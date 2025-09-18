Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Jakub Blaha ke COLT CZ Group po 2Q25: Slabší výkon palných zbraní kompenzován silnou muniční divizí a strategickou expanzí do energetických výbušnin

Jakub Blaha ke COLT CZ Group po 2Q25: Slabší výkon palných zbraní kompenzován silnou muniční divizí a strategickou expanzí do energetických výbušnin

18.09.2025 8:16
Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

Výrobce ručních palných zbraní a munice Colt CZ zveřejnil své hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí roku 2025, respektive za první pololetí. Skupina Colt CZ dosáhla za první pololetí tržeb ve výši 11 015 milionů Kč, což představuje meziroční nárůst o 13,7 %.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Co se očekává od výsledků Coltu?
17.09.2025 17:19
Co se očekává od výsledků Coltu?
Výrobce ručních palných zbraní a munice Colt CZ zveřejní své hospodářs...
COLT CZ Group zvýšila zisk o polovinu a potvrzuje výhled.
18.09.2025 7:45
COLT CZ Group zvýšila zisk o polovinu a potvrzuje výhled. "Zásadní kroky posouvají skupinu na novou úroveň," říká Jan Drahota
Skupina Colt CZ Group, obchodovaná na pražské burze, zveřejnila své ko...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.09.2025
13:59Roche kupuje za 3,5 miliardy dolarů firmu 89bio, cílí na léčbu obezity a nadváhy
13:58Britská centrální banka ponechala základní úrok na 4,00 procenta
13:33Nvidia investuje pět miliard dolarů do Intelu. Společně budou vyvíjet čipy pro PC a datová centra
11:42Závod mezi Novo Nordiskem a Eli Lilly o nejúčinnější pilulku proti obezitě nabírá na intenzitě
10:56Rohlik Group zvýšil hrubý zisk o 38 procent, provozní ztráta klesla na 1,54 mld. Kč
10:07Reakce na Fed byla negativní, ale trhy zřejmě ztráty rychle setřesou  
9:03Rozbřesk: Asertivní Fed bránící svoji nezávislost USD prospěl, viceguvernér ČNB Frait nevidí důvod snižovat sazby
8:35Trhy po snížení sazeb Fedu zamíří výše. Jaké výsledky ukázala COLT CZ Group?  
8:16Jakub Blaha ke COLT CZ Group po 2Q25: Slabší výkon palných zbraní kompenzován silnou muniční divizí a strategickou expanzí do energetických výbušnin  
7:45COLT CZ Group zvýšila zisk o polovinu a potvrzuje výhled. "Zásadní kroky posouvají skupinu na novou úroveň," říká Jan Drahota
17.09.2025
22:01Fed snížil sazby, trhy ale reagovaly vlažně  
22:00Komentář Jana Čermáka: Fed doručil jestřábí redukci sazeb
20:15Fed snížil sazby. Letos ještě dvakrát? Výnos dluhopisů klesá, eurodolar nad 1,1900, Wall Street v klidu
17:19Vysílá zlato klasický signál strachu?
17:19Co se očekává od výsledků Coltu?  
16:35Alibaba těží z domácího růstu AI sektoru, zatímco čínský regulátor omezuje Nvidii
15:00Traders Talk: Fed, zlato i čínské akcie. Kde hledat příležitosti?
13:57WTO: AI by mohla výrazně podpořit obchod, přináší však také rizika
13:23Švédská Verisure plánuje největší evropské IPO za poslední roky, vybrat chce přes 3 miliardy eur
11:22Stopka pro Nvidii. Čína zakázala svým společnostem nakupovat její čipy

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět