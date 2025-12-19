Kecky Nike v Číně neletí. Výrazný propad tamních prodejů posílá akcie o 10 procent dolů

Výrazný propad v poptávce v Číně posílá akcie prudce dolů. Děje se tak i přesto, že slavný výrobce sportovního oblečení jinak doručil za druhé fiskální čtvrtletí 2026 lepší než očekávané tržby. Investory netěší ani fakt, že zažívá trvalý propad kvůli vyšším clům.
Celkově tržby dosáhly 12,43 miliardy dolarů, což bylo bezmála 200 milionů nad očekáváním Wall Street. Lépe dopadl také zisk na akcii, jenž činil 0,53 dolaru při konsenzu 0,37 dolaru. Oproti loňsku (0,78 USD) se ale jedná o propad.
Prodeje v Severní Americe vzrostly o devět procent na 5,63 miliardy dolarů, zatímco na trhu Velké Číny klesly o 17 procent na 1,42 miliardy dolarů. Takto výrazný propad je zřejmě hlavním důvodem negativní reakce investorů. Akcie spadly v pátečním premarketu až o deset procent.
Společnost už něco málo přes rok razí novou strategii obratu pod generálním ředitelem Elliottem Hillem, který se zaměřuje na obnovení růstu a podílu na trhu, vyklízení starých zásob a investice do velkoobchodních vztahů, píše CNBC.
"Fiskální rok 2026 je stále obdobím kroků k tomu, abychom upravili velikost našeho klasického byznysu, vrátili digital k prémiovému zážitku, diverzifikovali produktové portfolio, prohloubili spojení se zákazníky, posílili vztahy s partnery a přeskupili naše týmy a vedení. A já říkám, že jsme uprostřed našeho návratu,“ řekl Hill při hovoru s analytiky a dodal: „Nejsme ani zdaleka na našem potenciálu.“
K problematické Číně, kde Nike klesly prodeje již šesté čtvrtletí v řadě, CEO uvedl, že sice zůstává jednou z nejsilnějších dlouhodobých příležitostí společnosti, momentálně ale tamní zlepšení byznysu „neprobíhá na úrovni ani tempu, které potřebujeme k širším změnám“. Americký gigant tam sice zůstává největší mezinárodní značkou na trhu, zároveň ale čelí rostoucí konkurenci v podobě domácích značek jako jsou Anta nebo Li Ning.
Firma očekává, že příjmy ve fiskálním třetím čtvrtletí klesnou o nízké jednociferné procento, přičemž v Severní Americe bude mírný růst. Očekává se také, že hrubé marže klesnou o 1,75 až 2,25 procentního bodu.
také pociťuje dopad vyšších cel, kvůli kterým hrubá marže klesla o tři procentní body a zásoby klesly o tři procenta. Kromě toho společnost hlásí slabý výkon značky Converse. Ve svém prvním fiskálním čtvrtletí uvedla, že prodeje tenisek Converse klesly o 27 procent, ve druhém kvartálu to byl již 30procentní pokles.
Jisté pozitivum oznámil alespoň finanční ředitel Matt Friend, když uvedl, že .com letos zaznamenal svůj nejlepší Black Friday vůbec, částečně díky spuštění nových tenisek Air.