Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Micron překvapil rekordními výsledky. Výhled tržeb na další kvartál převyšuje očekávání analytiků z Wall Street

Micron překvapil rekordními výsledky. Výhled tržeb na další kvartál převyšuje očekávání analytiků z Wall Street

18.12.2025 13:40
Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

Výsledky Micronu za první fiskální čtvrtletí 2026 výrazně překonaly odhady analytiků a ještě silnější byl výhled. Tahounem jsou rychle rostoucí ceny DRAM a extrémní poptávka po pamětích s vysokou propustností pro umělou inteligenci, které má Micron vyprodané na celý rok 2026.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Micron zveřejnil silný výhled díky rostoucí poptávce tažené rozvojem AI data center
24.09.2025 12:12
Micron zveřejnil silný výhled díky rostoucí poptávce tažené rozvojem AI data center
Výrobce paměťových čipů Micron Technology zveřejnil výsledky za čtvrté...
Paměťové čipy zdražují o desítky procent a jejich výrobci nestíhají
03.12.2025 13:01
Paměťové čipy zdražují o desítky procent a jejich výrobci nestíhají
Globální nedostatek paměťových čipů vyvolává cenovou explozi a boj o z...
Traders Talk: Santa rally nepřišla, co sledovat na konci roku a ohlédnutí za 2025
17.12.2025 15:58
Traders Talk: Santa rally nepřišla, co sledovat na konci roku a ohlédnutí za 2025
Americké trhy vstupují do závěru roku bez tradiční Santa Claus rally a...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.12.2025
14:38ČNB ponechala sazby beze změny
14:38ECB nechává sazby na místě a spoléhá se na přicházející data. Prognózu vylepšila
14:27Jádrový byznys Tesly tvoří jen zlomek její tržní hodnoty. Otěže převzala autonomie
13:57Ceny bytů v Česku rostou nejrychleji za poslední rok. Ve 3Q zdražily o 14,5 procenta
13:40Micron překvapil rekordními výsledky. Výhled tržeb na další kvartál převyšuje očekávání analytiků z Wall Street  
13:30Britská centrální banka podle očekávání snížila základní sazbu na 3,75 procenta
12:02MakroMixér: Ocel jako strategická surovina? Bez férových podmínek hrozí zánik
10:30Micron válcuje očekávání. Akcie po uzavření trhu přidávaly osm procent
9:12Rozbřesk: ČNB bez změny sazeb. Zajímavá bude reakce na odpuštění POZE a nižší lednovou inflaci
8:56J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Čtvrtletní zpráva investorům Q3 2025
8:43O sazbách rozhodne ČNB, ECB i BoE. Erste získává zelenou pro Santander a Micron roste  
6:08Investiční výhled 2026: Dolar může dál ustupovat, zlato stále dává smysl  
17.12.2025
22:02Nervozita na Wall Street: technologie pod tlakem, investoři rotují do defenzivy  
17:39Ignorují akcie dluhopisy a vynucují si oba trhy snižování sazeb?
15:58Traders Talk: Santa rally nepřišla, co sledovat na konci roku a ohlédnutí za 2025
14:55Americké akcie míří k dalšímu růstovému roku?
14:03Amazon podle médií jedná o investici deseti miliard dolarů do OpenAI
13:47Představenstvo WBD doporučuje akcionářům odmítnout nabídku od Paramountu, kterou považuje za nedostatečnou
13:23Komerční banka, a.s.: Jmenování nového nezávislého člena dozorčí rady
12:18Evropským trhům pomáhá ropa a inflace. Daří se hlavně Londýnu  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:15EMU - Jednání ECB, depozitní sazba
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
14:30USA - CPI, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět