Jan Čermák: Technologie táhnou ekonomiku USA, ale politická rizika zůstávají

Investice do technologií a umělé inteligence dál podporují růst produktivity v USA, ale na obzoru jsou politické turbulence – od Fedu, přes možné zrušení cel, až po hrozbu dalšího „shutdownu“. Analytik ČSOB Jan Čermák videu vysvětluje, proč se zatím nejedná o AI bublinu, jak vysoký federální dluh ovlivňuje hypotéky a co sledovat v roce 2026.
Obsah:
00:00:08 Investice do AI jako motor ekonomiky
00:01:04 Je AI bublina?
00:01:59 Zadlužení USA
00:02:59 Vliv amerického dluhu na Fed
00:03:57 Čtyři klíčová témata pro rok 2026
00:06:30 Výhled na rok 2026
„Od počátku roku 2023, kdy byl v podstatě zveřejněn ChatGPT, mají investice do technologií, speciálně softwarů, velmi výrazný vliv na růst produktivity práce a celkově investiční aktivitu ve Spojených státech v nerezidenčním sektoru,“ říká Jan Čermák. Tento trend podle něj pokračoval i v roce 2025 a vzhledem k očekávaným kapitálovým výdajům bude „příběhem“ i roku následujícího. „Počítáme, že investiční aktivita v nerezidenčním sektoru bude pokračovat, přičemž dost možná pomůže i Fed, pokud dále bude snižovat sazby,“ dodává.
AI bublina?
Představuje AI už bublinu? Z makroekonomického pohledu to tak zatím nevypadá. „Já nevylučuji, že při pohledu na akciové trhy, a speciálně některé tituly, to tak může opravdu vypadat, ale pokud se podíváme na úroveň investic například k HDP, tak nepřekračuje úroveň, kterou jsme viděli během dotcom bubliny,“ uvádí Čermák. Podle něj jsme stále několik procentních bodů pod tehdejšími hodnotami, a navíc „je dost možné, že bude pokračovat růst produktivity práce, možná ještě více než na konci devadesátých let, kdy byl boom také tažen nárůstem produktivity“.
Vysoké zadlužení USA
Na fiskální straně přinášejí nová cla příjmy kolem 30 miliard dolarů měsíčně, což je pro federální rozpočet pozitivní. „Na druhou stranu nemůžeme nevidět to, že výdaje na dluhovou službu rostou poměrně výrazným způsobem - už překročily 3,5 % HDP - což velice to zatěžuje výdajovou stránku,“ upozorňuje analytik.
Vysoké zadlužení se promítá do výnosové křivky: „Na dlouhém konci se objevuje riziková prémie, která tam po velké finanční krizi nebyla. Navzdory tomu, že Fed snižuje sazby, komprese dlouhých úrokových sazeb nenastává, a tím pádem zůstávají vysoko,“ dodává. To podle něj neprospívá rezidenčnímu sektoru, kde jsou hypotéky stále drahé.
Čtyři klíčová politická témata pro rok 2026
Rok 2026 však nebude jen o ekonomice, ale i o politice. „Hned zkraje, v lednu, se bude řešit případ Lisy Cookové, guvernérky Fedu, na kterou tlačí Trumpova administrativa, aby rezignovala. Pokud dojde k jejímu odvolání, budou na stole otázky ohledně nezávislosti Fedu a určitě by to ovlivnilo jak dolar, tak americké vládní dluhopisy,“ varuje Čermák.
Další riziko představuje možné uzavření vlády: „Je možné, že s počátkem února tady budeme mít na stole další shutdown, pokud se strany v Kongresu nedohodnou.“
Za třetí Nejvyšší soud bude rozhodovat o legálnosti cel uvalených Trumpovou administrativou. „Pokud by je zrušil, dopad na federální rozpočet by byl drastický,“ dodává analytik.
A rok nakonec uzavřou volby do Kongresu, které mohou ovlivnit chování administrativy už předem.
Výhled na rok 2026
Výhled pro ekonomiku zůstává relativně stabilní: „V roce 2026 očekáváme růst blízko potenciálu, nemyslíme si, že by se mělo dít nic dramatického. Investiční aktivita spojená s technologiemi a AI bude pokračovat, i když příspěvek růstu už nebude tak silný jako v roce 2024 a 2025,“ říká Čermák. Míra nezaměstnanosti by se podle něj neměla výrazně měnit, inflace naopak zpomalí, protože z cenových indexů vyprchají vyšší cla.