Další vlna snižování klasifikací ESG fondů se otáčí k aktivům v objemu více než 4 bilionů eur

Největší evropská třída fondů ESG čelí vlně snižování ratingu, což potenciálně může změnit trh tohoto regionu u produktů zaměřených na životní prostředí, sociální politiku a správu, uvádí analýza AG. Stephan Kippe, vedoucí výzkumu ESG v této bance, v poznámce k výzkumu uvedl, že plán Evropského úřadu pro cenné papíry a trhy (ESMA) stanovit minimální hodnoty pro fondy, které v názvu zmiňují ESG a udržitelnost, „donutí správce aktiv, aby přerozdělili značnou část finančních prostředků“. V současné době je uvádí na trh podle článku 8, což je evropská kategorie produktů ESG-lite. Místo toho je ale budou muset uvádět podle článku 6, čímž je nebudou moci nabízet jako ESG produkty.



Tento komentář přichází po snižování ratingů u nejpřísnější evropské kategorie ESG fondů, známé jako článek 9. O toto označení přišly koncem loňského roku fondy v celkové hodnotě více než 140 miliard dolarů poté, co Evropská unie jasně uvedla, že tato kategorie by měla být vyhrazena pro 100% udržitelná aktiva, s určitou rezervou na zajištění a likviditu. Bloomberg Intelligence odhaduje, že se tato korekce dotkla 70 % ESG burzovně obchodovaných fondů v Evropě, které se prodávaly pod článkem 9.

Před těmito sníženími se velikost trhu aktiv podle článku 9 odhadovala na přibližně 500 miliard dolarů. Trh podle článku 8 je podle údajů sestavených agenturou Bloomberg mnohem větší a odhaduje se na více než 4 biliony eur.

Zdroj: ESMA



„U více než 70 % aktiv ETF v Evropě původně označených jako ESG podle článku 9 se snížila kategorie na méně přísný článek 8, což vytvořilo mezery pro investory hledající ty nejudržitelnější investiční fondy," uvedla seniorní ESG stratéžka Bloomberg Intelligence Shaheen Contractor. „Fondy, které jsou klasifikovány jako článek 8, ale nejsou označeny jako ESG, by mohly i nadále růst a rozmělňovat tuto kategorii. Očekáváme, že uvádění ESG ETF na trh se bude i nadále zpomalovat.“



ESMA navrhla, aby fondy, které mají ve svém názvu slova související s ESG, měly alespoň 80 % svých podílů v investicích, které skutečně splňují popis této strategie. Fondy s názvy souvisejícími s udržitelností navíc mají mít alespoň 40 % aktiv, která splňují definici udržitelného aktiva podle nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování. Analytici společnosti Morningstar odhadují, že tuto laťku by skutečně splnilo pouze 18 % fondů klasifikovaných podle článku 8.



„Přestože návrh ESMA neobsahuje pravidla pro fondy podle článku 8, které ve svém názvu neodkazují na ESG, pouhé přejmenování fondů tak, aby mohly zůstat v kategorii podle článku 8, by podle našeho názoru nebylo schůdnou cestou,“ napsal do komentáře Kippe. Jakýkoli správce fondu, který by se snažil vyřešit přísnější požadavky tím, že pouze přejmenuje fond, by mohl způsobit „významné poškození pověsti,“ řekl. Navíc tu jsou známky toho, že „dopad udržitelnosti na výběr aktiv je v těchto fondech nízký“, což podle Kippeho „bude středem zájmu při budoucím zpřísňování regulace".

Zdroj: Bloomberg