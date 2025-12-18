Hledat v komentářích

Micron válcuje očekávání. Akcie po uzavření trhu přidávaly osm procent

18.12.2025 10:30
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Micron Technology znovu potvrdil, že paměťové čipy pro umělou inteligenci zažívají nevídaný boom. Tento největší americký výrobce paměťových čipů překonal očekávání téměř ve všech parametrech a vydal mimořádně optimistický výhled na aktuální čtvrtletí. Díky kombinaci explozivní poptávky po paměti, napjaté nabídky a odklonu výrobců směrem k AI technologiím může firma výrazně zvyšovat ceny. Tržby mají v příštím kvartálu vyskočit až k 19 miliardám dolarů, což je o téměř 5 miliard víc, než čekal trh, a hrubá marže se má přiblížit až k 70 %. Micron tak těží z extrémně utaženého trhu, kde dokáže uspokojit jen část objednávek.

Micron Technology, největší americký výrobce paměťových čipů pro počítač, vydala optimistický výhled na aktuální čtvrtletí, což naznačuje, že rostoucí poptávka a nedostatek nabídky umožňují navyšování cen. Akcie po zveřejnění výsledků vzrostly o přibližně 8 %. Za letošní rok přitom přidaly 168 %.

Společnost včera uvedla, že tržby za druhé fiskální čtvrtletí dosáhnou 18,3 až 19,1 miliardy dolarů. Analytici přitom v průměru odhadovali na toto období tržby 14,4 miliardy dolarů. Očištěný zisk se má vyšplhat na 8,22 až 8,62 dolaru na akcii oproti projekci 4,71 dolaru, píše Bloomberg. Upravená hrubá marže se odhaduje na 67 % až 69 %, zatímco odhad trhu byl výrazně nižší - 55,7 %.

Ve fiskálním prvním čtvrtletí, které skončilo 27. listopadu, vzrostly Micronu tržby o 57 % na 13,6 miliardy dolarů. Očištěný zisk činil 4,78 dolaru na akcii. Analytici přitom odhadovali tržby ve výši 13 miliard dolarů a zisk 3,95 dolaru na akcii.

Micron dodává „klíčový nástroj pro podporu umělé inteligence“, uvedl v prohlášení generální ředitel Sanjay Mehrotra. „A investujeme, abychom podpořili rostoucí potřebu našich zákazníků po paměti a úložištích.“ Nenasytná poptávka po AI komponentách převyšuje nabídku, z čehož profitují společnosti jako Micron.

Zároveň je ale na trhu nedostatek méně sofistikovaných pamětí používaných v osobních počítačích. Výrobci počítačů, jako jsou Dell Technologies a HP, varovali investory, že v nadcházejícím roce očekávají nedostatek paměťových čipů, což s sebou nese vyšší ceny komponent. To dává společnosti Micronu větší výhodu u zákazníků v často volatilním odvětví.

To částečně pramení z toho, že toto odvětví přesouvá kapacity na výrobu pokročilejších technologií pro datová centra umělé inteligence. Společnost Micron se sídlem v Boise v Idahu je přitom klíčovým příjemcem poptávky po umělé inteligenci, protože její paměť s vysokou šířkou pásma (HBM) je klíčová pro čipy a systémy, které vyvíjejí modely umělé inteligence.

Na konferenčním hovoru s analytiky CEO Mehrotra uvedl, že nedostatek pamětí bude nějakou dobu trvat. „Trvalá a silná poptávka v odvětví spolu s omezeními dodávek přispívají k napjatým tržním podmínkám,“ řekl. „Očekáváme, že tyto podmínky budou přetrvávat i po roce 2026.“

Generální ředitel uvedl, že je zklamán, že nedokáže splnit všechny objednávky. „Jsme schopni uspokojit pouze asi 50 % až dvě třetiny poptávky od několika klíčových zákazníků,“ řekl. „Proto se i nadále extrémně soustředíme na snahu zvýšit nabídku a provést nezbytné investice.“

Toto úsilí s sebou nese navýšení výdajů. Společnost nyní očekává, že v tomto fiskálním roce vynaloží 20 miliard dolarů na kapitálové výdaje, oproti předchozí prognóze 18 miliard dolarů. Ve fiskálním roce 2025 vynaložil 13,8 miliardy dolarů na nové závody a zařízení.

 
 

