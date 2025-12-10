Hledat v komentářích

Čína zvažuje omezení přístupu k čipům Nvidie navzdory Trumpovu povolení

10.12.2025 9:25
Autor: ČTK

Čína se zřejmě chystá omezit přístup k pokročilým čipům H200 společnosti Nvidia, přestože americký prezident Donald Trump tento týden schválil jejich vývoz vybraným čínským zákazníkům. Uvedl to server listu Financial Times (FT) s odvoláním na informované zdroje.

Peking podle zdrojů FT zvažuje zavedení schvalovacího režimu, v němž by zájemci museli předem podat žádost o nákup a vysvětlit, proč nemohou využít domácí alternativy. Konečné rozhodnutí zatím nepadlo.

Čip označovaný jako H200 není podle agentury AP nejmodernějším produktem americké společnosti. Vývoz modernějších čipů s názvem Blackwell i připravovaného nejmodernějšího čipu Rubin Trump naopak neschválil.

Návrat pokročilých čipů by podle FT uvítaly čínské technologické giganty jako Alibaba, ByteDance či Tencent, které sice částečně přešly na čínské čipy, ale pro trénování výkonných modelů AI stále upřednostňují produkty Nvidie. Kvůli domácím omezením některé společnosti modely trénují v zahraničí.

Trump povolení dodávek čipů H200 za určitých podmínek oznámil v pondělí na své síti Truth Social. Doplnil, že o tom informoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který na zprávy reagoval pozitivně. Společnost bude moci podle agentur prodávat vyspělý čip využívaný pro umělou inteligenci (AI) pouze předem schváleným zákazníkům.

H200 a další pokročilé čipy byly pro Čínu nedostupné od doby, kdy jejich vývoz administrativa předchozího prezidenta Joea Bidena zakázala s odkazem na riziko vojenského využití.

Šéf Nvidie Jensen Huang dlouhodobě lobuje za zmírnění omezení. Zastánci Nvidie podle FT tvrdí, že vývoz posílí americkou strategickou pozici, neboť Peking bude nadále závislý na amerických technologiích.

Kritici naopak varují, že krok může poskytnout Číně výraznou vzpruhu při vývoji technologií AI. Čína mezitím posílila podporu domácím výrobcům včetně zpřísnění celních kontrol a dotací pro datová centra využívající čínské čipy.

Čínský Úřad pro kyberprostor (CAC) v létě vydal neformální pokyn společnostem ByteDance a Alibaba, aby pozastavily nové objednávky čipů H20. Předvolal si také vedení Nvidie kvůli údajným závažným bezpečnostním problémům.

Polovodič H20, který je ještě méně vyspělý než H200, je rovněž určený pro datová centra a AI. Slouží hlavně k trénování velkých modelů AI a k výpočetně náročným datovým úlohám. Je speciálně upravený pro čínský trh, aby neporušoval limity výkonu, které pro export do Číny stanovily Spojené státy. Nvidia teprve v červenci obnovila výrobu čipů H20 u svého partnera TSMC na základě velkého zájmu čínských firem.

 
 

