Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Čínští investoři loví „novou Nvidii“. Akcie MetaX vyskočily první den o 693 procent

Čínští investoři loví „novou Nvidii“. Akcie MetaX vyskočily první den o 693 procent

17.12.2025 10:29
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Čínský výrobce čipů MetaX zažil na burze v Šanghaji jeden z nejvýraznějších debutů posledního desetiletí. Akcie firmy vystřelily v první obchodní den o neuvěřitelných 693 %, čímž překonaly i nedávný hvězdný start jejího konkurenta Moore Threads. IPO v hodnotě 586 milionů dolarů přilákalo extrémní poptávku investorů, kteří sází na domácí šampiony schopné konkurovat globálnímu lídrovi Nvidii. MetaX dodává grafické čipy pro AI a má zakladatelský tým s kořeny v AMD.

Akcie společnosti MetaX Integrated Circuits Shanghai Co. v první den svého obchodování ve prudce vzrostly. Jde tak o další mimořádně velký debut čínského výrobce čipů po podobných ziscích společnosti Moore Threads Technology začátkem tohoto měsíce, uvádí Bloomberg. Akcie společnosti MetaX v Šanghaji vzrostly o 693 % poté, co v rámci své primární veřejné nabídky akcií získaly 585,8 milionu dolarů. Díky těmto ziskům se akcie stala nejvýkonnějším debutem v Číně s objemem IPO mezi 500 miliony a 1 miliardou dolarů za poslední desetiletí.

metax

Stejně jako Moore Threads vyrábí i MetaX grafické procesory pro vývojáře umělé inteligence – což je žhavé odvětví, které rychle roste, jak spotřebitelé a firmy zavádějí služby umělé inteligence. Akcie pravděpodobně lákají investory, kteří neměli to štěstí, aby získali podíl v notoricky obtížné loterii IPO.

Akcie firmy byly v maloobchodní části 2 986krát přeupsány. Přitáhly tak ještě vyšší poptávku než akcie společnosti Moore Threads, jejíž akcie byly přepsány 2 750krát. Akcie Moore Threads vzrostly více než šestinásobně během svým prvních osmi seancí od svého debutu, přičemž jen v první obchodní den akcie vzrostly pětinásobně. Investoři hledají národní šampiony, kteří by se mohli stávat schopnými místními konkurenty globálního lídra Nvidie, jehož prodeje nejpokročilejší čipů blokují USA.

Cena akcie v IPO byla 104,66 juanu, což zvýšilo tržní kapitalizaci společnosti MetaX na více než 332 miliard juanů. Pro porovnání současná tržní hodnota Moore Threads je 336 miliard juanů. Poměr ceny k tržbám společnosti MetaX je 56,4, ve srovnání s průměrem 127,4 u konkurentů, jako jsou Cambricon Technologies a Advanced Micro Devices.

„Téma domácí substituce bude i nadále hnací silou silného růstu těchto firem a pro několik firem s tržní kapitalizací 1 bilionu juanů tu existuje velký potenciál,“ řekl Zhang Kexing, partner v Beijing Gelei Asset Management Center Limited Partnership. Index Star 50, zaměřený na čipy, vzrostl o 2,5 %. Index ChiNext posílil o 3,4 %, přičemž nejvýznamnějším rostoucím indexem je Eoptolink Technology Inc. dosáhl rekordního maxima.

Kořeny MetaX sahají až k AMD, přičemž tři klíčoví členové zakládajícího týmu dříve pro tohoto amerického výrobce čipů pracovali. Mezi ně patří předseda představenstva a generální ředitel Chen Weiliang. Tato čínská společnost navrhuje a prodává grafické procesory (GPU), které se používají pro úlohy s umělou inteligencí, stejně jako pro vykreslování grafiky ve hrách a dalších vizualizačních aplikacích. V roce 2024 se její řada Xiyun C500 zaměřená na umělou inteligenci, o které společnost tvrdila, že je srovnatelná s Nvidia A100, podílela na celkových příjmech téměř 98 %. Novější generace C588 výrazně zmenšila výkonnostní rozdíl s Nvidia H100, uvádí MetaX. Loni firma získala přibližně 1 % čínského trhu s čipy pro umělou inteligenci, uvedla společnost ve svém prospektu s odvoláním na data od konzultační společnosti.

