Příčiny bankovní krize, nejzásadnější zasedání Fedu v tomto cyklu a jak v této nejisté době investovat

Ono ale nejde jen o množství peněz, které centrální banky umějí z trhu i stahovat ( kvatitavní utahování ). Vždy jde o to co proti těm penězům stojí. Tedy o rovnováhu. Pokud tedy poroste protuktivita a množství zboží a nabízených služeb, může být systém v rovnováze. To je cíl.

Skladník