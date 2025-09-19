Analytický radar: Colt sází na akvizice a míří k větší roli v obranném průmyslu

Skupina Colt CZ Group, jeden z nejvíce obchodovaných titulů na pražské burze, zveřejnila výsledky za druhý kvartál a první pololetí roku 2025. Investory zaujaly nejen samotné hospodářské výsledky, ale i kontrakty, nové rámcové smlouvy a především akvizice, které skupina realizovala v posledníc měsících. V podcastu Analytický radar výsledky komentoval analytik Patria Finance Jakub Blaha, který akcie Coltu dlouhodobě sleduje.
Obsah:
00:00:40 Výsledky za první pololetí 2025
00:03:22 Tržby Colt
00:07:17 Zakázky Coltu
00:09:17 Výhled Coltu
00:10:42 Vliv amerických cel
00:13:14 Akvizice
00:17:44 Pokrývání Coltu
Hospodářská čísla pod lupou
Colt reportoval pololetní výnosy kolem 11 miliard korun, což znamenalo meziroční růst necelých 14 %. Tahounem byl zejména segment munice a konsolidace společnosti Sellier & Bellot. Upravená EBITDA vzrostla o téměř 20 %, čistý zisk dokonce o více než 50 %.
Podle Jakuba Blahy je ale nutné čísla zasadit do kontextu. „Pokud opravdu srovnáváme stejné entity, tedy Colt včetně Sellier & Bellot, došlo ke 12% poklesu tržeb a zhruba 15% propadu provozního zisku EBITDA.“ Na úrovni čistého zisku tak podle něj ve skutečnosti nastal meziroční pokles o 1 %.
Munice roste, značka Colt ztrácí
Segment munice vykázal raketový růst, ale zejména díky plnému započtení výsledků Sellier & Bellot. Naopak tradiční značka Colt oslabila. „Prodalo se o 27 % méně zbraní než loni, a to jak dlouhých, tak krátkých,“ upozornil Blaha. Důvodem není jen slabší výkon samotné firmy, ale i celkový útlum amerického komerčního trhu.
Zajímavý je přitom paradox spojený s politikou v USA. „Za republikánů se paradoxně prodává méně zbraní než za demokratů, protože spotřebitel necítí obavu z regulací. Naopak když vládnou demokraté, lidé se víc předzásobují,“ dodal analytik.
Zakázky a rámcová smlouva s armádou
Pozitivním signálem je rámcová smlouva s českým ministerstvem obrany na dodávky ručních palných zbraní ve standardu NATO až do roku 2031. „Hodnota kontraktu je nastavena na 4,26 miliardy korun, což znamená zhruba 800 milionů ročně. To jsou asi tři procenta ročních tržeb. Nejde o revoluci, ale upevňuje to vztah Coltu s českou armádou a posouvá firmu blíže k cíli vyrovnat poměr mezi komerčním trhem a ozbrojenými složkami,“ uvedl Blaha.
Výhled a možné riziko
Colt potvrdil celoroční cíl – výnosy 25 miliard a upravený provozní zisk 5,5 miliardy ± 10 %. Podle Blahy je druhá polovina roku tradičně silnější, navíc může být výsledek posílen, pokud se podaří dokončit akvizici Synthesie ještě letos.
Za riziko označil spíše než cla vývoj kurzu. „Ta patnáctiprocentní cla mají jen omezený dopad, protože zbraně Colt se vyrábí přímo v Americe. Mnohem větší protivítr je kurz koruny vůči dolaru, který letos oslabil o 15 %. Colt se sice částečně zajišťuje, ale i tak je to výrazně negativní faktor,“ vysvětlil.
Synthesia jako gamechanger
Největší akvizicí posledních měsíců je nákup pardubické Synthesie, výrobce nitrocelulózy. „Jde o klíčovou surovinu pro výrobu munice a střelného prachu. Colt se tak vertikálně integruje až na úplný začátek výrobního procesu,“ řekl Blaha.
Podle něj je byznys s nitrocelulózou vysoce maržový: „Bavíme se o EBITDA maržích kolem 50–60 %, tedy srovnatelných s technologickými giganty. Colt navíc kupuje Synthesii za atraktivní násobek osmi EBITDA, což je výrazně pod valuací podobných firem. Je to akvizice, která pro akcionáře tvoří hodnotu, a proto ji trh přijal velmi pozitivně.“
Finanční pozice a další akvizice
Colt v posledních měsících vyjednal i změnu kovenantů, která umožňuje snížit minimální podíl hlavního akcionáře z 50 na 30 %. To otevírá cestu k dalším emisím akcií a zvyšuje volně obchodovaný podíl.
„Po započtení Synthesie bude dluhová páka kolem 2,7násobku EBITDA, což pořád nechává prostor pro další akvizice. Colt dává jasně najevo, že chce být velkým hráčem v obranném průmyslu, nejen výrobcem zbraní, ale i klíčovým dodavatelem munice,“ shrnul Blaha.
Investiční pohled
Patria Finance má na akcie Colt doporučení „koupit“ s cílovou cenou 832 korun. Jakub Blaha potvrzuje, že i přes krátkodobé výkyvy zůstává dlouhodobě pozitivní: „Panika kolem cel už je pryč. Colt investory uklidnil největší transakcí ve své historii a ukázal, že jeho ambicí je stát se významným globálním hráčem.