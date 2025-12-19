Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Kecky Nike v Číně neletí. Výrazný propad tamních prodejů posílá akcie o 10 procent dolů

Kecky Nike v Číně neletí. Výrazný propad tamních prodejů posílá akcie o 10 procent dolů

19.12.2025 11:04
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Výrazný propad v poptávce v Číně posílá akcie Nike prudce dolů. Děje se tak i přesto, že slavný výrobce sportovního oblečení jinak doručil za druhé fiskální čtvrtletí 2026 lepší než očekávané tržby. Investory netěší ani fakt, že Nike zažívá trvalý propad kvůli vyšším clům.

Celkově tržby dosáhly 12,43 miliardy dolarů, což bylo bezmála 200 milionů nad očekáváním Wall Street. Lépe dopadl také zisk na akcii, jenž činil 0,53 dolaru při konsenzu 0,37 dolaru. Oproti loňsku (0,78 USD) se ale jedná o propad.

Prodeje v Severní Americe vzrostly o devět procent na 5,63 miliardy dolarů, zatímco na trhu Velké Číny klesly o 17 procent na 1,42 miliardy dolarů. Takto výrazný propad je zřejmě hlavním důvodem negativní reakce investorů. Akcie spadly v pátečním premarketu až o deset procent.

Společnost už něco málo přes rok razí novou strategii obratu pod generálním ředitelem Elliottem Hillem, který se zaměřuje na obnovení růstu a podílu na trhu, vyklízení starých zásob a investice do velkoobchodních vztahů, píše CNBC.

"Fiskální rok 2026 je stále obdobím kroků k tomu, abychom upravili velikost našeho klasického byznysu, vrátili Nike digital k prémiovému zážitku, diverzifikovali produktové portfolio, prohloubili spojení se zákazníky, posílili vztahy s partnery a přeskupili naše týmy a vedení. A já říkám, že jsme uprostřed našeho návratu,“ řekl Hill při hovoru s analytiky a dodal: „Nejsme ani zdaleka na našem potenciálu.“

K problematické Číně, kde Nike klesly prodeje již šesté čtvrtletí v řadě, CEO uvedl, že sice zůstává jednou z nejsilnějších dlouhodobých příležitostí společnosti, momentálně ale tamní zlepšení byznysu Nike „neprobíhá na úrovni ani tempu, které potřebujeme k širším změnám“. Americký gigant tam sice zůstává největší mezinárodní značkou na trhu, zároveň ale čelí rostoucí konkurenci v podobě domácích značek jako jsou Anta nebo Li Ning.

Firma očekává, že příjmy ve fiskálním třetím čtvrtletí klesnou o nízké jednociferné procento, přičemž v Severní Americe bude mírný růst. Očekává se také, že hrubé marže klesnou o 1,75 až 2,25 procentního bodu.

Nike také pociťuje dopad vyšších cel, kvůli kterým hrubá marže klesla o tři procentní body a zásoby klesly o tři procenta. Kromě toho společnost hlásí slabý výkon značky Converse. Ve svém prvním fiskálním čtvrtletí Nike uvedla, že prodeje tenisek Converse klesly o 27 procent, ve druhém kvartálu to byl již 30procentní pokles.

Jisté pozitivum oznámil alespoň finanční ředitel Matt Friend, když uvedl, že Nike.com letos zaznamenal svůj nejlepší Black Friday vůbec, částečně díky spuštění nových tenisek Air.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.12.2025
11:04Kecky Nike v Číně neletí. Výrazný propad tamních prodejů posílá akcie o 10 procent dolů
10:23BoJ zvýšila sazby na nejvyšší úroveň za 30 let. Další růst může přijít do půl roku
9:51UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003557159
9:45UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003557167
9:29USA v roce 2026: Stabilní inflace, nižší sazby a otazníky nad Fedem
9:05Rozbřesk: Koruna zastavila oslabování. Americká inflace spadne v lednu k cíli, Fed bude pokračovat v redukci sazeb
8:54EU schválila půjčku Ukrajině, japonská centrální banka zvýšila sazby a německá spotřebitelská důvěra prudce klesá  
8:50J&T Global Finance XI., s.r.o: Oznámení o deváté výplatě úrokového výnosu
6:03Investiční výhled 2026: Shrnutí  
18.12.2025
17:21Jakou logikou se nyní řídí trh, odkupy a IPO?
16:55Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, ale mírní jestřábí rétoriku
16:31Německo v roce 2026: Pomalý růst a tlak na konkurenceschopnost
15:57Dominik Rusinko: ECB stále „in a good place“. V roce 2026 sazby zřejmě měnit nebude
14:38ČNB ponechala sazby beze změny
14:38ECB nechává sazby na místě a spoléhá se na přicházející data. Prognózu vylepšila
14:27Jádrový byznys Tesly tvoří jen zlomek její tržní hodnoty. Otěže převzala autonomie
13:57Ceny bytů v Česku rostou nejrychleji za poslední rok. Ve 3Q zdražily o 14,5 procenta
13:40Micron překvapil rekordními výsledky. Výhled tržeb na další kvartál převyšuje očekávání analytiků z Wall Street  
13:30Britská centrální banka podle očekávání snížila základní sazbu na 3,75 procenta
12:02MakroMixér: Ocel jako strategická surovina? Bez férových podmínek hrozí zánik

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
JP - Základní O/N úroková sazba
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
16:00USA - Prodeje starších domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět