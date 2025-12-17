Čínští investoři loví „novou Nvidii“. Akcie MetaX vyskočily první den o 693 procent

Čínský výrobce čipů MetaX zažil na burze v Šanghaji jeden z nejvýraznějších debutů posledního desetiletí. Akcie firmy vystřelily v první obchodní den o neuvěřitelných 693 %, čímž překonaly i nedávný hvězdný start jejího konkurenta Moore Threads. IPO v hodnotě 586 milionů dolarů přilákalo extrémní poptávku investorů, kteří sází na domácí šampiony schopné konkurovat globálnímu lídrovi Nvidii. MetaX dodává grafické čipy pro AI a má zakladatelský tým s kořeny v AMD.
Akcie společnosti MetaX Integrated Circuits Shanghai Co. v první den svého obchodování ve prudce vzrostly. Jde tak o další mimořádně velký debut čínského výrobce čipů po podobných ziscích společnosti Moore Threads Technology začátkem tohoto měsíce, uvádí Bloomberg. Akcie společnosti MetaX v Šanghaji vzrostly o 693 % poté, co v rámci své primární veřejné nabídky akcií získaly 585,8 milionu dolarů. Díky těmto ziskům se akcie stala nejvýkonnějším debutem v Číně s objemem IPO mezi 500 miliony a 1 miliardou dolarů za poslední desetiletí.
Stejně jako Moore Threads vyrábí i MetaX grafické procesory pro vývojáře umělé inteligence – což je žhavé odvětví, které rychle roste, jak spotřebitelé a firmy zavádějí služby umělé inteligence. Akcie pravděpodobně lákají investory, kteří neměli to štěstí, aby získali podíl v notoricky obtížné loterii IPO.
Akcie firmy byly v maloobchodní části 2 986krát přeupsány. Přitáhly tak ještě vyšší poptávku než akcie společnosti Moore Threads, jejíž akcie byly přepsány 2 750krát. Akcie Moore Threads vzrostly více než šestinásobně během svým prvních osmi seancí od svého debutu, přičemž jen v první obchodní den akcie vzrostly pětinásobně. Investoři hledají národní šampiony, kteří by se mohli stávat schopnými místními konkurenty globálního lídra Nvidie, jehož prodeje nejpokročilejší čipů blokují USA.
Cena akcie v IPO byla 104,66 juanu, což zvýšilo tržní kapitalizaci společnosti MetaX na více než 332 miliard juanů. Pro porovnání současná tržní hodnota Moore Threads je 336 miliard juanů. Poměr ceny k tržbám společnosti MetaX je 56,4, ve srovnání s průměrem 127,4 u konkurentů, jako jsou Cambricon Technologies a Advanced Micro Devices.
„Téma domácí substituce bude i nadále hnací silou silného růstu těchto firem a pro několik firem s tržní kapitalizací 1 bilionu juanů tu existuje velký potenciál,“ řekl Zhang Kexing, partner v Beijing Gelei Asset Management Center Limited Partnership. Index Star 50, zaměřený na čipy, vzrostl o 2,5 %. Index ChiNext posílil o 3,4 %, přičemž nejvýznamnějším rostoucím indexem je Eoptolink Technology Inc. dosáhl rekordního maxima.
Kořeny MetaX sahají až k AMD, přičemž tři klíčoví členové zakládajícího týmu dříve pro tohoto amerického výrobce čipů pracovali. Mezi ně patří předseda představenstva a generální ředitel Chen Weiliang. Tato čínská společnost navrhuje a prodává grafické procesory (GPU), které se používají pro úlohy s umělou inteligencí, stejně jako pro vykreslování grafiky ve hrách a dalších vizualizačních aplikacích. V roce 2024 se její řada Xiyun C500 zaměřená na umělou inteligenci, o které společnost tvrdila, že je srovnatelná s A100, podílela na celkových příjmech téměř 98 %. Novější generace C588 výrazně zmenšila výkonnostní rozdíl s H100, uvádí MetaX. Loni firma získala přibližně 1 % čínského trhu s čipy pro umělou inteligenci, uvedla společnost ve svém prospektu s odvoláním na data od konzultační společnosti.
Čínské IPO byly letos silné. V průměru měly 250% nárůst v první obchodní den, jak vyplývá z údajů Bloombergu. To bylo částečně způsobeno tím, že čínské úřady omezovaly emise, aby zabránily poklesu likvidity na širším trhu.
Mezi další výrobce čipů, kteří by mohli v Číně potenciálně kótovat, patří ChangXin Memory Technologies Inc. a Yangtze Memory Technologies Co. Obě firmy by mohly usilovat o valuaci ve výši 200 až 300 miliard juanů. V Hongkongu se také na debut na trhu připravuje řada společností v oblasti umělé inteligence. MiniMax a Zhipu, obě podporované Alibabou, Tencentem a dalšími, se snaží dokončit své IPO již v lednu.