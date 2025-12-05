Spotřebitelská důvěra v USA v listopadu vzrostla, polevily obavy z inflace

Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech se v listopadu zvýšila, mezi domácnostmi polevily obavy z inflace. Od začátku letošního roku však důvěra nadále vykazuje výrazný pokles. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu Michiganské univerzity.
Index spotřebitelské důvěry v prosinci vzrostl na 53,3 bodu z listopadových 51 bodů. Překonal tak očekávání analytiků, kteří jeho prosincovou hodnotu odhadovali v průměru na 52 bodů. Nadále se však nachází hluboko pod úrovní ze začátku letošního roku, kdy jeho hodnota činila téměř 72 bodů.
Spotřebitelé nyní podle průzkumu předpokládají, že meziroční míra inflace bude v příštích 12 měsících činit 4,1 procenta, zatímco v listopadu ji odhadovali na 4,5 procenta. Inflační očekávání se tak dostala na nejnižší úroveň od ledna.
Ekonomové sledují údaje o spotřebitelské důvěře velmi pozorně, snaží se z nich odvodit budoucí vývoj spotřebitelských výdajů. Ty v USA zajišťují více než dvě třetiny hospodářské aktivity. Spojené státy jsou největší ekonomikou na světě.
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) tento týden předpověděla, že tempo růstu americké ekonomiky v letošním roce zpomalí na dvě procenta z loňských 2,8 procenta. V příštím roce pak očekává další zpomalení, a to na 1,7 procenta.