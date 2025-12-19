USA v roce 2026: Stabilní inflace, nižší sazby a otazníky nad Fedem

Americká ekonomika si v příštím roce udrží solidní tempo růstu díky investicím spojeným s technologickou revolucí kolem umělé inteligence, i když očekáváme mírné zpomalení na 1,7 %, vyplývá z výhledu analytiků ČSOB na rok 2026. Inflační výhled zůstává příznivý, jádrová inflace by se měla ke konci roku přiblížit 2% cíli Fedu. Centrální banka proto zahájí cyklus snižování sazeb směrem k rovnovážné úrovni, zatímco trhy budou sledovat personální změny ve vedení Fedu, které mohou ovlivnit jeho kredibilitu. Rizikem zůstává vysoký federální dluh, jenž se promítne do vyšší rizikové prémie u dlouhodobých dluhopisů.
Solidní růst ve stínu umělé inteligence
Investiční aktivita spojená s technologickou revolucí okolo adopce umělé inteligence udržuje růst v USA na solidní úrovni. Na druhou stranu, proběhlá uzavírka vlády činí výstup americké ekonomiky velmi volatilní. Na začátku roku 2026 přitom hrozí další shutdown. V příštím roce očekáváme růst HDP o 1,7 %, lehké zvolnění oproti 1,9 % v roce 2025.
Restriktivní politika Fedu v letech 2024-25 a růst produktivity spojený s umělou inteligencí zpomalily tvorbu nových pracovních míst, což dostalo trh práce do rovnováhy. Předpokládáme, že míra nezaměstnanosti dosáhla v roce 2025 svého (lokálního) maxima.
Inflační výhled je pro rok 2026 příznivý. Pro-inflační efekt vyšších celních sazeb by měl v průběhu roku 2026 postupně odeznívat, takže jádrová inflace (měřená indexem PCE) by se na jeho konci měla dostat na dostřel dvouprocentního cíle Fedu.
Fed doručí nižší sazby. V základním scénáři počítáme s poklesem oficiální sazby do koridoru 3-3,25 % (odhad rovnovážné úrokové sazby dle Fedu) v první polovině roku 2026 kvůli ochlazujícímu trhu práce i inflaci.
Fed na počátku roku čekají důležitá personální rozhodnutí, která mohou zásadně ovlivnit fungování i kredibilitu centrální banky. Nejvyšší soud rozhodne, zdali guvernérka Lisa Cook může zůstat ve vedení Fedu, když Trumpova administrativa žádá její odvolání. Prezident Trump následně určí kandidáta na šéfa Fedu, kterého musí potvrdit Senát. Pro trhy by zřejmě bylo překvapení, kdyby se jím nestal hlavní favorit - současný šéf Národní ekonomické rady Kevin Hassett.
Pokračující cyklus snižování úrokových sazeb ze strany Fedu a především otazníky nad jeho kredibilitou, spojené s jmenováním příštího šéfa centrální banky, jsou býčí faktory, které mohou eurodolar tlačit výše (zejména pak v první polovině roku 2026). Střednědobě stále počítáme s tím, že pozitivní korekce eurodolaru by měla odrážet fakt, že dlouhodobou rovnovážnou úroveň kurzu vidíme výše než byl průměr roku 2025.
Kvůli vysokému federálnímu dluhu a deficitu se do cen dluhopisů s delší splatností výrazněji promítne riziková prémie.