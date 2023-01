Pimco vyšlo z roku 2022 jako největší poražený v aréně ETF

Brutální rok 2022 pro dluhopisy byl také nejhorším rokem v historii ETF divize společnosti Pacific Investment Management. Investoři vybrali z více než 20 fondů pod značkami Pimco a téměř 3,6 miliardy dolarů, což je pro tohoto správce aktiv podle dat Bloombergu doposud největší kumulativní odliv. Tento exodus byl v loňském roce největším i mezi americkými emitenty, kdy do ETF celkově přiteklo více než 580 miliard dolarů.

Volatilita loni otřásla dluhopisovými ETF společnosti Pimco, když se agresivní Fed rozhodl tvrdě bojovat s nejhorší inflací v USA za čtyři desetiletí. Zatímco ETF s pevným výnosem si celkově připsala miliardy, většina této hotovosti se dostala do pasivních fondů. Vzhledem k tomu, že největší dluhopisové ETF společnosti Pimco je aktivně spravované, investoři z něj podle Jamese Seyffarta z Bloomberg Intelligence rychle odešli.





„Přestože má Pimco docela diverzifikovanou nabídku fondů, jde převážně o aktivní fondy s pevným výnosem a nejhorším místem, kde se fondová společnost mohla v roce 2022 nacházet, bylo provozování aktivních fondů s pevným výnosem,“ řekl Seyffart. "Takže rok 2022 pro ně nebyl nejlepší."

Do dluhopisových ETF v roce 2022 přiteklo zhruba 194 miliard dolarů, přestože více než 90 % z těchto fondů vykázalo ztráty. Nicméně do aktivně spravovaných fondů šlo méně než 10 miliard dolarů z této sumy, ukazují data Bloomberg Intelligence.



Přestože Pimco, divize správy aktiv ze skupiny , zažilo v loňském roce několik úspěšných příběhů (jeho dlouholetý dluhopisový fond s nulovým kuponem přilákal zhruba 600 milionů dolarů), problém u jeho největšího ETF zastínil všechny ostatní. Z aktivního ETF Pimco Enhanced Short Maturity Active (ticker MINT) se spravovanými aktivy za 8,8 miliardami dolarů, který kdysi držel korunu největšího aktivního ETF, odteklo rekordních 4,4 miliard dolarů navzdory rekordní poptávce po produktech s krátkodobou splatností.



"Teď je tu spousta konkurentů, a pokud lidé využívali MINT jako druh hotovostní pozice, pak tito investoři pravděpodobně přesunuli své prostředky do alternativ, jako jsou fondy peněžního trhu," dodal Seyffart.



Zdroj: Bloomberg