Čínské IPO byly letos silné. V průměru měly 250% nárůst v první obchodní den, jak vyplývá z údajů Bloombergu. To bylo částečně způsobeno tím, že čínské úřady omezovaly emise, aby zabránily poklesu likvidity na širším trhu.
Mezi další výrobce čipů, kteří by mohli v Číně potenciálně kótovat, patří ChangXin Memory Technologies Inc. a Yangtze Memory Technologies Co. Obě firmy by mohly usilovat o valuaci ve výši 200 až 300 miliard juanů. V Hongkongu se také na debut na trhu připravuje řada společností v oblasti umělé inteligence. MiniMax a Zhipu, obě podporované Alibabou, Tencentem a dalšími, se snaží dokončit své IPO již v lednu.


Čtěte více:

OpenAI se připravuje na IPO. Valuace může dosáhnout jednoho bilionu dolarů
30.10.2025 10:04
OpenAI se připravuje na IPO. Valuace může dosáhnout jednoho bilionu dolarů
OpenAI by se už v příštím roce mohla objevit na burze, informuje exklu...
Největší evropský výrobce dronů zvažuje polské IPO
30.10.2025 13:40
Největší evropský výrobce dronů zvažuje polské IPO
Největší evropský výrobce dronů zvažuje vstup na varšavskou burzu. Fir...
Anthropic plánuje v příštím roce IPO
03.12.2025 11:06
Anthropic plánuje v příštím roce IPO
Anthropic, který je považovaný za jednu z nejbližších konkurencí pro O...
Magnum Ice Cream se odštěpila od Unileveru a debutuje na amsterdamské burze
08.12.2025 13:11
Magnum Ice Cream se odštěpila od Unileveru a debutuje na amsterdamské burze
Společnost Magnum Ice Cream Company, nyní největší samostatný zmrzliná...
SpaceX se chystá na na burzu. Cílí na největší IPO v historii, od investorů chce vybrat přes 30 miliard dolarů
10.12.2025 9:50
SpaceX se chystá na na burzu. Cílí na největší IPO v historii, od investorů chce vybrat přes 30 miliard dolarů
Vesmírná společnost SpaceX Elona Muska plánuje v příštím roce uskutečn...
Michal Strnad plánuje expanzi. Chce z CSG udělat lídra evropského obranného průmyslu a zvažuje IPO v Amsterdamu
12.12.2025 12:20
Michal Strnad plánuje expanzi. Chce z CSG udělat lídra evropského obranného průmyslu a zvažuje IPO v Amsterdamu
Michal Strnad, majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG),...


Váš názor
  • Přidat názor
    Muxi
    17.12.2025 11:31

    Do nove Nvidie je zatim daleko a tech aspirujicich firem je tam uz docela dost, obdobne jak s elektromobilkama. Vsechno to na trhu neprezije, ale co kdyby zrovna tahle jo no :)
    Ai-kun
Aktuální komentáře
17.12.2025
13:23Komerční banka, a.s.: Jmenování nového nezávislého člena dozorčí rady
12:18Evropským trhům pomáhá ropa a inflace. Daří se hlavně Londýnu  
12:05Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci zhoršila, uvedl institut Ifo
12:04Waymo chce od investorů získat 15 miliard dolarů při ocenění přesahujícím 100 miliard
11:50Eurostat: Inflace v EU v listopadu zpomalila na 2,4 procenta, v Česku ještě více
10:29Čínští investoři loví „novou Nvidii“. Akcie MetaX vyskočily první den o 693 procent
9:39J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
8:55Rozbřesk: Povedený rok pro korunu. Udrží v příštím roce své zisky?
8:41USA blokují venezuelské tankery, Warner Bros. odmítne převzetí Paramountu a arabika i stříbro letí nahoru  
6:05Investiční výhled 2026: V AI zůstáváme, ale nově se díváme i jinam  
16.12.2025
22:01Nasdaq přerušil třídenní pokles; Tesla na nových maximech; ropa nejníže za 5 let  
17:10Americká „blbá nálada“, fundament a technická analýza
15:31Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o rozhodnutí o zisku Společnosti
15:17Česko v roce 2026: Stabilní inflace, silná koruna, opatrný růst
15:12V USA vzniklo v listopadu více míst, než se čekalo
13:30Pražská burza hlásí mimořádně úspěšný rok. Kromě vysokých výnosů zaznamenala i nejvyšší objem obchodů od roku 2012
12:30Růst podnikatelské aktivity v eurozóně na konci roku zpomalil víc, než se čekalo
12:04ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku se v prosinci zvýšila
11:41Nasdaq podal žádost o rozšíření obchodních hodin na 23 hodin denně od pondělí do pátku
10:50Desátý měsíc poklesu. Průmyslové ceny v Česku táhnou dolů energie

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
USA - Počet nově zahájených staveb
USA - Prodeje nových domů
8:00UK - Harmonizovaný CPI, y/y
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
11:00EMU - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět