají, vědí, že každou neděli postávám na čáře jednoho fotbalového hřiště na severu Londýna. Buď se usmívám, když si můj mládežnický tým U11 udržuje náskok před svými soupeři, nebo zuřivě žvýkám žvýkačku a přemýšlím, jak bych mohl změnit hru. Nedávno jsem se jako trenér týmu po dvou týdnech po sobě jdoucích proher rozhodl úplně změnit formaci a poziční hru a kompletně předělat strategii – posun o 180 stupňů. A s potěšením mohu říci, že to zatím funguje! Jsme zpět na vítězné cestě, a co je důležitější, mí mladí hráči se usmívají.

Když píšu tento blog, můj výhled na rok 2023 je trochu podobný tom, co bylo touto dobou před rokem. Zatímco mé předpovědi ETF pro rok 2022 byly většinou relevantní (viz odkaz), teď to rozhodně vypadá, že rok 2023 bude vyžadovat taktičtější přístup - vzhledem k tomu, s čím jsme se v roce 2022 setkávali – a možná další kompletní přepracování strategie!

Očekáváme, že rok 2023 bude na finančních trzích po celém světě kodrcat. Myslíme si, že to bude rok vhodný k tomu hrát obranu, optimalizovat příjmy a k taktickému dívání se po oslabujícím americkém dolaru k možné alokaci na rozvíjejících se trzích (EM).

Moje předpovědi jsou proto následující.

1. Vícefaktorová smart beta ETF přilákají více investorů

Moje první předpověď se točí kolem této obranné hry. Domníváme se, že vícefaktorová smart beta burzovně obchodované fondy (ETF), zejména ty, které se zaměřují na kvalitu a strategie generující příjem, by měly od letošního roku překonávat růst jejich odpovídajících aktiv pod správou (AUM). Deset let „levných“ peněz a rekordně nízkých úrokových sazeb totiž minulo. Éra takto uvolněné měnové politiky jistě prospěla ETF a indexovým fondům. Zejména schémata vážená tržní kapitalizací, která jsou často silně převážena směrem k růstovým akciím, se ukázala jako dobrá strategie typu koupit a držet, která zaznamenala solidní roční výnosy.

Naše nové prostředí úrokových sazeb však vyžaduje taktičtější přístup k alokaci aktiv a expozicím na akciovém trhu. Investoři do ETF se proto mohou začít příznivě dívat na alternativní systémy vážení, jako jsou multifaktorová smart beta ETF, která kromě tržní kapitalizace berou v úvahu i fundamenty akcií. Věříme, že se jedná o oblast se silným růstem v příštím roce.



2. ETF s pevným výnosem a dividendová ETF budou v roce 2023 vítězi ve shromažďování aktiv



Příjem, příjem, příjem – všichni potřebujeme příjem, a to více než kdy jindy! Vzhledem k stále vysoké inflaci a životním nákladům, které mají dopad na nás všechny, budou spotřebitelé pravděpodobně optimalizovat svoje účty, aby jim zbylo více peněz ,a zvládání nejistot příštího roku (sám jsem kromě jiného opětovně vyjednal svého poskytovatele širokopásmového připojení a zrušil kabelovou televizi).

Z investičního hlediska se to neliší. I když dosažení solidní návratnosti vyžaduje taktičtější přístup, věříme, že optimalizace výnosů a příjmů bude v příštím roce určitě hrát významnou roli při tvorbě portfolia. Proto věříme, že globální a regionální dividendová ETF, zejména ta, která prověřují také kvalitu a hodnotu z hlediska fundamentálního výběru jednotlivých akciových titulů, budou v následujícím roce zaznamenávat solidní příliv finanční prostředků.

Není možné zde hovořit o příjmu a neuvažovat přitom o fixním výnosu v roce 2023. Určitě se bude hojně objevovat v portfoliích investorů, protože oči všech zůstávají upřeny na americkou centrální banku (Fed) kvůli jejímu případnému obratu. Očekávání klesajících sazeb v roce 2023 dělá z fixního výnosu velmi atraktivní třídu aktiv. A my se domníváme, že tato třída aktiv nabízí ve srovnání s nedávnými roky atraktivní výnosy při srovnatelně nižším riziku. Durace je klíčová a důležitost výběru aktiv s pevným výnosem, která dokážou vyvážit příjem a riziko, činí z firemních dluhopisů investičního stupně ve sféře aktiv s pevným výnosem podle našeho názoru důstojného soupeře. Připojení těchto fundamentů k pokračující podpoře ve prospěch ESG činí ze zelených eurových dluhopisů další atraktivní potenciální věc k úvaze pro rok 2023.



3. Akciová ETF na rozvíjejících se trzích jednotlivých zemí pravděpodobně zpozorují zrychlený růst aktiv pod správou (AUM)

Po náročném roce by rok 2023 pro rozvíjející se trhy mohl znamenat období oživení. Valuace akcií jsou napříč rozvíjejícími se trhy v současné době levné a nadále nabízejí hodnotu, protože očekávání zmírňující se inflace ukazují na potenciální oslabení amerického dolaru v důsledku výkyvu Fedu. Ne všechny příležitosti na rozvíjejících se trzích však nabízejí stejný potenciál růstu. Výběr zemí, které jsou „přátelské k USA“ a mohou těžit ze sektorů, která vévodí inovacím, jako jsou technologie a zdravotní péče, by mohl připravit půdu. Atraktivní nám to připadá ve spojení s expozicí na trhy, které mohou získat podíl na výrobním trhu z Číny. Jako takové upřednostňujeme Jižní Koreu, Tchaj-wan a Indii před širokou alokací do rozvíjejících se trhů.





Disclaimer společnosti Franklin Templeton:



Všechny investice zahrnují rizika, včetně možné ztráty jistiny. Hodnota investic může kolísat nehoru i dolů a investoři nemusí dostat zpět celou investovanou částku. Obecně platí, že ty, které nabízejí potenciál vyšších výnosů, jsou doprovázeny vyšším stupněm rizika. Ceny akcií kolísají, někdy rychle a dramaticky, v důsledku faktorů ovlivňujících jednotlivé společnosti, konkrétní odvětví nebo sektory nebo obecné podmínky na trhu. Se zahraničními investicemi jsou spojena zvláštní rizika, včetně kolísání měn, ekonomické nestability a politického vývoje. Investice na rozvíjejících se trzích zahrnují zvýšená rizika související se stejnými faktory, navíc k těm, která jsou spojena s menší velikostí těchto trhů, menší likviditou a nedostatkem zavedených právních, politických, obchodních a sociálních rámců na podporu trhů s cennými papíry.

Manažeři v oblasti ESG mohou při výběru cenných papírů brát v úvahu faktory přesahující tradiční finanční informace, což by mohlo vést k tomu, že se relativní investiční výkonnost odchyluje od jiných strategií nebo obecných tržních benchmarků, v závislosti na tom, zda takové sektory nebo investice jsou v nebo mimo. přízeň na trhu. Strategie ESG se dále mohou spoléhat na určitá kritéria založená na hodnotách, aby eliminovala expozice nalezené v podobných strategiích nebo širokých tržních benchmarcích, což by také mohlo vést k odchylce relativní investiční výkonnosti.

U aktivně spravovaných ETF neexistuje záruka, že investiční rozhodnutí manažera přinesou požadované výsledky.

ETF se obchodují jako akcie, jejich tržní hodnota kolísá a mohou se obchodovat nad nebo pod čistou hodnotou aktiv ETF. Provize za zprostředkování a náklady na ETF sníží výnosy. Akcie ETF lze nakupovat nebo prodávat po celý den za jejich tržní cenu na burze, na které jsou kotovány. Nelze však zaručit, že se rozvine nebo udrží aktivní obchodní trh s akciemi ETF nebo že jejich kotace bude pokračovat nebo zůstane nezměněna. Zatímco akcie ETF jsou obchodovatelné na sekundárních trzích, nemusí se s nimi snadno obchodovat za všech tržních podmínek a mohou se obchodovat s výraznými slevami v obdobích zátěže na trhu.