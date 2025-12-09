Vítězství pro Nvidii: Trump jí povolil vývoz do Číny, analytici ale varují před ztrátou výhody

znovu dostala po nějaké době zelenou k prodeji čipů do Číny. Bílý dům povolil firmě za určitých podmínek vyvážet AI čipy H200, oznámil v pondělí večer americký prezident Donald Trump s tím, že o tom informoval i svého čínského protějška Si Ťin-pchinga, který na zprávy reagoval pozitivně. Ač Nvidii může toto rozhodnutí přinést miliardy dolarů, tak analytici varují, že čipy pomohou Číně negovat největší výhodu, kterou Washington nad Pekingem v oblasti AI má.
Trumpovo oznámení představuje vítězství pro Nvidii, která lobovala za uvolnění vývozních omezení, které společnosti bránily v prodeji AI čipů do druhé největší ekonomiky světa. Generální ředitel Jensen Huang si od listopadových voleb v roce 2024 vybudoval s Trumpem blízký vztah a tyto vazby využil k prosazení svého argumentu, že omezení pouze podporují čínské domácí šampiony, jako je Huawei Technologies, napsala agentura Bloomberg.
Povolení vývozu H200 je vnímáno jako kompromis oproti dřívější snaze Nvidie prodávat do Číny ještě pokročilejší čipy Blackwell, uvedl zdroj Bloombergu obeznámený se záležitostí. Huang se minulý týden soukromě setkal s Trumpem ve Washingtonu, aby projednali vývozní kontroly, ačkoliv Bílý dům ani společnost žádné podrobnosti o setkání neposkytly.
K opětovnému přístupu na čínský trh se však váže několik podmínek. bude moci AI čipy H200, které jsou zastaralé za novější řadou Blackwell a připravovanou řadou Rubin, prodávat pouze předem schváleným zákazníkům, přičemž Spojené státy budou za každý prodaný čip vybírat poplatek, a to ve výši 25 procent. To je zvýšení z 15procentní sazby dohodnuté v létě v případě vývozu čipů H20, které ale nakonec Čína odmítla.
„Tato politika podpoří americká pracovní místa, posílí americký průmysl a přinese výhody americkým daňovým poplatníkům,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social a dodal, že stejný princip bude platit také pro další čipové výrobce jako jsou AMD a .
Americká výhoda v AI klesne
Podle analytiků umožní Trumpův krok Číně výrazné zvýšení její technologické schopnosti, což signalizuje změnu politiky, protože USA v posledních letech zpřísnily omezení přístupu Číny k pokročilým polovodičům. Trumpova administrativa byla dokonce tou, jež v dubnu Nvidii zakázala vývoz speciálně navržených čipů pro čínský trh H20. Přesto si čínské firmy jako DeepSeek našly způsoby, jak se k čipům dostat a vytvářet AI modely, které do určité míry konkurují americkým modelům, často za nižší provozní náklady.
„Výpočetní technika je naší hlavní výhodou. Tím, že se toho vzdáme, zvyšujeme šance, že svět bude mít čínskou AI,“ napsal na X Rush Doshi, odborný asistent na Georgetownské univerzitě, jenž byl zástupcem hlavního ředitele pro záležitosti Číny a Tchaj-wanu v Radě národní bezpečnosti za administrativy bývalého prezidenta Joea Bidena. Doshi dále poznamenal, že Čína už má náskok před USA v oblasti elektrické energie, inženýrů a dalších oblastí.
„Tento krok dává Číně spoustu pokročilých AI výpočetních schopností, které by jinak neměla. Nový čínský stack bude tvořen čipy Nvidie, cloudem Tencentu/Baidu/Alibaby a modely DeepSeek/Qwen/Kimi,“ přidal se na X také další expert, Tim Fist, ředitel pro nové technologie ve think-tanku Institute for Progress se sídlem ve Washingtonu, D.C.
Tento think-tank ještě v neděli, tedy před Trumpovým rozhodnutím, zveřejnil zprávu, jež uvádí, že americká výhoda nad Čínou v AI výpočtech příští rok klesne z přibližně desetinásobku na maximálně pětinásobek, pokud by mohla exportovat čipy H200, které jsou pokročilejší než H20, píše CNBC.
Tváří v tvář americkým omezením se Čína snaží omezit svou závislost na zahraniční technologii. Nadcházející pětiletý plán země, který začíná příští rok, klade důraz na to, že politika a vládní prostředky budou stále více směřovat na domácí čipy a AI aplikace.
Trumpovo rozhodnutí „neguje největší americkou výhodu oproti Číně v oblasti umělé inteligence“, napsal na X Chris McGuire, hlavní vědecký pracovník pro Čínu a nové technologie v Radě pro zahraniční vztahy a označil tento krok za „zásadní změnu v americké politice a významnou strategickou chybu“.