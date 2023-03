Credit Suisse propadá (-62 %) přes záchranu od UBS (-13 %). Držitelé dluhopisů zřejmě odejdou s prázdnou. Flagstar převezme vklady a úvěry Signature a SVB chce regulátor rozdělit

Největší švýcarská banka UBS převezme v záchranné operaci zhruba za tři miliardy franků (téměř 73 miliard Kč) svého dlouholetého rivala , jehož problémy začaly ohrožovat finanční systém. Banky to v neděli uvedly na společné tiskové konferenci se zástupci vlády, centrální banky a regulačních úřadů. UBS za menšího konkurenta zaplatí svými akciemi. V USA vklady a úvěry Signature Bank převezme Flagstar Bank. Ohledně padné Silicon Valley Bank se regulátor přiklání k jejímu rozdělení. Akcie evropských bank na začátku dnešního obchodování znovu prudce oslabují. Bankovní index STOXX 600 ztrácí zhruba tři procenta a je nejníže za tři měsíce. Dolů zamířily akcie německé Deutsche Bank, britské Standard Chartered i francouzské BNP Paribas.



Investoři reagují na zprávu, podle které držitelé dluhopisů velmi pravděpodobně odejdou z transakce kolem Credit Suisse s nulou. Dodatečné dluhopisy tier-1 Credit Suisse – neboli dluhopisy AT1 – s nominální hodnotou 17 miliard dolarů (zhruba 385 miliard Kč) budou zřejmě oceněny na nulu. Držitelé dluhopisů přitom dle zdrojů Reuters i Bloomberg čekali, že budou požívat lepší ochrany než akcionáři banky. Akcie samotné Credit Suisse dnes ztrácejí až kolem 62 procent. Akcie UBS odepisují 13 procent. Výprodej bankovních titulů oslabil i panevropský index STOXX Europe 600. Ten dnes ztrácí necelé procento, už v pátek přitom zaznamenal letos největší týdenní pokles. "Mělo by být jasné, že po více než týdnu bankovní paniky a dvou intervencích organizovaných úřady tento problém nezmizí. Právě naopak, stal se globálním," uvedl podle agentury Reuters analytik Mike O'Rourke ze společnosti Jones Trading. "Zprávy, že UBS získává Credit Suisse, pravděpodobně zvětší problémy Credit Suisse jejich přesunem do UBS," dodal.

Graf: Vývoj akcií Credit Suisse (CHF/akcie):





Až 100 miliard CHF na posílení likvidity

Na posílení likvidity poskytne švýcarská centrální banka až 100 miliard franků (2,4 bilionu Kč) jako pojistku, uvedla v tiskové zprávě. Jde o jednu z největších transakcí svého druhu v bankovním sektoru za desítky let, která dá dohromady dvě největší banky ve Švýcarsku.



"Převzetím bankou UBS jsme nalezli řešení, které zajistí finanční stabilitu a ochrání švýcarskou ekonomiku v této výjimečné situaci," uvedla centrální banka. Švýcarský prezident Alain Berset řekl, že zachránit tak, aby přežila bez pomoci jiné banky, už kvůli ztrátě důvěry nebylo možné.



"Nekontrolovaný pád by vedl k nepředstavitelným následkům pro naši zemi i pro mezinárodní finanční systém," řekl švýcarský prezident. Podle ministerstva financí je zvolené řešení nejméně bolestivé pro Švýcarskou konfederaci i pro její daňové poplatníky, než by byla jiná varianta.



"Vítáme dnešní oznámení, že švýcarské úřady podpoří finanční stabilitu," uvedli ve společném prohlášení šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell a ministryně financí Janet Yellenová. Snahu podpořit finanční stabilitu ocenila i britská centrální banka. Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová uvedla, že ECB je připravena podpořit banky z eurozóny, ale po záchraně předpokládá, že trhy se zklidní.



"Soubor našich nástrojů pro měnovou politiku je plně vybaven k tomu, aby finanční systém eurozóny podpořil v případě potřeby likviditou a zachoval hladkou transmisi měnové politiky," uvedla Lagardeová. Banky v eurozóně jsou podle ní dostatečně odolné a dobře kapitálově vybavené. ECB a Fed krátce nato uvedly, že centrální banky ekonomicky vyspělých zemí G7 a Švýcarska se dohodly na koordinované intervenci, aby na devizových trzích v nadcházejících dnech usnadnily přístup k dolarům.



UBS uvedla, že je zatím brzy spekulovat o tom, kolik lidí v souvislosti s transakcí přijde o práci. Informované zdroje dosud uváděly, že může v obou bankách zaniknout dohromady 9000 až 10.000 pracovních míst. má kolem 50.000 zaměstnanců, z toho zhruba 17.000 ve Švýcarsku. UBS má zhruba 74.000 zaměstnanců.



Credit Suisse, která vznikla v roce 1856, doplatila na chybná rozhodnutí manažerů v minulosti a také na skandály ve svém investičním bankovnictví. Vaz jí zlomila až krize důvěry z tohoto týdne, kdy klienti začali ve velkém vybírat vklady. Následné otřesy na finančních trzích vedly k poklesu cen akcií po celém světě.



Credit Suisse patří k největším správcům majetku na světě. Služby poskytuje především bohatým jednotlivcům a je považována za jednu z třiceti systémově důležitých bank v globální finanční architektuře. Její záchranu proto pozorně sledovaly i regulační orgány v Británii, Německu, Spojených státech a dalších velkých zemích.

Flagstar Bank převezme vklady a úvěry od zkrachovalé Signature Bank



Americká banka Flagstar Bank uzavřela v noci na dnešek s americkými regulačními orgány dohodu o koupi vkladů a úvěrů od zkrachovalé newyorské banky Signature Bank. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC), která nad Signature Bank tento měsíc převzala kontrolu.



Dohoda počítá s tím, že Flagstar Bank, která je dceřinou společností New York Community Bancorp, převezme v podstatě všechny vklady, část úvěrového portfolia a také všech 40 bývalých poboček Signature Bank. Ve správě FDIC zatím zůstane asi 60 miliard dolarů úvěrů (1,35 bilionu Kč) a čtyři miliardy dolarů vkladů (90 miliard Kč).



Signature Bank měla na konci loňského roku vklady 88,59 miliardy dolarů a aktiva 110,36 miliardy dolarů.

Bloomberg: Americký regulátor se přiklání k rozdělení zkrachovalé banky SVB



Uzavření banky Signature Bank spolu s krachem SVB vyvolalo obavy o stabilitu amerického bankovního sektoru, které se ale zdejší orgány i politici snažili mírnit, když mimo jiné slíbili, že všichni střadatelé budou odškodněni a daňoví poplatníci neponesou žádné ztráty. Americká Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC) nenašla vhodného kandidáta na převzetí SVB v celém rozsahu a nyní se přiklání k variantě jeho rozprodání po částech. S odvoláním na zdroje obeznámené s vývojem o tom informovala agentura Bloomberg. Předtím uvedla, že nabídku na převzetí SVB zvažovala americká bankovní společnost First Citizens BancShares, přičemž ve hře byl ještě jeden vážný zájemce.

Nabídky na převzetí banky, nad kterou má po jejím krachu kontrolu FDIC, měli původně zájemci podávat do dnešního rána místního času (odpoledne SEČ). FDIC se na jejich základě měla rozhodnout, jestli se vydá cestou prodeje celé finanční společnosti, nebo jejího rozdělení na části.



Podle informací Bloombergu nyní regulátoři upřednostňují druhou variantu a prodlužují lhůtu pro podávání nabídek ve snaze rozšířit skupinu zájemců. Do středy podle médií bude přijímat návrhy ohledně převzetí součásti SVB Private Bank a do pátku se mohou hlásit potenciální zájemci o takzvanou překlenovací banku, kterou FDIC zřídila kvůli nucené správě aktiv a závazků SVB.



Americké úřady SVB uzavřely minulý týden. Byl to největší bankrot finančního ústavu v USA od roku 2008, kdy vrcholila globální finanční krize. O minulém víkendu americké úřady převzaly kontrolu i nad finančním ústavem Signature Bank, což vyvolalo na finančních trzích obavy z budoucího vývoje bankovního sektoru.



SVB půjčovala peníze převážně začínajícím technologickým společnostem, takzvaným start-upům. Hodnotu aktiv i závazků vyčíslila až na deset miliard dolarů, likviditu zhruba na 2,2 miliardy USD. Na konci loňského roku měla aktiva za 209 miliard dolarů.