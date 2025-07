Obrana koupí ruční zbraně od České zbrojovky v hodnotě až 4,26 miliardy korun

Ministerstvo obrany koupí ruční zbraně od společnosti Česká zbrojovka v hodnotě až 4,26 miliardy korun bez DPH. Pořídí pušky CZ BREN 2, podvěsné granátomety i pistole, a to včetně příslušenství. Ministerstvo to dnes oznámilo na webu. Se zakázkou dnes vyslovilo souhlas kolegium ministryně obrany Jany Černochové (ODS), informaci nyní dostane vláda.



Zakázka bude zadána formou rámcové dohody, zbraně tak budou pořizovány podle skutečné potřeby a finančních možností resortu. Dohodu obrana s českým výrobcem uzavře na roky 2025 až 2031, podpis smlouvy je v plánu v létě.



Obrana tak navazuje na dosavadní spolupráci s Českou zbrojovkou, s níž v předchozích 15 letech uzavřela dvě Smlouvy na pořízení zbraní a příslušenství za celkem zhruba šest miliard korun. Jednalo se o dodávky několika desítek tisíc kusů zbraní. Vojáci tím získali výzbroj v ráži Severoatlantické aliance (NATO).



Resort pořídí pušky CZ BREN 2, podvěsný granátomet CZ GL 40 mm a pistole CZ P-10 C, a to i s příslušenstvím. Jedná se o optoelektronické zaměřovače včetně denní a noční optiky i laserových zaměřovačů, soupravy náhradních dílů, soupravy zbrojířů, pouzder a obalů. Nemusí být vyčerpáno celých 4,26 miliardy korun bez DPH, zbraně se budou nakupovat v dílčích veřejných zakázkách podle aktuálních potřeb.



"Pokračující spolupráce s českou firmou, která patří mezi deset největších výrobců těchto zbraní na světě, je zcela logickým krokem," uvedla ministryně Černochová. "Pořízení zbraní je nezbytné k úplnému dokončení přezbrojení armády ručními palnými zbraněmi a obměně zbraní, jejichž životnost bude postupně končit," podotkl zástupce náčelníka generálního štábu Pavel Lipka.



Kolegium ministryně obrany tvoří náměstci, státní tajemník, vrchní ředitelé sekcí a další ředitelé, náčelník generálního štábu se svými zástupci, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky či ředitel Vojenského zpravodajství. Orgán posuzuje na základě podkladů výběr dodavatele před podpisem smlouvy. Má zajistit, že nejde o rozhodnutí jednotlivce.