Rosenberg: Na konci příštího roku budou sazby u 2,5 procenta, reálné příjmy jsou v recesi

Neutrální sazby se v americké ekonomice nepohybují nad 3 % a není namístě, aby Fed držel sazby téměř jeden procentní bod na touto hranicí. Pro Bloomberg to uvedl David Rosenberg z Rosenberg Research s tím, že současné sazby leží přehnaně vysoko s ohledem na inflační trend. Sníží tedy Fed podle ekonoma v prosinci sazby?
Rosenberg pokračoval s tím, že přirozená míra nezaměstnanosti je podle odhadů samotné americké centrální banky u 4,2 %. Nyní se nezaměstnanost pohybuje u 4,4 %, tedy nad svou přirozenou mírou a Fed bude podle experta nemile překvapen jejím dalším vývojem. Dohromady s klesajícím trendem inflace to znamená, že už nyní by sazby měly být na zmíněné neutrální úrovni a ne znatelně nad ní.
Co ale Fed podle experta skutečně udělá? Rosenberg odhaduje, že ke 3 % se sazby dostanou ke konci zimy příštího roku a na konci celého roku se budou nacházet u 2,5 %. K tomu dodal, že tlak nyní cítí zejména domácnosti s nižšími příjmy a na to, aby se situace nějak výrazněji změnila, by bylo třeba více než jednoho poklesu sazeb. Navíc se podle ekonoma stále více ukazuje, že tlaky se přesouvají i směrem k domácnostem se středními příjmy.
„Walmart získává tržní podíl i proto, že domácnosti s vysokými příjmy nyní parkují své Mercedesy před jeho prodejnami,“ dodal Rosenberg, podle kterého dochází celkově ke znatelnému posunu v chování spotřebitelů. Takovému, který ukazuje, že Fed je s poklesem sazeb za křivkou. V prosinci přitom Fed podle něj sazby sníží, ale udělá chybu v tom, že nebude signalizovat další poklesy. Nedojde tudíž k potřebnému zlepšení na straně sentimentu.
Růst akciového trhu může podporovat spotřebu domácností s vysokými příjmy kvůli efektu bohatství. To ale podle ekonoma nemění celkový popsaný obrázek. Ten doplňuje i vývoj reálných příjmů a úspor. „Nemusí tu být recese u spotřebitelských výdajů, ale je tu recese u reálných příjmů domácností.“
O trhu práce ekonom řekl, že nerozhoduje míra nezaměstnanosti, ale její změna. Ta ukazuje, že situace se zhorší, protože nezaměstnanost roste. Některé recese přitom začaly v době, kdy se nacházela na podobných úrovních jako nyní. Tento fakt podle Rosenberga dokazuje právě to, že rozhodující není úroveň, ale změna.