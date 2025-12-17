Hledat v komentářích

Detail - video

Traders Talk: Santa rally nepřišla, co sledovat na konci roku a ohlédnutí za 2025

17.12.2025 15:58
Autor: Redakce, Patria.cz

Americké trhy vstupují do závěru roku bez tradiční Santa Claus rally a investoři zůstávají opatrní. Smíšená data z trhu práce, nejistota kolem inflace a dalšího vývoje sazeb Fedu drží indexy spíše v bočním trendu. V posledním letošním dílu Traders Talk se makléř Patria Finance Martin Uher věnuje aktuálním tržním tématům, ale přináší i otevřené ohlédnutí za rokem paniky, prudkých obratů a pokračující AI mánie.

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.


Obsah:
00:00:26 Trhy aktuálně
00:03:28 Trendy mezi investory
00:04:54 Technická analýza Nvidie
00:06:17 Investiční tipy v USA, Evropě i v Česku
00:14:42 Ohlédnutí za letošním rokem

Smíšený trh práce

Aktuální vývoj na amerických trzích podle Martina Uhera žádný zásadní impuls nepřinesl. Poslední data z trhu práce byla smíšená a investory k výraznější reakci nepřiměla. Zatímco počet nově otevřených pracovních míst překonal očekávání, míra nezaměstnanosti byla vyšší, než trh čekal. Zvláštní pozornost však poutal růst hodinových mezd. „Růst hodinové mzdy byl meziměsíčně o desetinku vyšší, než se čekalo. I to může přidat drobný dílek do skládačky ohledně inflace,“ upozorňuje makléř.

Trh už má za sebou prosincové snížení sazeb a na leden zaceňuje spíše stabilitu. Výraznější debata se povede o jaru. „Nebude to ani tak o tom, jestli se snižovat bude nebo nebude, ale hlavně o datech,“ říká Uher. Podle něj trh zvládne i posun očekávání – ať už k březnu, dubnu nebo květnu. Problém by nastal teprve ve chvíli, kdy by data začala signalizovat zásadní zhoršení ekonomické situace, které by se rychle propsalo do cen akcií.

Paměti místo čipů. Zapomenutý článek AI řetězce

Z pohledu aktuálních trendů Uher upozorňuje, že investoři se v posledních týdnech nepřesouvají k žádnému úplně novému tématu. Dlouhodobý trend ale pokračuje – umělá inteligence, ale tentokrát však nejde o NVIDIA. „Dotýká se to opět umělé inteligence, ale tentokrát pamětí,“ říká s odkazem na společnosti typu Micron.

Rostoucí ceny pamětí a problémy s jejich dostupností podle něj naznačují, že trh si začíná uvědomovat jejich klíčovou roli. Signálem je i předzásobení některých výrobců, například Lenova, na celý příští rok. „Ukazuje se, že bez nich to zkrátka nepůjde,“ dodává.

NVIDIA na hraně. Silný support, ale i riziko hlubší korekce

Uher se detailně věnuje i technickému pohledu na NVIDIA. Na základě Fibonacciho analýzy identifikuje klíčovou úroveň podpory kolem 165 USD. „Sbíhají se tam prakticky na cent dvě úrovně Fibonacciho analýzy. To by mohl být velmi silný support,“ vysvětluje.

Zároveň ale varuje, že případné prolomení této úrovně by mohlo vést k výrazně hlubší korekci. „Doporučil bych investorům tuhle úroveň sledovat a být připraven případně exitovat,“ říká zejména ke krátkodobějším obchodníkům.

Meta poslouchá trh. To investoři oceňují

Mezi konkrétní investiční tipy v USA zařazuje Uher společnost Meta. Klíčovým momentem je oznámení o omezení investic do divize Reality Labs. „Je to černá díra na peníze. Trh tohle dlouho trestal,“ říká otevřeně. Podle něj vedení Mety pochopilo, že trpělivost akcionářů má své limity. A snížení těchto nákladů bylo přesně to, co trh chtěl slyšet.

Evropská defenziva přes švýcarský frank a Nestlé

Jako defenzivní prvek v Evropě zmiňuje švýcarský frank a akcie Nestlé. „Valuace není předražená a dividenda kolem 4 % je na švýcarský frank solidní,“ říká. Hlavním investičním příběhem zde ale není krátkodobý výsledek, nýbrž změny ve vedení společnosti.

„Je to sázka na nové vedení a na to, že dokáže doručit lepší výsledky, které trh začne rychle zaceňovat,“ vysvětluje. Nestlé podle něj dává smysl jako defenzivní složka portfolia, nikoliv jako konkurence růstových technologických titulů.

Doosan jako energetická sázka na AI

Na domácím trhu Uhera zaujala společnost Doosan, která je na burze ještě relativně krátce. Po silném IPO si titul vybral pauzu – a právě to vnímá jako příležitost. „Je to sektor, který na pražské burze chyběl,“ říká.

Doosan podle něj může profitovat i z rostoucí poptávky po energetické infrastruktuře, kterou žene právě AI mánie. „Pokud se AI vlna rozlije do Evropy, tak poptávka po elektrické energii poroste a Doosan z toho může těžit,“ dodává. Zároveň ale upozorňuje na tradiční slabinu pražské burzy, likviditu, a doporučuje větší investice rozkládat.

Ohlédnutí za letošním rokem: Panika, Trump a historické obraty

Závěrečná část podcastu patří bilanci celého roku. Podle Uhera přinesl rok extrémní kontrasty – od absolutního klidu, přes paniku, až po jeden z nejrychlejších obratů v historii trhů. „Viděli jsme všechny tři fáze paniky – výprodej akcií, dluhopisů i opuštění dolaru,“ popisuje období po Trumpem oznámených clech.

Zásadní zlom přišel ve chvíli, kdy Trump cla odložil, což spustilo prudký obrat a následný růst. Zajímavé je, že růst si udržely i drahé kovy. Podle Uhera to není náhoda a jejich růst bude pokračovat i v roce příštím: „Centrální banky avizovaly pokračování nákupů zlatých rezerv i příští rok.“

Rok 2026: Ne Trump, ale Fed a inflace

Do budoucna vidí Uher hlavní rizika jinde než v politice. „Problémem roku 2026 nebude Donald Trump. Bude to nezaměstnanost, inflace a sazby a Fed,“ říká. Otazníkem zůstává i výměna Jeroma Powella v čele Fedu a možné vnitřní pnutí v centrální bance. 

AI podle něj zatím nekončí a mluvit o bublině je předčasné: „Nevidím to jako bublinu. Ten růst je zatím podložený výsledky firem,“ uzavírá.

 

